Timeless Lifestyle Down Under – der Sommer 2020 beginnt jetzt.

Australian Summer Fun mit der neuen ROADSIGN australia Sommer Kollektion

Der Sommer in Australien hat in Sachen Mode vorgelegt und diesen Vorteil nutzt ROADSIGn australia auch in diesem Jahr mit einer neuen, abgestimmten Lifestyle Kollektion. Funktionale Trends unter modischen Aspekten – bereit für das Sommer Abenteuer.

Hier entdeckst Du neue Styles und deine perfekten Alltagsbegleiter: www.roadsign.de

Der aktuelle Mega Trend – “Wellbeing” durch Outdoor-Aktivität – für ROADSIGN australia nichts Neues.

Schon immer zeichnet sich unsere Lifestyle Kollektion durch einen hohen Wohlfühlfaktor aus.

Ein Ergebnis des hohen Qualitätsanspruch an Design und Material auf einem fairen Preisniveau.

KEEP THE SPIRIT – steht für eine Überzeugung und ein intuitives Denken bei ROADSIGN australia.

Ob Outdoor, Streetlife oder Urban Jungle – Performance mit Down Under Charme ist auch im Frühjahr Sommer 2020 garantiert. Die Kollektion enthält neben den klassischen Top-Produkten wie T-Shirts, Polo-Shirts und Hoodies, viele ergänzende Basic-Artikel – stets kombinierbar in Form und Farbe.

KEEP THE SPIRIT bedeutet für uns den “australian way of life” zu spüren und zu leben. Toleranz und Respekt gegenüber Mitmenschen, Natur und Tierwelt. In Zeiten einer sich stetig verändernden Umwelt braucht es Werte – auch dafür steht ROADSIGN australia. Im Februar 2020 noch, eröffneten

wir die bereits 11. ROADSIGN PRIMARY School in Indien. Von uns gebaut und betrieben – Gleichberechtigung & “equal rights for all” – ein Baustein unsere Welt zu erhalten und ein kleiner Beitrag zur Verbesserung.

Werte wie Solidarität und Fürsorge – in aktuellen Zeiten und im Rahmen von #Stayhome und #wirbleibenzuhause wichtiger denn je – sind für uns gelebte Markenphilosophie.

Jedes Produkt und jeder Kunde haben Anteil daran, diesen Spirit hinaus in die Welt zu tragen. Der Sommer ist immer ein guter Zeitpunkt etwas Neues zu starten. #KEEPTHESPIRIT #NOEXCUSES #STARTNOW

Die Produktwelt von ROADSIGN australia wird unter www-roadsign.de und an über 150 Verkaufspunkten erlebbar.

#BEPARTOFIT

KEEP THE SPIRIT – ROADSIGN australia

Sie sind ein Markenzeichen Australiens und so bekannt wie der Ayers Rock oder das Great Barrier Reef – die gelben Roadsigns.

Entsprechend oft wurden sie von Touristen demontiert und mit nach Hause genommen.Die Folge: Wo die Schilder fehlten, kam es häufiger zu Unfällen zwischen Fahrzeugen und Tieren. Um diese Unfälle zu vermeiden, bildete der australische Student Roger Carthew die Schilder aus Kunststoff nach und verkaufte sie an Touristen.

Dazu gründete er vor mehr als 20 Jahren die Great Australian Roadsign Company. Besonders das von ihm kreierte Schild “Kangaroos next 14 km” wurde ein Verkaufsschlager. Roadsign australia ist heute in Australien eine der bekanntesten Marken.

Mit jedem Artikel der Lifestyle Kollektion nimmst Du ein Stück des australian way of life mit nach Hause. Mit jedem Artikel hilfst auch Du das soziale Engagement von ROADSIGN australia in die Welt hinaus zu tragen.

Wir haben 8 Schulen in Indien gebaut und betreiben diese seit JAhren – werde auch Du ein Teil dieses Gefühls #roadsigners

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.