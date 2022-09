The Vegetarian ButcherTM und Chefly launchen Restaurantmarke BunUp

Als lokaler Retter gegen den Burger-Heißhunger hat Unilever Food Solutions &

Langnese gemeinsam mit Chefly die Restaurantmarke BunUp, powered by The

Vegetarian ButcherTM, gelauncht. Die Delivery-Plattform Chefly verwaltet drei

Küchen-Standorte in Berlin, in denen die kreativen BunUp-Menüs zubereitet

werden. Alle Menüs bestehen dabei aus einfallsreichen Interpretationen der

Produkte von The Vegetarian ButcherTM, von NoChicken Chunks über NoHotdogs

ist alles dabei, und natürlich dürfen die beliebten NoBeef Burger Patties nicht

fehlen. Aus den innovativen Produkten kreiert Chefly verschiedene vegetarische

Salate, bewährte Burger- und Hot-Dog-Klassiker sowie Neuheiten.

Hamburg, April 2022. Chefly und Unilever Food Solutions & Langnese arbeiten

bereits seit 2021 intensiv zusammen und verfolgen gemeinsam das Ziel, das Prinzip

der Dark Kitchen voranzutreiben. Der Aufbau der gemeinsamen Marke BunUp ist

dabei ein neuer Meilenstein. Unter Dark Kitchen verstehen sich Küchen, die sich

gänzlich auf das Liefergeschäft fokussiert haben, hier werden die

unterschiedlichsten Gerichte kreiert. Ob Burger mit indischem Twist, koreanischen

Aromen, mediterranen Gewürzen oder ganz klassisch, auf der Menükarte von

BunUp ist für jeden Geschmack das Passende dabei. Alle Gerichte werden dabei mit

Fleischalternativen von The Vegetarian ButcherTM zubereitet. Auch Liebhaber von

Süßspeisen kommen auf ihre Kosten, für Desserts wie Himbeer-Limetten-Mousse

oder Tiramisu bilden die hochwertigen Dessertkreationen von Carte d’Or

Professional die Basis. „Mit Chefly haben wir seit 2021 einen wertvollen Partner auf

Augenhöhe, mit dem wir intensiv zusammenarbeiten. Wir haben gemeinsam die

digitale Burgermarke BunUp ins Leben gerufen und freuen uns sehr über den

erfolgreichen Launch“, so Harm van Tongeren, Managing Director DACH bei

Unilever Food Solutions & Langnese.

Internationales Streetfood für deutsche Großstädte

Chefly liefert die Gerichte der Marke BunUp bereits in sieben Bezirken innerhalb

Berlins, in den kommenden sechs Monaten ist die Erweiterung auf andere deutsche

Großstädte wie Frankfurt am Main geplant. „Der Start hat alle unsere Erwartungen

übertroffen, wir sind gespannt, was die Zukunft noch bringt. Unser Credo dabei ist,

qualitativ hochwertiges Streetfood mit den Geschmäckern der ganzen Welt zu

vereinen“, sagt Beschir Hussain, Gründer und Geschäftsführer von Chefly. Das zeigt

sich auch in den Lieblingsgerichten der Gäste: Der Korea Gagnam Style Burger mit

dem Crispy NoChicken Burger und Sweet-Chili-Mayonnaise und der Taste of India

Burger mit Raw NoBeef Burger und Kokos-Curry-Mayonnaise kommen bei den

Bestellern am besten an. Unter den Hot Dogs ist der Streets of Chicago mit NotDog,

dänischen sauren Gurken und geschmolzenem Cheddar der Bestseller.

Pflanzenbasierte Burger aus der Dark Kitchen

Den Kern der Menüs stellen die Produkte von The Vegetarian ButcherTM dar, die

eine spannende Alternative für Veganer, Vegetarier und Fleischliebhaber

gleichermaßen sind. „Unser Ziel ist es, die Nummer eins der vegetarischen

Burgermarken in deutschen Großstädten zu sein“, so Hussain. Dabei setzt BunUp

neben Premiumqualität auch auf die internationale Ausrichtung der Menüs und

zeitgemäße Trends.

Nachhaltige Auslieferung mit Chefly

Chefly liefert bei der Zusammenarbeit mit Unilever Food Solutions & Langnese das

Netzwerk der Dark Kitchen, die Plattform zum Bestellen für Gäste und bereitet die

Speisen zu. Als Deutschlands erste Delivery-Kitchen-Plattform verwaltet Chefly 21

digitale Restaurants in Deutschland. „Der Vorteil für Marken wie BunUp liegt darin,

die regionale Zielgruppe ohne eigene Restaurants zu erreichen. Wir als virtuelle

Restaurantkette haben uns auf nachhaltige Menüs konzentriert“, so Hussain. Das

Thema Nachhaltigkeit, das unter anderem umweltfreundliche Verpackungen und

die entsprechende Menüplanung beinhaltet, ist für Unilever Food Solutions &

Langnese und Chefly selbstverständlich. Mit ihren Menüs aus Fleischalternativen

unterstützen die beiden Unternehmen mit BunUp pflanzenbasierte Ernährung und die Reduktion des Fleischkonsums. Für die umweltfreundliche Auslieferung

kommen E-Scooter oder E-Bikes zum Einsatz.

Gastronominnen und Gastronomen, die sich für das Konzept BunUp interessieren,

finden weitere Informationen unter ufs.com/bunup

Mit bekannten Marken wie Knorr Professional, Hellmann’s, The Vegetarian ButcherTM, Lukull, Carte D‘Or und Langnese unterstützen Unilever Food Solutions & Langnese Gastronomen weltweit und bieten immer neue Ideen, Konzepte und Inspirationen für deren tägliche Arbeit. Seit 1838 ist das Unternehmen im Lebensmittelbereich tätig und arbeitet eng mit Betrieben aller Art und Größen zusammen. Mit einem Experten-Team, den Culinary Fachberatern, werden regelmäßige Workshops im modernen Chefmanship Centre organisiert. Hier positioniert sich das Unternehmen erneut als

Ratgeber und Partner der Gastronomen und bildet sie in verschiedenen Fachbereichen mit neuen Techniken weiter. Seit 2021 arbeitet Unilever Food Solutions & Langnese eng mit der DeliveryKitchen-Plattform Chefly zusammen, gemeinsam wurde 2022 die Restaurantmarke BunUp ins Leben gerufen.

