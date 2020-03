Bonner Internetagentur Papoomedia entwickelt kostenloses Portal werliefertnachhause.de

COVID-19: Bonner Internetagentur entwickelt kostenloses Portal werliefertnachhause.de für regionale Lieferdienste, Geschäfte mit Pick&Collect-Service und privaten Nachbarschaftshilfen

30. März 2020. Die Internetagentur Papoomedia hat angesichts der massiven Umsatzverluste im Mittelstand eine Internetplattform entwickelt. In dieser kostenlosen Plattform können sich Einzelhändler, Dienstleister und private Initiativen der Region eintragen, die ihre Produkte und Angebote per Lieferdienst, Pick&Collect oder online anbieten. Suchende können die teilnehmenden Anbieter in einer übersichtlichen Karte finden und direkt Kontakt aufnehmen. Die Plattform werliefertnachhause.de ist ein kostenloses Angebot und wird kleinen und mittelständischen Unternehmen sowie privaten Initiativen (zum Beispiel Nachbarschaftshilfe) vorbehalten sein. Jeder kann mithelfen, die Liste zu erweitern und sich als Anbieter eintragen.

Die Corona-Krise legt das öffentliche Leben lahm und hat längst den Einzelhandel vor Ort im Würgegriff. Viele kleine und mittelständische Händler sehen sich in ihrer Existenz bedroht, die Ware liegt in den Regalen, doch sie dürfen die Geschäfte nicht öffnen. Gleichzeitig machen die großen Onlinehändler so viel Umsatz wie nie zuvor. Daher ist es jetzt für den Einzelhandel besonders wichtig, Chancen zu nutzen, die nur der Handel und die Initiativen vor Ort bieten können: Kurze Lieferwege, persönliche Beratung und individuelle Betreuung online oder am Telefon sowie konkrete Hilfestellungen vor Ort.

Aber welches Geschäft liefert was? Welche Initiativen bieten welche Hilfestellungen an? Welche Produkte sind vorrätig und können kurzfristig geliefert werden? Welche alternativen Angebote gibt es? Auf diese Fragen gibt es in Bonn bislang kaum eine Antwort.

Hier setzt Papoomedia an und hat kurzerhand die Plattform werliefertnachhause.de entwickelt. Kunden und Hilfesuchende können einfach und unkompliziert Lösungen und Angebote finden, können sich die gewünschten Produkte liefern lassen oder dies im Ladenlokal abholen, je nach Angebot. Der Zugang steht grundsätzlich jedem klein- und mittelständischen Anbieter sowie den regionalen Initiativen kostenlos zur Verfügung. Einzige Bedingung: sie müssen sich selbstständig unter register.werliefertnachhause.de registrieren.

Kleine und mittelständische Unternehmen unterstützen – private Initiativen fördern – Arbeitsplätze sichern

“Unser Ziel ist es, kleine und mittelständische Unternehmen kurzfristig bei der Sicherung von Arbeitsplätzen zu helfen und die Entwicklung von alternativen Vertriebsmodellen in Zeiten von COVID-19 voranzubringen “, erklärt dazu Dr. Carsten Euwens, Geschäftsführer und Inhaber der Internetagentur Papoomedia. “Überall im Land krempeln Unternehmer hastig ihre Vertriebsmodelle um und Kunden fragen diese Angebote verstärkt nach. Wir haben uns daher spontan entschlossen, Angebot und Nachfrage zusammenzuführen und die Plattform werliefernachhause.de zu entwickeln. Wir wollen mit dem kostenlosen Angebot ausdrücklich mittelständische Unternehmen und private Initiativen in Zeiten der Krise unterstützen”, so Euwens weiter.

Betreiber und Entwickler der Plattform ist die Bonner Softwareschmiede Papoomedia. Das Team um Geschäftsführer Euwens hat aktuell Nachtschichten geschoben, um diese Plattform zu realisieren: “Wir haben hier auf unser Know-how aus unserem Tagesgeschäft der Entwicklung von Webseiten, Onlineshops, Online-Marketing-Kampagnen und Suchmaschineoptimierung zurückgegriffen.”

