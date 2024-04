Rebranding: Aus Gympass wird Wellhub

Ganzheitlicher Wellbeing-Benefit für Fitness, Achtsamkeit, Therapie, Ernährung und Schlaf

München, 5. April_ Gympass, eine führende Wellbeing-Plattform für Unternehmen, gab ihr Rebranding zu Wellhub bekannt, um die Entwicklung zu einer umfassenden Wellbeing-Lösung für Mitarbeitende widerzuspiegeln. Wellhub geht über die einfache Mitgliedschaft in Fitnessstudios hinaus und bietet ein völlig neues App-Erlebnis und ein erweitertes Netzwerk von Wellbeing-Partnern in den Bereichen Fitness, Achtsamkeit, Therapie, Ernährung und Schlaf. Mit dieser strategischen Neuausrichtung positioniert sich Wellhub als bewährter Partner für Unternehmen, die das Wohlbefinden ihrer Mitarbeitenden verbessern, ihre Verbleibsquote steigern und die Produktivität erhöhen wollen.

„Unser neuer Name und unsere neue Marke spiegeln unser Ziel wider, eine ganzheitliche Wellbeing-Lösung anzubieten, die über die körperliche Fitness hinausgeht und auch mentales Wohlbefinden, Ernährung, Schlaf und mehr umfasst“, so Cesar Carvalho, Mitbegründer und CEO von Wellhub. „Mit dieser Neuausrichtung decken wir die umfassenden Bedürfnisse der Beschäftigten von heute ab und geben Unternehmen die Möglichkeit, eine Kultur zu schaffen, in der sich ihre Mitarbeitenden jeden Tag um ihr Wohlbefinden kümmern können. Durch eine einzige Plattform für ganzheitliches Wohlbefinden fördert Wellhub die Bindung der Mitarbeitenden, steigert die Produktivität und führt zu einer messbaren Erhöhung des ROI.“

Beeindruckenden 93 % aller Mitarbeitenden ist ihr Wohlbefinden ebenso wichtig wie ihr Gehalt. Trotz dieser Erkenntnis leiden Mitarbeitende so stark wie noch nie unter Stress – eine Situation, die Unternehmen vor große Herausforderungen stellt. Der Paradigmenwechsel unterstreicht die Notwendigkeit, das Wohlbefinden der Mitarbeitenden in den Vordergrund zu stellen. Denn dieser Faktor hat tiefgreifende Auswirkungen auf die Rekrutierung, das Engagement der Mitarbeitenden und die Bindungsstrategien, die sich alle auf die Gesamtleistung des Unternehmens auswirken. Das wirft die Frage auf: Warum haben Unternehmen und ihre Mitarbeitenden mit ihrem Wohlbefinden zu kämpfen?

Zu komplex: Aufgrund der Vielzahl von verfügbaren Wellbeing-Optionen wissen Unternehmen oft nicht, wo sie die Prioritäten bei ihren Investitionen setzen sollen, und bieten schließlich Benefits an, die den unterschiedlichen Bedürfnissen ihrer Mitarbeitenden nicht gerecht werden.

Zu teuer: Die meisten Mitarbeitenden können sich keine individuellen Lösungen für Fitness, Achtsamkeit, Therapie, Ernährung und Schlaf oder andere Leistungen leisten – schon gar nicht alles auf einmal.

Zu zeitaufwendig: Fast 90 % der Mitarbeitenden möchten gerne gesünder leben, sie wissen nur nicht, wie – und das wirkt sich negativ auf die Motivation aus. Sie werden mit zu vielen Informationen überflutet – und es ist schwieriger denn je zu beurteilen, was funktioniert und was nicht.

Wellhub gibt Unternehmen die Möglichkeit, den spezifischen Bedürfnissen ihrer Mitarbeitenden für mehr Wohlbefinden gerecht zu werden – durch persönliche Beratung, Coaching und Gamification. Dieser ganzheitliche Ansatz, der das körperliche, mentale und soziale Wohlbefinden anspricht, ist mit höchsten Investitionsrenditen verbunden, da gesunde und engagierte Mitarbeitende produktiver sind und das Unternehmen seltener verlassen. Mit Wellhub können Unternehmen aller Größenordnungen Wellbeing-Programme einführen, die von den Mitarbeitenden genutzt und geschätzt werden. Gleichzeitig mit dem Rebranding stellt Wellhub heute neue Produkt-Updates für Personalabteilungen, Benefit-Admins, angemeldete Mitarbeitende und Partner des Wellhub-Netzwerks vor. Das ist neu:

Wellhub für Mitarbeitende bietet das weltweit größte Netzwerk globaler, lokaler und digitaler Wellbeing-Partner, die umfassende Ressourcen für Mitarbeitende auf ihrem Weg zum Wohlbefinden anbieten.

