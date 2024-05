Anschlussfreudiger QHD-Monitor: der AOC Q27B3CF2 mit 100 Hz und USB-C

Amsterdam, 23. Mai 2024 – Display-Spezialist AOC präsentiert mit dem 68,6 cm (27″) großen AOC Q27B3CF2 ein neues schlankes QHD-Modell (2560 x 1440) aus seiner B3-Serie. Dank leistungsstarker Features wie 100 Hz Bildwiederholrate, USB-C-Konnektivität (inkl. 65 W Power Delivery) und Adaptive-Sync ermöglicht der Q27B3CF2 produktives sowie komfortables Arbeiten und empfiehlt sich damit für den heimischen Einsatz wie für Business-Anwendungen gleichermaßen – und das zu einem außergewöhnlich niedrigen Preis.

Key Features:

– 68,6 cm (27″) IPS-Panel mit QHD-Auflösung und damit erhöhter Pixeldichte (109 ppi) für scharfe, detaillierte Darstellungen

– Elegantes Design mit ultraschmalem Rahmen, ideal für nahtlose Multi-Monitor-Setups

– USB-C-Eingang mit 65 W USB Power Delivery und zwei USB-A-Ports für flexible Anschlussoptionen und weniger Kabelgewirr

– 100 Hz Bildwiederholrate, Adaptive-Sync und schnelle Reaktionszeiten von bis zu 4 ms GtG (mit höheren Pixel-Overdrive-Einstellungen) und 1 ms MPRT für ruckelfreie Darstellungen selbst rasanter Inhalte

– LowBlue-Modus und Flicker-Free-Technologie zur Schonung der Augen

– Integriertes Netzteil und VESA-Montageoption für mehr Flexibilität bei der Installation

Einfach: vielfältige Anschlussoptionen

Dank des USB-C-3.2-Gen-1×1-Anschlusses mit Support des DisplayPort Alt-Modus ist es ganz einfach, den Q27B3CF2 an einen mobilen oder einen Desktop-PC anzuschließen. Auf diese Weise lassen sich über ein einziges Kabel Bildsignale übertragen und gleichzeit der Laptop beispielsweise aufladen (65 W USB Power Delivery). Ein HDMI-2.0-Eingang ermöglicht zudem die Verbindung mit verschiedensten anderen Quellen. Zwei zusätzliche USB-A 3.2 Gen 1×1 und ein USB-Upstream Port erlauben darüber hinaus den direkten Anschluss von Peripheriegeräten und sorgen für mehr Vielseitigkeit und weniger Kabelchaos am Arbeitsplatz.

Scharf: elegantes Design und präzise Darstellungen

Ob für den professionellen Einsatz in modernen Arbeitsumgebungen oder als stilvolle Ergänzung für das Zuhause – der Q27B3CF2 fügt sich nahtlos in seine Umgebung ein. Seine besonders schmalen Ränder machen ihn zum Beispiel nicht zuletzt für Multi-Monitor-Setups interessant. Auch seine Bildqualität überzeugt. Sein 68,6 cm (27″) IPS-Panel mit einer Pixeldichte von 109 ppi liefert scharfe, lebendige Darstellungen. Große Betrachtungswinkel von 178°/178° schließlich sorgen dafür, dass das Bild auch bei seitlicher Betrachtung lebendig und kraftvoll wirkt.

Komfortabel: optimiert für ergonomisches Arbeiten

Aussehen und Leistung sind beim AOC Q27B3CF2 nicht alles – an das körperliche Wohlbefinden des Users wurde ebenfalls gedacht. LowBlue-Modus und Flicker-Free-Technologie beispielsweise schonen die Augen bei langen Sitzungen vor dem Bildschirm. Zudem bietet der Monitor verschiedene ergonomische Einstellmöglichkeiten. So lässt er sich für eine optimale Körperhaltung vor dem Display unter anderem um 110 mm in der Höhe verstellen. Zusätzliche Flexibilität bietet darüber hinaus die VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) für externe Tisch- oder Wandhalterungen.

Summa summarum ist der elegante, leistungsstarke und nutzerfreundliche Q27B3CF2 eine praktische, qualitativ hochwertige und preiswerte Lösung für die alltäglichen Anforderungen im Büro und zu Hause.

Preis und Verfügbarkeit

Dank seiner zukunftssicheren QHD-Auflösung und seiner vielseitigen Funktionen ist der AOC Q27B3CF2 mit seinem ausgewogenen Verhältnis von Design, Leistung und Komfort eine optimale Wahl für vielfältige Einsatzszenarien. In der B3-Serie von AOC sind bereits weitere 24″- bis 27″-Monitore erschienen, die mit Full-HD-Auflösung, höhenverstellbarem Standfuß (24B3CF2, 27B3CF2) – oder ohne (24B3CA2, 27B3CA2) – und alle mit einer 100 Hz Bildwiederholrate sowie USB-C-Konnektivität kommen.

Der AOC Q27B3CF2 ist ab Mai 2024 zu einem Preis von 249,00 EUR (UVP) beziehungsweise 249,00 CHF (UVP, exkl. MwSt. und vRG) erhältlich.

