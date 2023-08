Tipps zur Selbstliebe

Wie es gelingt sich selbst zu mögen

Was will ich und was macht mich wirklich glücklich? Als Basis für ein gutes und erfülltes Leben ist sie unverzichtbar – die Selbstliebe. Sich selbst zu kennen und zu mögen ist dabei kein abgeschlossener Zustand sondern ein dynamischer Prozess. Unabhängig davon, was andere denken und für richtig halten: Nur unser individueller innerer Kompass zählt. Mit ein paar Tipps gelingt es leichter, sich selbst zu lieben.

Erster Schritt auf dem Weg zu einem guten Selbstwertgefühl: Positiv über sich selbst denken und sich nicht gedanklich abwerten. Wer sich selbst innerlich schlecht macht, strahlt dies aus. Die Folge: Auch unsere Umwelt sieht uns eher negativ. Wer positiv über sich selbst denkt, denkt stärkenorientiert. Was kann ich besonders gut und besser als andere? Jeder Mensch hat Schwächen – es kommt darauf an, ob wir Mitgefühl mit uns selbst haben und nachsichtig mit uns umgehen.

Lieben was wir tun

Was wir am meisten lieben, uns am tiefsten erfüllt und was wir am besten können – das ist unsere ganz individuelle Begabung. Jeder Mensch hat eine oder mehrere Interessen, die ihn einzigartig machen. Wenn wir tun, was wir lieben, gehen wir ganz in dieser Aufgabe auf und erleben uns glücklich und positiv.

Gefühle: Autark und emotional frei

Wer Bestätigung durch andere braucht, ist abhängig von ihrer Zustimmung. Ob uns andere Menschen gut finden, ist jedoch meistens nicht wirklich bedeutsam. Entscheidend dagegen ist, dass uns die für uns wichtigen Bezugspersonen wie unsere Familie und Freund:innen mögen. Nicht alle Mitmenschen passen zu uns. Wir sollten diesen Gedanken akzeptieren und uns auf uns selbst konzentrieren.

Tipp: Schönes als tägliche Begleiter

Schöne Alltagsdinge in Kontakt mit uns sind echte Glücksbringer. Das kann ein schöner Stift sein oder besonders schöne Wäsche aus Naturmaterialien direkt auf der Haut. Kostbar und edel zugleich ist sie wie ein Versprechen an uns selbst: Das bin ich mir wert. Ein bisschen „Luxus für uns selbst“ ist zum Beispiel Wäsche aus reiner Seide. (gesehen bei www.medima.de)

Selbstfürsorge: Zeit für sich selbst

Jeden Tag 30 Minuten für mich allein – selbstbestimmt einfach das tun, was gerade gut tut. Spazieren gehen, im Garten in Ruhe einen Kaffee genießen, ein Bild malen oder eine Gesichtsmaske auflegen und entspannen. Wer sich gut um sich selbst kümmert, fühlt sich wohler und kann sich so viel positiver wahrnehmen.