Neue Fitness-Kategorien: Diese Kategorie umfasst das weltweit beste Netzwerk von Sport-, Freizeit- und Wellnesseinrichtungen, Kursen und Fitness-Apps, darunter Outdoor-Aktivitäten mit Strava, herausfordernde Workouts bei Barry“s und Orange Theory, Boutique-Fitness mit SoulCycle und den Xponential-Marken (Pure Barre, Club Pilates, Rumble) sowie Gruppenfitnesskurse mit Apple Fitness+, Les Mills und Life Time.

Neue Kategorie „Achtsamkeit“:- Diese Kategorie fördert Stressabbau und mentales Wohlbefinden mit Partnern wie Headspace und Meditopia sowie Yogakursen mit eAlo Moves, Asana Global, CorePower Yoga und mehr.

Neue Kategorie „Therapie“: Diese Kategorie verbindet Mitglieder mit lizenzierten therapeutischen Fachkräften, die Unterstützung im Bereich der mentalen Gesundheit bieten.

Neue Kategorie „Ernährung“: Diese Kategorie bietet individuelle Beratung durch registrierte Ernährungsberater:innen mit Partnern wie MyFitnessPal, Nutrium und StrongerU.

Neue Kategorie „Schlaf“: Diese Kategorie hilft dabei, die Schlafqualität mit beliebten Schlaf-Apps wie SleepCycle, Rise Science und Sleep Score zu verbessern.

Neue Kategorie „Frauengesundheit“: In dieser Kategorie fokussieren sich spezielle Ressourcen auf die Gesundheitsbedürfnisse von Frauen, darunter Menstruationstracking mit Clue und Unterstützung bei der Schwangerschaft mit Pregnancy+.

Neue und überarbeitete App: Die aktualisierte Wellhub-App macht die Navigation noch einfacher und gewährleistet ein persönlicheres Nutzungserlebnis. Nutzer:innen können gezielt nach Wellbeing-Partnern, Aktivitäten, Standorten, Trainern oder Coaches suchen.

Neues Wellbeing-Coaching: Alle Mitarbeitenden können auf ein persönliches, virtuelles Coaching zugreifen, das auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist und ihnen einen individuellen Plan für ihr Wohlbefinden an die Hand gibt.

Wellhub für Unternehmen trägt dazu bei, sinnvolle Verhaltensänderungen herbeizuführen, die die Unternehmenskultur prägen und die Leistung steigern. Wellhub bietet Unternehmen jetzt:

Wellhub Challenges: Eine neue Möglichkeit für Unternehmen, Gruppen-Challenges für alle Mitarbeitende durchzuführen, zu personalisieren und ihren Fortschritt zu tracken. Mit spielerischen Herausforderungen entsteht ein kollegialer und motivierender Wettbewerb, bei dem die Mitarbeitenden auf ein gemeinsames Unternehmens- oder Teamziel hinarbeiten. Wellhub Challenges ist voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2024 für alle verfügbar.

Globales Digital-Paket: Ein neues, kostenloses Digital-Paket, das der gesamten Belegschaft überall auf der Welt umfassende Unterstützung für ihr Wohlbefinden bietet.

HR Dashboard: An nur einem einzigen Ort können Registrierungen verwaltet, die Nutzung beobachtet und Ergebnisse gemessen werden. Mit vorgefertigten Materialien kann der Benefit schnell und einfach eingeführt und beworben werden, damit Mitarbeitende ihn noch stärker nutzen.

Gehaltsabrechnungs-Management und HRIS-Integrationen: Wellhub kann in die Gehaltsabrechnung integriert werden, sodass der Benefit automatisch von der Gehaltsabrechnung abgezogen wird. Wellhub lässt sich mit führenden Anbietern von HR-Informationssoftware (HRIS) verbinden, darunter ADP, BambooHR, Oracle PeopleSoft, SAP, Sequoia und Workday.

Über Wellhub

Wellhub ist eine Wellbeing-Plattform für Unternehmen, die Mitarbeitende mit den besten Partnern in den Bereichen Fitness, Achtsamkeit, Therapie, Ernährung und Schlaf zusammenführt. Das alles ist in einem Abonnement enthalten, das weniger kostet als das jedes einzelnen Partners. Wellhub bietet Unternehmen und Personalabteilungen eine erstklassige Wellbeing-Lösung, die von Mitarbeitenden angenommen und genutzt wird. Mehr als 15.000 Unternehmen in 11 Ländern nutzen Wellhub, um ihren Mitarbeitenden Zugang zu einem ganzheitlichen Wellbeing-Benefit zu geben. Mit Wellhub steht das Wohlbefinden von Mitarbeitenden jeden Tag an erster Stelle. Das Ergebnis: höhere Produktivität, stärkere Mitarbeiterbindung und niedrigere Gesundheitskosten. Das ist der Wellhub-Effekt.

