The Event Experiment Workshop Day am 3. Juli in Köln

Neues Pitchen in der MICE-Branche?

Wie können Pitches in der Eventbranche zukunftsfähig gestaltet werden? Welche Lösungen gibt es gegen die Ressourcenverschwendung in klassischen Ausschreibungsprozessen? Mit diesen Fragen beschäftigt sich The Event Experiment – ein branchenübergreifendes Projekt, das am 3. Juli 2025 mit einem ganztägigen Workshop in Köln seinen vorläufigen Abschluss findet.

Ziel ist es, gemeinsam mit allen Stakeholdern – Veranstaltern, Agenturen und Dienstleistern – konkrete Handlungsempfehlungen für bessere Ausschreibungen zu entwickeln. Veranstaltungsort ist die Schokoladenfabrik Köln. Der Workshop Day wird unterstützt vom Congresscenter Gurgl Carat im Ötztal.

Der Ursprung des Projekts liegt im Jahr 2021 – also mitten in der Corona-Zeit. Natalie Driesnack und Tobias Weber, Gründer der Kölner Kreativagentur format:c, entwickelten die provokante Idee eines „Reverse Pitch“: Was wäre, wenn nicht mehr Agenturen um Kunden buhlen müssten, sondern Unternehmen sich um die verbleibenden Eventagenturen bemühen müssten – weil nach der Pandemie kaum noch welche übrig sind? Diese hypothetische Umkehr der Verhältnisse wurde zur Ausgangsthese eines neuartigen Experiments in der MICE-Branche.

Gemeinsam mit Felix Kupfer, Geschäftsführer des Gurgl Carat, gründeten sie The Event Experiment *. Unterstützt wurden sie von The Inside (Messebau, NL) und loud (Medien- und Eventtechnik, Kassel). Premiere feierte das Projekt auf der IMEX Frankfurt 2023 mit einem künstlerischen Standkonzept, das durch eine immersive LED-Spiegel-Installation die Gäste selbst zu Teilnehmenden der Diskussion machte. Eine Wand aus Umzugskartons symbolisierte eindrucksvoll den übermäßigen Ressourceneinsatz in herkömmlichen Pitches.

Im weiteren Verlauf stieß Michelle Caroline Speth zum Team – Dozentin für Eventmanagement und Technik an der THM Gießen. Sie übernahm die wissenschaftliche Begleitung des Projekts. Eine breit angelegte Umfrage und zwei Bachelorarbeiten beleuchteten die Thematik faktenbasiert. Die Ergebnisse fanden internationale Beachtung – unter anderem in Asien.

Auf der IMEX 2025 wurden erste Teaser der wissenschaftlichen Ergebnisse vorgestellt. Am 3. Juli in Köln sollen nun im Rahmen des Workshop Days vertiefende Einblicke gegeben und im Anschluss in einem White Paper veröffentlicht werden.

Im Zentrum des Workshops steht die 3D-Welten-Methode – ein mehrfach ausgezeichnetes interaktives Trainingsformat, das Driesnack und Weber als zertifizierte Trainer anwenden. Ziel ist es, mit Vertretern aller drei Perspektiven – Veranstalter, Agentur, Dienstleister – tragfähige, praxisorientierte Alternativen zur heutigen Pitchkultur zu erarbeiten.

Am Ende des Tages steht die Reflexion: Welche Voraussetzungen braucht es für einen Reverse Pitch? Warum hat der erste Anlauf (noch) nicht funktioniert? Wie lassen sich Pitches neu denken – effizienter, nachhaltiger, fairer?

Der Workshop Day ist bewusst als gemeinsamer Arbeitstag angelegt – als Einladung, Verantwortung zu übernehmen und Lösungen zu entwickeln. Ein außergewöhnliches Projekt findet seinen vorläufigen Höhepunkt. Und vielleicht auch den Startpunkt für eine neue Ausschreibungskultur in der Veranstaltungswirtschaft.

The Event Experiment Workshop Day findet am 3. Juli 2025 ab 10 Uhr in der Schokoladenfabrik Köln statt. Interessenten können sich zur Teilnahme per Mail bei Natalie Driesnack von format:c (info@formatc-live.com) anmelden und Teil der Lösung werden.

