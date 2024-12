Timo Sillober und EKD365+: Eine Revolution im Energiemarkt

Von einem visionären CEO zur Energiewende – Wie Timo Sillober und die Energiekonzepte Deutschland GmbH die dezentrale Energieversorgung transformieren.

Eine neue Ära der dezentralen Energielösungen

Seitdem Timo Sillober im März 2023 die Führung der Energiekonzepte Deutschland GmbH (EKD) übernommen hat, geht es weiter voran. EKD, 2018 gegründet, zählt heute zu den führenden Anbietern von Photovoltaikanlagen und intelligenten Energiemanagementsystemen. Mit dem EKD365+ Ganzjahresenergiesystem bietet das Unternehmen eine Lösung an, die nicht nur für die Eigenstromversorgung von Privathaushalten gedacht ist, sondern durch innovative Technologien und clevere Vernetzung auch den Strommarkt revolutionieren soll.

„Mit EKD365+ gehen wir weg von der saisonalen Nutzung von Photovoltaikanlagen und hin zu einem ganzjährigen Konzept, das die Produktion erneuerbarer Energien maximiert und die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen minimiert“, erklärt Timo Sillober in einem seiner Interviews.

Die Revolution der Energievernetzung

Das EKD365+ System kombiniert Photovoltaikmodule, Heimspeicher und das intelligente Energiemanagementsystem „Ampere.IQ“. Dieses System ermöglicht eine ständige Überwachung und Steuerung der Stromproduktion und des Verbrauchs in Echtzeit über eine App. Nutzer können nicht nur sehen, wie viel Strom ihre Solaranlage produziert und wie viel sie verbrauchen, sondern auch den Ladestatus des Stromspeichers überprüfen. Besonders innovativ ist die Integration von dynamischen Stromtarifen, die es ermöglichen, Strom zu besonders günstigen Zeiten zu beziehen, etwa wenn der Preis an der Strombörse aufgrund geringerer Nachfrage fällt.

Der Kern dieser Technologie liegt im intelligenten Ampere.StoragePro. Dieser Speicher kann nicht nur Solaranlagen effizienter machen, sondern auch von dynamischen Strompreisen profitieren. Besonders in Phasen, in denen der Strompreis unter 0 Cent fällt, lädt das System automatisch günstigen Strom und speichert diesen, um ihn später zu nutzen. „Diese Technologie gibt unseren Kunden die Flexibilität, ihre Stromkosten weiter zu optimieren und gleichzeitig die Netze zu entlasten“, erläutert Sillober.

Die Herausforderungen der dezentralen Energienutzung

Trotz des Innovationsschubs, den das EKD365+ mit sich bringt, ist die dezentrale Energienutzung in Deutschland nicht ohne Herausforderungen. Ein zentrales Problem bleibt die Netzanbindung. Laut Sillober gibt es in Deutschland über 800 Netzbetreiber, die jeweils ihre eigenen Anforderungen an die Anmeldung von Erzeugungsanlagen haben. Dies verlangsamt die Energiewende erheblich und führt zu Frustration bei vielen Installationsbetrieben.

Weiterhin steht die Branche vor einem weiteren Problem: dem Fachkräftemangel. Der schnelle Wachstumskurs von EKD erfordert enorme Anstrengungen, um qualifizierte Monteure und Elektriker zu finden. Hier setzt EKD auf ein breit verteiltes Netz von Partnerunternehmen, um den hohen Bedarf zu decken und die Montage der Anlagen zu gewährleisten.

Eine Zukunft für den Energiemarkt

Sillober hat eine klare Vorstellung für die Zukunft der Energiekonzepte Deutschland GmbH. Neben der ständigen Weiterentwicklung des EKD365+ und der Implementierung neuer Funktionen wie dem preisbasierten Laden und der Integration von Wärmepumpen, sieht er die Zukunft in einer noch stärkeren Vernetzung aller Energiekomponenten. „Unsere Energiemanagementsysteme werden immer intelligenter und berücksichtigen immer mehr Faktoren, um die Energieproduktion und den Verbrauch zu optimieren“, sagt er. Dies umfasst Wetterprognosen, die Berücksichtigung variabler Netzgebühren und die automatische Anpassung des Strombezugs an die besten Marktbedingungen.

Fazit: Neuer Standard in der Energieversorgung?

Timo Sillober und das Team der Energiekonzepte Deutschland GmbH treiben die Energiewende durch innovative Technologien und flexible Lösungen aktiv voran. Mit dem EKD365+ System schafft das Unternehmen eine ganzjährige, intelligente Lösung, die Haushalten eine autarke Energieversorgung ermöglicht und gleichzeitig die Vorteile des Strommarktes nutzt. Doch trotz des Erfolgs bleibt die Branche vor großen Herausforderungen stehen, insbesondere im Hinblick auf die Integration dezentraler Energiesysteme in das nationale Netz. Die Frage bleibt: Wird es der EKD gelingen, diesen Markt nachhaltig zu transformieren und den Standard für die Energieversorgung der neuen Zukunft zu setzen?

Die Zeichen stehen gut – und die deutsche Energiezukunft könnte sich durch Unternehmen wie EKD radikal verändern.

Mit über 35.000 installierten Anlagen und einem umfassenden Netzwerk aus Fachkräften sorgt Energiekonzepte Deutschland jedes Jahr für circa 70 Millionen Euro Stromersparnis bei ihren Kunden. Damit setzen sie neue Maßstäbe am Energiemarkt.

Dank der einzigartigen Vernetzung aller Komponenten, wie Solaranlage, Stromspeicher, Wallbox und einem intelligenten Energiemanagementsystem bietet das Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen, die ihren Kunden sowohl die Energieerzeugung als auch die Optimierung des Stromverbrauchs so effizient und einfach wie nie gestaltet.

Mit dem innovativen Ganzjahresenergiekonzept EKD 365+ erhalten die Kunden ein konkurrenzloses Mehr an Energie, Autarkie und Sicherheit. Ohne Kompromisse, ohne Einschränkungen.

Firmenkontakt

Energiekonzepte Deutschland GmbH

Julia Neuer

Torgauer Straße 336

04347 Leipzig

+49 342 98 98 990



https://www.ekd-solar.de/

