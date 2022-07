Tipps vom Objektschutz in Braunschweig

Was Eigentümer im Objektschutz selbst tun können, um sicherer zu leben

BRAUNSCHWEIG. Einbrüche, Vandalismus, Betriebsspionage: Es gibt viele gute Gründe für einen wirksamen Objektschutz in Braunschweig. Mit innovativer Gebäude- und Sicherheitstechnik reduzieren Eigentümer, Mieter oder Pächter die vielfältigen Risiken beträchtlich. Zudem kann es sich empfehlen, einen etablierten Dienstleister für den Objektschutz zu engagieren. Florian Böse vom regional verankerten Sicherheitsunternehmen Cesiun erläutert: „Wichtig ist ein umfangreicher Basisschutz. Dazu gehören moderne Einbruchsicherungen und eine intelligente Gebäudesteuerung. Als Spezialist für die Objektsicherheit ergänzen wir dies mit Zusatzleistungen wie Kontrollgängen oder Einlasskontrollen.“

Effektiver Objektschutz in Braunschweig: Alarmanlagen, Kameras und Co.

Die meisten Einbrecher wägen ihr Risiko gründlich ab. Wenn das Eindringen durch Hindernisse wie Sicherheitsschlösser zu lange dauert, steigt die Entdeckungsgefahr. Sicherheitstechnik wie Alarmanlagen erhöht diese zusätzlich. Gebäudebesitzer oder Nutzer beeinflussen die Wahrscheinlichkeit des unbefugten Eindringens mit entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen erheblich. So sollten sie sämtliche Türen und Fenster in Braunschweig mit hochwertigen Sicherheitsschlössern und Einbruchsicherungen ausstatten. Bestenfalls lassen sie an Türen und Fenstern auch funktionale Alarmanlagen installieren. Hochauflösende Kameras empfehlen sich ebenfalls: Sie schrecken wie Alarmanlagen ab und zeichnen zudem das mögliche Tatgeschehen auf, wenn sich Kriminelle doch für einen Einbruch entscheiden. Florian Böse von Cesiun betont, dass eine intelligente Gebäudesteuerung den Objektschutz verstärkt: „Ein Vorteil ist, dass sämtliche Komponenten der Gebäudetechnik miteinander verbunden sind. Über das Smartphone können Nutzer sie überwachen und steuern, sie greifen zum Beispiel direkt auf die Bilder der Überwachungskamera zu. Im Privatbereich ermöglicht eine Smart-Home-Lösung mit der Fernsteuerung von Beleuchtung und Jalousien auch, bei Abwesenheit Anwesenheit zu vorzutäuschen.“

Zusätzlicher Schutz mit professionellem Objektschutz in Braunschweig

Die genannten Maßnahmen minimieren das Risiko, dass Personen unbefugt auf ein Grundstück oder in ein Gebäude gelangen. In vielen Fällen ist dieser Schutz aber nicht hinreichend. Das gilt zum Beispiel für zahlreiche betriebliche Objekte und exklusive Wohnhäuser in Braunschweig. Ein maßgeschneidertes Leistungspaket von Objektschützern wie Cesiun schließt die vorhandenen Sicherheitslücken. Die Spezialisten stellen unter anderem einen permanenten Wachschutz oder verunsichern Kriminelle mit unregelmäßigen Kontrollgängen. Florian Böse von Cesiun dazu: „Nach einer Risikoanalyse schlagen wir unseren Auftraggebern die passenden Leistungen vor.“

Die Firma Cesiun ist beim Thema Sicherheit der richtige Ansprechpartner. Objekt- und Personenschutz wird groß geschrieben. Mit umfangenden Gefahrenanalysen und langjähriger Erfahrung bieten sie einen sicheren Schutz.

