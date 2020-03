Tragbarer Etikettendrucker Brady M611 für die Kabelkennzeichnung

Neuvorstellung von MAKRO IDENT: Der tragbare, industrietaugliche Etikettendrucker Brady M611 – bedienbar mit mobilen Endgeräten wie Smartphone, Tablet & Co.. Die Erstellung und der Druck von professionellen Etiketten erfolgt über die kostenlos erhältliche MobileApp EXPRESS-ETIKETTEN.

MAKRO IDENT stellt vor: der neue industrietaugliche und tragbare Etikettendrucker Brady M611, mit den man über das Smartphone, Tablet , und andere mobile Endgeräte, sehr einfach professionelle Etiketten für Kabel, Leitungen und Drähte erstellen kann. Professionelle Etiketten werden mittels der kostenlos erhältlichen MobileApp EXPRESS-ETIKETTEN mit Barcodes, Text, Grafiken, Logos und Symbolen erstellt und gedruckt.

Der tragbare 300-dpi Thermotransferdrucker Brady M611 ist ein kleiner tragbarer Etikettendrucker und verfügt über ein farbiges TouchDisplay. In dem man Bluetooth über den Button „Einstellungen“ auf dem TouchDisplay am Drucker und im mobilen Endgerät aktiviert, stellt man die Verbindung zwischen beiden Geräten her. Nachdem der Mitarbeiter auf seinem Smartphone, Tablet – oder einer anderen MobileUnit – die kostenlos erhältliche MobileApp EXPRESS-ETIKETTEN aus Google Play oder Apple App Store herunter geladen hat, kann er sofort mit dem Erstellen seines gewünschten Etiketts anfangen.

Für Techniker, Monteure, Installateure und alle anderen Mitarbeitern, die täglich mit diesem Drucker kleine oder große Wegstrecken zurücklegen müssen, gibt es eine praktische Schulter-Umhängetasche. Diese ist speziell für das Arbeiten mit dem Brady M611 entwickelt worden. Es gibt eine integrierte Tasche für den Drucker mit durchsichtigem Fenster, seitliche Reißverschlüsse, um Etiketten- und Farbbandrollen einfach zu wechseln, Taschen für smartphones bzw. iPhones, ein offenes Fenster, um die gedruckten Etiketten einfach entnehmen zu können und Taschen für zusätzliche Etiketten- und Farbbandrollen.

Der neue tragbare Etikettendrucker Brady M611 ist mit einem einfach gestalteten, mehrfarbigen TouchDisplay ausgestattet. Das Menü zeigt unter anderem das eingelegte Etikettenmaterial, Farbband, WLAN und Bluetooth-Verbindung an, den Akkustand usw. Es gibt 4 große Buttons mit denen man den Etikettentransport steuern kann, das Abschneiden von Etiketten, Einstellungen wie Systemkonfiguration, Anzeige, Wartung usw. vornehmen und man kann auch Dateien importieren. Diese Funktion dient für die Mitarbeiter, die ganz spezielle Etiketten benötigen.

Diese speziellen Etiketten können über die Brady-Workstation Etiketten-Software auf einem PC oder Notebook erstellt werden. Der Drucker wird über USB-Schnittstelle am PC oder Notebook angeschlossen. Und schon können die erstellten Daten an den mobilen Etikettendrucker M611 übertragen werden. Diese fertigen Etiketten sind dann vor Ort anzuwählen, auszudrucken und aufzukleben.

Standardmäßig reicht die kostenlos erhältliche MobileApp eigentlich aus, um damit verschiedene Komponenten mit Text, Symbolen und Barcodes zu kennzeichnen. Es können komplexe Etiketten erstellt werden mit 1D- und 2D-Codes, Texten. Grafiken aus einer Bibliothek mit über 500 Symbolen sind auswählbar, Datenserialisierungen können verwirklicht werden und vieles mehr.

Die Schriftgrößen reichen von 4 bis 174 Punkt. Datum- und Zeitstempel sind mit integriert und Daten aus der Cloud können einfach integriert werden. Die kostenlos erhältliche MobileApp Express-Etiketten bietet umfassende Etikettengestaltungsfunktionen für jedes mobile Endgerät. Sie bietet auch Assistenten, mit denen Etiketten für bestimmte Zwecke schnell und einfach zu gestalten sind.

Der mobilie Drucker Brady M611 ist speziell für die Vor-Ort-Kennzeichnung von Kabeln, Leitungen, Klemmblöcken, Patch-Panels, Blenden, Arbeitsstationen, Leiterplatten, zur Produkt- und Komponentenkennzeichnung, Inventur-, Sicherheits- und Laborkennzeichnung entwickelt worden. Er ist robust gebaut und übersteht mehrfach einen Fall aus 1,2 Metern Höhe.

Um mit professionellen und industrietauglichen Etiketten drucken zu können, stehen 63 verschiedene, zuverlässige, robuste Materialien mit hervorragenden Materialeigenschaften zur Verfügung. Insgesamt über 800 verschiedene Formate können bei dem bekannten Brady-Distributor MAKRO IDENT mitbestellt werden. Darunter Fähnchenetiketten, selbstlaminierende Etiketten, Typenschilder, Gravurschilder, Sicherheitsetiketten, Schrumpfschläuche, Wickeletiketten, Kabelanhänger, Leiterplattenetiketten, äußerst beständige Etiketten, vorgedruckte Etiketten, Endlosbänder und vieles mehr.

Weitere Informationen unter www.makroident.de/brady-drucker-mobil/brady-m611.html

Kontaktdaten:

MAKRO IDENT e.K.

Brady-Distributor für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

Bussardstrasse 24

82008 Unterhaching

Tel. 089-615658-28

Fax. 089-615658-25

WEB: www.makroident.de

Ansprechpartner: Angelika Hentschel