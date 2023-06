Scrum-Pionier Dr. Jeff Sutherland begeistert bei GPM Veranstaltung mit inspirierendem Vortrag zur agilen Transformation

Nürnberg, 29. Juni 2023 – Die GPM Gesellschaft für Projektmanagement e. V. war am 27. Juni 2023 Gastgeberin einer exklusiven Online-Veranstaltung mit Scrum-Mitbegründer Dr. Jeff Sutherland. In seinem Vortrag „The Secret to a Successful Agile Transformation“ teilte der Scrum-Pionier wertvolle Erkenntnisse über die wesentlichen Schlüsselfaktoren für eine erfolgreiche agile Transformation. Mit insgesamt 1.000 Anmeldungen war die von der GPM Regionalgruppe Dortmund/Ruhrgebiet organisierte Veranstaltung restlos ausgebucht. Moderiert wurde das Event von Willy Wijnands, dem Entwickler und Gründer von eduScrum®.

Dr. Jeff Sutherland ist ein international renommierter Experte für agile Methoden und Mitbegründer von Scrum, einem der bekanntesten agilen Frameworks zur Projekt- und Produktentwicklung. Mit über 30 Jahren Erfahrung in der Softwareindustrie hat er maßgeblich dazu beigetragen, dass Scrum und agile Arbeitsweisen in Unternehmen weltweit Einzug gehalten haben.

Der Vortrag lieferte eindrucksvolle und praxisnahe Einblicke in Strategien für erfolgreiche Transformationsprojekte, Möglichkeiten zur Prozessoptimierung, Kostenreduktion und den Aufbau einer agilen Führungskultur. Besonderes Augenmerk legte Sutherland auf die Rolle von Agile Leadership: „Agile transformations are high risks and cannot be done without agile leadership. A force of alignment is what gives you the power of transformation.“ In diesem Zusammenhang betonte Sutherland auch die Bedeutung kontinuierlicher Netzwerkarbeit und Weiterbildung für Fachleute im Bereich des Projektmanagements: „You need a scrum team leading the whole agile transformation because organizations have to change and adapt quickly. Your speed decides your power.“

Die hohe Relevanz von Sutherlands Ansätzen für die Projektlandschaft wurde nicht nur durch die Teilnehmerresonanz, sondern auch durch die Worte von GPM Präsident Prof. Dr. Peter Thuy unterstrichen: „Jeff Sutherland“s journey of revolutionizing project management has been nothing else but extraordinary. His invaluable contributions, characterized by a visionary mindset and deep understanding of complex systems, have played an instrumental role in shaping the landscape of project management as we know it. It’s a privilege to hear from such a distinguished figure as he shares valuable insights, strategies, and experiences of the power of Scrum in project management.“

Als zentrale Kommunikations- und Informationsplattform zum Thema Projektmanagement in Deutschland war es der GPM eine besondere Ehre, Dr. Jeff Sutherland, eine der namhaftesten Persönlichkeiten der agilen Welt, für diese außergewöhnliche Veranstaltung gewinnen zu können. Eine Aufzeichnung des Vortrags wird in Kürze veröffentlicht.

Die GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement e. V. ist ein gemeinnütziger Fachverband für Projektmanagement. 1979 gegründet bildet die GPM heute ein weitreichendes Netzwerk für Projektmanagement-Expertinnen und -Experten aus allen Bereichen der Wirtschaft, der Hochschulen und der öffentlichen Institutionen. Der Fachverband trägt wesentlich zur Professionalisierung und Weiterentwicklung des Projektmanagements in Deutschland bei und bietet umfangreiche Möglichkeiten zur Aus- und Weiterbildung sowie zur Zertifizierung im Projektmanagement. Über den Dachverband International Project Management Association (IPMA) ist die GPM weltweit vernetzt und bringt auch auf internationaler Ebene die Arbeit an Normen und Standards voran.

