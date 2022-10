Tolle Rezepte, die zum Nachbacken einladen

Die Rezepte aus den folgenden Buchtipps warten nur darauf, von Ihnen nachgebacken zu werden. Viel Spaß dabei und lassen Sie es sich dann gut schmecken..

Brot & Brötchen selbst backen: Einfache Rezepte

In diesem Buch findet der Anfänger wie auch der fortgeschrittene Bäcker einfache Rezepte von verschiedenen und kreativen Brot- und Brötchengenüssen, um sich selbst und seine Liebsten immer wieder neu zu verwöhnen. Mit ein paar wenigen Zutaten, etwas Geduld und einigen Tipps aus meinem Buch gelingen euch leckere Brote und Brötchen ganz leicht.

Alle Rezepte sind mit Bildern, auch im Ebook!

Buchdaten:

Herausgeber: Independently published (29. September 2022)

Sprache:‎ Deutsch

Taschenbuch:‎ 136 Seiten

ISBN-13: 979-8843968434

Auch als E-Book erhältlich!

Nepomucks und Finns Backstube

Willkommen in Nepomucks und Finns Backstube.

Liebt Ihr Kekse und Plätzchen genauso wie Nepomuck und Finn? Und könnt Ihr nicht genug davon bekommen, wenn durch das Haus oder die Wohnung der herrliche Geruch von frischem Gebäck zieht? Mmmh da läuft einem doch gleich das Wasser im Mund zusammen.

Wenn das bei Euch auch so ist, ist dieses Buch genau das richtige. Hier findet Ihr Rezepte für die ganze Familie, für Geburtstage, Feiern oder einfach nur, um Euch selbst zu verwöhnen. Naschereien schmecken schließlich immer.

Nepomuck und Finn wünschen viel Spaß beim Nachbacken und Guten Appetit!

Buchdaten:

Herausgeber:‎ BoD – Books on Demand; 1. Edition (19. Oktober 2021)

Sprache: Deutsch

Taschenbuch:‎ 88 Seiten

ISBN-13: 978-3754373583

Auch als E-Book erhältlich!