Brady M611: Tragbarer Etikettendrucker für die Kabelkennzeichnung

Neuer, tragbarer Etikettendrucker der nächsten Generation: Brady M611 zum Erstellen von professionellen Etiketten mit Text, Symbolen und Barcodes. Einfach gestalten und drucken mit der kostenlosen MobileApp, bedienbar über Smartphone, iPhone, Tablet & Co.

MAKRO IDENT stellt vor: Fast jeder führt heutzutage ein Smartphone, Tablet, iPhone usw. mit sich. Meist auch in der Arbeit, da es viele hilfreiche Funktionen gibt, die Mitarbeiter bei der Arbeit unterstützen und den Arbeitsalltag um ein vielfaches erleichtern.

Genau hier setzt der neue tragbare Etikettendrucker Brady M611 an. Er benötigt keine Tastatur mehr, sondern ist mit einem mobilen Endgerät und der kostenlosen MobileApp Express-Etiketten zu bedienen. Das Smartphone, iPhone, Tablet etc. dient als kleiner Taschencomputer, mit dem man in der MobileApp Etiketten erstellt und dann mit dem Brady M611 ausdruckt.

Der mobile Drucker Brady M611 verfügt über ein farbiges TouchDisplay. In dem man Bluetooth beim Drucker und mobilen Endgerät aktiviert, stellt man die Verbindung zwischen beiden Geräten her. Nachdem der Mitarbeiter auf seinem Smartphone, Tablet oder anderem Gerät die kostenlos erhältliche MobileApp aus Google Play oder Apple App Store herunter geladen hat, kann er sofort mit dem Erstellen seines gewünschten Etiketts anfangen.

Es können komplexe Etiketten erstellt werden mit 1D- und 2D-Codes, Texten. Es können Grafiken aus einer Bibliothek mit über 500 Symbolen ausgewählt werden, Datenserialisierungen verwirklicht werden und vieles mehr. Die Schriftgrößen reichen von 4 bis 174 Punkt. Datum- und Zeitstempel sind mit integriert und sogar Daten aus der Cloud können integriert werden. Die MobileApp Express-Etiketten bietet umfassende Etikettengestaltungsfunktionen für jedes mobile Endgerät. Sie bietet auch Assistenten, mit denen Etiketten für bestimmte Zwecke schnell und einfach zu gestalten sind.

Der tragbare Etikettendrucker Brady M611 ist speziell für die Vor-Ort-Kennzeichnung von Kabeln, Leitungen, Klemmblöcken, Patch-Panels, Blenden, Arbeitsstationen, Leiterplatten, zur Produkt- und Komponentenkennzeichnung, Inventur-, Sicherheits- und Laborkennzeichnung entwickelt worden. Er ist robust gebaut und übersteht mehrfach einen Fall aus 1,2 Metern Höhe.

Damit der mobile Drucker überall hin mitgenommen werden kann, gibt es eine praktische Umhängetasche mit einzelnen kleinen Taschen, in der nicht nur der Drucker sondern auch das mobile Endgerät, Etikettenmaterialien und Farbbandkassette mitgenommen werden können. Die Bedienung des Drucker ist mehr als einfach, wie auch die Erstellung in der MobileApp.

Um mit professionellen und industrietauglichen Etiketten drucken zu können, stehen 63 verschiedene, zuverlässige, robuste Materialien mit hervorragenden Materialeigenschaften zur Verfügung. Insgesamt über 800 verschiedene Formate können bei dem bekannten Brady-Distributor MAKRO IDENT mitbestellt werden. Darunter Fähnchenetiketten, selbstlaminierende Etiketten, Typenschilder, Gravurschilder, Sicherheitsetiketten, Schrumpfschläuche, Wickeletiketten, Kabelanhänger, Leiterplattenetiketten, äußerst beständige Etiketten, vorgedruckte Etiketten, Endlosbänder und vieles mehr.

Für den mobilen Drucker M611 gibt es für die verschiedensten Anforderungen in der Elektro-, Sprach- und Datenkommunikation sowie für Labore und die Produktkennzeichnung eine Vielzahl Etiketten mit hoher Beständigkeit gegen Chemikalien, Lösungsmittel, UV-Strahlung etc. mit hoher Kratzfestigkeit für niedrige und hohe Temperaturen.

Der mobile Drucker Brady M611 verfügt über einen kristallklaren Druck dank der 300 dpi Druckauflösung. Somit ist sichergestellt, dass noch so kleine Barcodes von jedem Barcodescanner gelesen werden. Mehrere Anwender können sich per Unternehmensnetzwerk mit dem M611 Etikettendrucker verbinden und darauf Etiketten drucken. Zur Aktualisierung der Firmware und zum Aufladen des internen Lithium-Ionen-Akkus wird ein USB-Kabel mitgeliefert, wie auch ein Netzteil.

Weitere Informationen unter www.makroident.de/brady-drucker-mobil/brady-m611.html

Kontaktdaten:

MAKRO IDENT e.K.

Brady-Distributor für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

Bussardstrasse 24

82008 Unterhaching

Tel. 089-615658-28

Fax. 089-615658-25

WEB: www.makroident.de

Ansprechpartner: Angelika Hentschel