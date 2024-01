Tipps zum Nähen von Kunstleder – ein Trrendmaterial für Taschen & Co.

Hilfreiche Tipps und Anregungen zum erfolgreichen Vernähen von Kunstleder

Tipps zum Nähen von Kunstleder

Wer gerne ein Nähprojekt mit Kunstleder starten möchte und vorher noch ein paar Tipps zum richtigen Umgang mit diesem Material möchte, der ist hier bei unserem Blogbeitrag genau richtig!

Kunstleder ist eine tierfreundliche und kostengünstigere Alternative zu Leder und lässt sich auch mit ein paar Tipps wunderbar an jeder Haushalts-Nähmaschine vernähen.

Mit diesen Tipps gelingen eure ersten Nähversuche mit Kunstleder garantiert!

Hochwertiges Kunstleder wählen

Wie bei jedem Stoff ist es wichtig ein hochwertiges Material auszuwählen, das zu eurem Nähprojekt passt und für das Endprodukt geeignet ist. Es ist für ein gelungenes Endergebnis wichtig, das die Elastizität das Kunstleders auch zu eurem Nähprojekt passt,. Wie bei jedem Stoff gibt es hier auch verschiedenen Stärken und daher ist nicht jedes Kunstleder gleich flexibel.

Die richtige Nadel verwenden

Zum Nähen von Kunstleder ist es wichtig eine Nähmaschinen-Nadel zu verwenden die dickere Materialien geeignet ist. Ihr könnt entweder eine spezielle Ledernadel verwenden oder auch eine stärkere Universalnadel (ab Stärke 90).

Die geeignete Fadenspannung einstellen

Jeder Stoff verhält sich beim Nähen anders und besonders bei Kunstleder ist es sehr wichtig die Einstellungen an der Nähmaschine wie z.B. die Fadenspannung vorher an einem Teststück richtig einzustellen. Eine zu lockere oder zu straffe Fadenspannung kann zu unsauberen Nähten führen. Ein wichtiger Punkt, da jede Naht die aufgetrennt wird Löcher im Kunstleder hinterlässt.

Langsame und gleichmäßige Geschwindigkeit

Kunstleder langsam und mit einer gleichmäßigen Geschwindigkeit nähen, das hilft dabei, präzise Nähte zu erzeugen und das Material nicht zu beschädigen. Da Kunstleder etwas rutschig sein kann ist es wichtig darauf besonders zu achten. Damit das Kunstleder leichter durch die Nähmaschine gleitet könnt ihr Euer Nähmaschinenfüßchen unten mit Washi-Tape oder Papierklebeband bekleben, so klebt das Kunstleder nicht beim Nähen fest. Wenn verfügbar könnt ihr gerne auch ein Rollfüßchen oder ein Teflon-Nähfüßchen verwenden.

Nicht stecken sondern kleben – Klebeband für exakte Nähergebnisse verwenden

Da man bei Kunstleder leider keine Stecknadeln verwenden kann und auch Nähclips manchmal Abdrücke hinterlassen, ist es eine praktische Alternative die Stofflagen mit einem dünnen doppelseitigen Klebeband zu fixieren bevor Ihr mit dem Nähen beginnt. Dies verhindert ein Verrutschen und erleichtert das Arbeiten mit Kunstleder.

Auf saubere Schnittkanten achten

Beim Zuschnitt darauf achten sorgsam und gerade zu schneiden, damit der Stoffzuschnitt gleichmäßig wird. So sehen die Nähte von innen und außen später garantiert sauber und ordentlich aus und es franst nichts aus.

Hochwertiges Nähgarn verwenden

Dieser Punkt ist natürlich nicht nur bei Kunstleder wichtig, aber hier besonders relevant da aus Kunstleder zum Beispiel öfter Taschen genäht werden und hier die Nähte schon etwas mehr strapaziert werden! Wir empfehlen Euch hier auf jedenfall unsere Gütermann Allesnäher Garne, diese sind aus Polyester und sehr reißfest und strapazierfähig.

Testnähen nicht vergessen

Bevor Ihr mit dem eigentliche Nähprojekt startet, ist es wichtig erst einmal ein Gefühl für das Material Kunstleder zu kriegen. Wir empfehlen Euch ein kleines Stück das beim Zuschnitt übrig geblieben ist zu nehmen und darauf verschiedene Nähte auszuprobieren und auch ein paar Kurven zu nähen, einfach um zu sehen wie das Material sich beim Nähen verhält. Damit könnt ihr dann beruhigt in euer Nähprojekt starten!

Pflegehinweise beachten

Zu guter Letzt ist es wichtig, die Pflegehinweise für Kunstleder zu beachten. Einige Varianten können nicht gebügelt oder gewaschen werden, daher ist es wichtig, sie entsprechend zu behandeln. Um ein zu häufiges Waschen des Materials zu vermeiden, reicht es meist schon aus, das Kunstleder mit einem feuchten Tuch leicht abzuwischen!

Fazit

Mit diesen Tipps seid Ihr gut gerüstet für Euer ersten Kunstleder-Nähprojekt! Eure Nähprojekte werden bestimmt wunderbar und wenn Ihr noch den passenden Kunstleder-Stoff dazu sucht, schaut einfach bei uns im Shop oder im Fabrikverkauf vorbei!

Zum Kunstleder geht“s über den folgenden Link:

https://www.hans-textil-shop.de/Stoffe/Stoffe-nach-Material/Kunstleder/

