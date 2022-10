Skapetze vereint bei Treppenhausbeleuchtung formschönes Leuchtendesign mit höchster Funktionalität

Trotz des wachsenden Interesses an sparsamen und verbrauchsarmen Leuchtkonzepten, spielt das Design beim Kauf von Leuchten weiter eine Schlüsselrolle. Den Lichtmachern des deutschen Traditionsunternehmens Skapetze gelingt mit der hauseigenen Marke s.luce ein gelungener Spagat zwischen formschönen, modernen und sparsamen Leuchtenlösungen.

Die Beleuchtung in Treppenhäusern dient zum einen der Sicherheit und zeitlich unbegrenzten Nutzung, unterstützt zum anderen aber auch ein einladendes Ambiente. Damit leistet es einen erheblichen Beitrag zum Gesamterscheinungsbild einer Immobilie. Der Leuchtenhersteller Skapetze begeistert in seinem Sortiment mit einer breiten Auswahl an modernen LED-Leuchten, die je nach Einrichtungsstil und Bedarf im Treppenhaus einzeln oder auch kombiniert verwendet werden können. Die im wahrsten Sinne des Wortes wegweisende Beleuchtung steht in Form von Treppen- und Treppenstufenbeleuchtungen, aber auch als Galerielampe oder Handlaufbeleuchtung zur Verfügung.

Wie elegant sich dabei zeitlos schönes Design und moderne Lichttechnologie verbinden lassen, beweist das Leuchtenangebot der hauseigenen Marke s.luce. Hier verabschiedet sich Skapetze bewusst von aktuell gängigen Leuchtendesigns und setzt konsequent auf den eigenen Stil. Entstanden sind damit Leuchten, die stilvoller, zeitloser und eleganter kaum sein könnten. Zugleich strahlen sie aber auch ein gewisses Maß an Purismus aus, sodass sie wirklich in jedes modern und elegant gestaltete Treppenhaus passen.

Neben den dezenten Stufen- und Handlaufleuchten verdienen insbesondere die Pendelleuchten von Skapetze Aufmerksamkeit. Sie stehen als zwei- oder mehrflammige Leuchten zur Verfügung und kommen besonders bei hohen Decken gut zur Geltung. Bei den Deckenleuchten heben sich die s.luce Ringleuchten deutlich von vielen klassischen Modellen. Mit ihrem außergewöhnlichen Designkonzept werden sie in Treppenhäusern im Handumdrehen zum Blickfang. Aber auch die mehrflammige Progress XL Galerieleuchte aus dem s.luce -Programm setzt Flure und Treppenhäuser erfolgreich in Szene.