THESE GUYS sind offizieller Partner des Experiential Marketing Summit 2024

US-Ableger von SCHACHZUG trackt Besucherverhalten in Las Vegas

THESE GUYS ist der offizielle Messepartner beim Experiential Marketing Summit 2024 (EMS). Die Veranstaltung gilt als die wichtigste Konferenz für die Planer und Veranstalter von Markenerlebnissen und findet vom 24. bis 26. April 2024 im MGM Grand in Las Vegas statt. Verantwortet wird der Summit von Event Marketer.

Mit seinem brandneuen Tool FLOW wird der US-Ableger der deutschen Kreativagentur SCHACHZUG das Gästeverhalten vor Ort tracken. FLOW zielt darauf ab, den Erfolg eines Events zu optimieren, indem es die Gäste-Bewegungen und -Interaktionen mit verschiedenen Sensortechnologien erfasst. Ein weiteres neues Tool von THESE GUYS, das seine Premiere auf dem EMS erlebt, nennt sich NEURAL. Damit lassen sich die Teilnehmerreaktionen in Keynotes und Workshops analysieren. Gemeinsam mit Event Marketer wird SCHACHZUG aka THESE GUYS am Ende eines jeden Veranstaltungstages exklusive Einblicke für alle Besucher bereitstellen. Zusätzlich präsentiert sich THESE GUYS als Aussteller in der Halle der Ideen und will es den Summit-Gästen ermöglichen, beide Produkte live und in Aktion zu erleben.

Im Zuge der dreitägigen Veranstaltung wird am 24. April 2024 auch der EX Award im MGM Grand vergeben. SCHACHZUG aka THESE GUYS ist mit seinem Projekt „Global ID.7 Launch“ in der Kategorie „Best Roadshow or Multi-Market Event (B-to-B)“ für eine Auszeichnung nominiert.

THESE GUYS ist ein US-Ableger der deutschen Top-Kreativagentur und positioniert sich als ein EXPERIENTIAL LAB mit einem starken Fokus auf agile Softwareentwicklung und strategische Erlebnisberatung. Verschiedene Neuentwicklungen im Bereich fortschrittlicher Event-Analyse und -Messung bilden das Kerngeschäft. Zu den Auftraggebern zählen globale Marken und bekannte Agenturen, die die Ergebnisse von Projekten und Kreationen detailliert evaluieren und die damit gewonnenen Aussagen über den Erfolg oder Misserfolg von meinungsgetrieben zu datengetrieben präzisieren wollen.

SCHACHZUG – Agentur für Markenkommunikation GmbH

Die SCHACHZUG GmbH aus Erlangen zählt zu den führenden Unternehmen der Event-Branche und wurde 2008 gegründet. Die Kreativagentur setzt internationale Projekte in den Bereichen Brand Experience und Live Communication um und verfügt über eine tiefgehende Expertise in den Branchen Automotive, Technologie und Premium/Lifestyle. Die Mission ist immer: Den Status Quo herausfordern. Grenzen als Einladung verstehen. Das Neue neu kreieren. Dafür setzt SCHACHZUG intelligente Strategien, überraschende Kreationen und zukunftsweisende Technologien ein. Die GWA- und Forward-Mitgliedsagentur ist für Prototypen TISAX-zertifiziert durch den TÜV Nord.

Loewenichstraße 3

D-91054 Erlangen

Ansprechpartnerin: Karin Schneider

karin.schneider@schachzug.de

Tel.: +49 (0) 9131 976 16-0

Internet: www.schachzug.de