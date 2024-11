THESE GUYS analysierte Content-Einspieler bei Škoda Elroq Weltpremiere

xKPI-System optimiert Contentloop auf Basis von Zuschauer-Reaktionen

Am 1. Oktober 2024 enthüllte Škoda den neuen Elroq im Rahmen einer spektakulären Weltpremiere auf der Moldau in Prag. Zu den Highlights der Inszenierung zählte ein kinetischer LED-Kubus mit einer Kantenlänge von sieben Metern, der bereits drei Tage vor der Premiere auf einem schwimmenden Ponton positioniert wurde und aus dem der erste Elroq pünktlich zum Reveal um 19:30 Uhr herausfuhr. Rund 450 geladene Gäste erlebten die Fahrzeugpremiere von zwei Schiffen auf der Moldau.

Bereits in den Tagen zuvor wurde der Kubus öffentlichkeitswirksam mit Preload-Inhalten bespielt. Insgesamt 35 verschiedene Clips rotierten in dieser Zeit, kommunizierten erste Insights auf Basis kreativer Metaphern und kündigten den Launch an. Die mehrfach national und international ausgezeichnete Kreativagentur SCHACHZUG aus Erlangen verantwortete als Creative Lead die gesamte Pre- und Post-Kommunikation, das Eventkonzept sowie die Steuerung der beteiligten Agenturen und Partner.

Das Event Measuring Start-up THESE GUYS setzte in der Pre-Phase ihr xKPI-System zur Analyse und Erfolgsmessung der Kubus-Bespielung ein. Diese Ergebnisse führten schließlich zu einem Ranking, auf dessen Grundlage der finale Best-of-Loop für die Weltpremiere zusammengestellt wurde.

Dazu erklärte Karin Schneider, Co-Founder von THESE GUYS: „In diesem Fall steigerten wir durch die Einbeziehung der Daten die Aufmerksamkeit beim finalen Loop im Vergleich zur linearen Ausspielung beim Preload um mehr als 28 Prozent. Die Verweildauer stieg sogar um über 60 Prozent. xKPI konnte in dem Case deutlich seine Relevanz belegen und gleichzeitig seine Einsatzmöglichkeiten erweitern.“ Erstmals vorgestellt wird der Performance Case beim NEXTLIVE.FESTIVAL am 21. November im RMCC Wiesbaden. Dort tritt THESE GUYS als Gastspeaker im Innovation Lab ihres Kooperationspartners DRPGroup auf.

Das Experiential Lab stellt mit xKPI eine Software zur Verfügung, die verschiedene Daten auf Live-Veranstaltungen analysiert. Dazu gehören beispielsweise das Besucherverhalten wie Laufwege, Aufenthaltsdauer an Point of Interests und Netzwerkverhalten. Darüber hinaus können auch Emotionen erfasst werden, die Aufschlüsse über Kommunikation und Motivation geben. Das System bietet eine faktische Entscheidungsgrundlage sowie die Möglichkeit zur Live-Intervention und erhöht damit Effektivität und Sicherheit. Das Unternehmen wurde 2024 gegründet, erweitert fortlaufend sein Portfolio und vertreibt die Software auch über Partner-Unternehmen wie Agenturen, Technik-Dienstleister und Messebau-Firmen.

THESE GUYS GmbH i.G.

Loewenichstraße 3

D-91054 Erlangen

Ansprechpartnerin: Karin Schneider

karin@these-guys.com

Tel.: +49 151 5789 0022

Internet: www.these-guys.com