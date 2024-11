Herman Miller präsentiert den Bay Work Pod

Der Bay Work Pod von Herman Miller ist eine inklusive und flexible Einzelarbeitsplatzlösung, die auf Konzentration und Komfort ausgelegt ist.

Mit dem Bay Work Pod präsentiert Herman Miller eine inklusive und ergonomisch sowie ästhetisch ansprechende Einzelarbeitsplatzlösung, die speziell für hybride Arbeitsmodelle und offene Raumkonzepte entwickelt wurde. Er eignet sich sowohl für fokussiertes Arbeiten als auch für Videokonferenzen und schafft durch sein duales Beleuchtungskonzept für jede Nutzung optimale Bedingungen.

Der Bay Work Pod überzeugt dabei aber vor allem durch sein inklusives Design. Er ist in zwei Größen erhältlich, wobei die größere Pro-Version barrierefrei zugänglich ist und so auch eine Nutzung mit Rollstühlen möglich ist. In beiden Größen ist ausreichend Platz für die Verwendung von ergonomischen Bürostühlen – wie die der ergonomischen Sitz- und Arbeitsstühle aus der Performance Seating Serie Herman Millers.

„Mit dem Bay Work Pod gehören Videokonferenzen, die wie in einer Telefonzelle geführt werden müssen, der Vergangenheit an“, erklärt Noah Schwarz, Vice President of Product Design bei Herman Miller. „Anstatt auf unbequemen Hockern oder Bänken sitzen zu müssen, kann im Bay Work Pod jeder ergonomische Bürostuhl verwendet werden.“

Die abgerundeten Ecken und das gewellte Außenmaterial der Box tragen zur Schallreduktion sowohl innerhalb als auch außerhalb bei und sorgen zudem dafür, dass die Kabine sich in der Gestaltung von vielen Bürokabinen anderer Hersteller absetzt. Die Außenbezüge sind in verschiedenen Farben erhältlich, wobei die Farbpalette von neutralen bis zu ausdrucksstarken Tönen reicht.

Der in neutralen Farben gehaltene Innenraum wird über ein Oberlicht vom Umgebungslicht beleuchtet und eine integrierte LED-Beleuchtung schafft optimale Lichtverhältnisse am Arbeitsplatz und bei Videokonferenzen. Ein lautloser Ventilator sorgt dabei für ausreichende Luftzirkulation in der Kabine. Alle Modelle verfügen zudem über integrierte USB-Ladeanschlüsse und eine separate Zugangsklappe, um Stromkabel geordnet zu verlegen.

Die Gläser der Tür und der Lichtdecke des Bay Work Pod sind optional auch satiniert lieferbar. Die ebenfalls optionale Belegungsanzeige informiert dann über die aktuelle Nutzung des Pods. Die Arbeitsfläche in der Box ist ebenfalls in verschiedenen Oberflächen lieferbar, um den Innenraum individuell zu gestalten oder an bestehende Designs anzupassen. Eine optionale Monitorhalterung sowie ein Taschenhaken erweitern den Nutzwert.

Vertragspartner können den Bay Work Pod über Herman Miller und MillerKnoll-Händler erwerben. Informationen zur Verfügbarkeit finden Sie auf der Herman Miller-Webseite Ihrer Region.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website zum Produkt.

Hier können Sie weiteres Bildmaterial herunterladen.

Im Laufe des letzten Jahrhunderts hat sich Herman Miller von der Verpflichtung leiten lassen, problemlösende Designs zu entwerfen, die Menschen auf bestmögliche Weise inspirieren. Im Laufe der Zeit hat Herman Miller enge Beziehungen zu den bedeutendsten Designvisionären seiner Zeit geknüpft, von Größen aus der Mitte des Jahrhunderts wie George Nelson, dem Eames Office und Isamu Noguchi über forschungsorientierte Visionäre wie Robert Propst und Bill Stumpf bis zu den bahnbrechenden Studios von heute wie Industrial Facility und Studio 7.5. Von der Geburt ergonomischer Möbel bis zu der Produktion einiger der legendärsten Design-Objekte des 20. Jahrhunderts hat Herman Miller zeitlose Originale mit nachhaltiger Wirkung hervorgebracht und dabei ein dauerhaftes Vermächtnis beim Design, der Innovation und der sozialen Verantwortung hinterlassen. Herman Miller ist Teil von MillerKnoll, einem Zusammenschluss dynamischer Marken, die gemeinsam die Welt gestalten, in der wir leben. Weitere Informationen finden Sie auf hermanmiller.com/about.

