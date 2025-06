Kunst am See: Tony Cragg Skulpturen als Preview der Tegernsee Art Masters 2026

Mit zwei monumentalen Skulpturen des britischen Künstler Tony Cragg beginnt im Tegernseer Tal die künstlerische Einstimmung auf die Tegernsee Art Masters 2026. Die Werke „Runner“ und „WE“ markieren den Auftakt zur Ausstellung „Seemeile Nr. 1 – Elemente“, die 2026 Kunst, Natur und gesellschaftliche Themen miteinander verbinden wird.

Kunst rund um den See: Craggs monumentale Bronzeskulpturen

Nach einer 670 Kilometer Reise aus dem Atelier und Skulpturenpark in Wuppertal wurden die Bronzearbeiten mit Spezialkränen an ihren Standorten installiert. Die über vier Meter hohe und 4450 kg schwere Skulptur „Runner“ am Seeufer hat einen geschätzten Wert von 1,2 Millionen Euro. Sie beeindruckt durch ihre spiralförmige Form, in der Bewegung, Energie und das Fortschreiten des Lebens sichtbar werden. 2024 stand an dieser prominenten Stelle der „Baum des Lebens“ von Stefan Szczesny.

Das Werk „WE“ wurde in Kooperation mit der Olaf-Gulbransson-Gesellschaft e.V. vor dem Olaf Gulbransson Museum in Tegernsee platziert. Die übereinandergeschichteten, organisch wirkenden Formen thematisieren die Komplexität menschlicher Identität und die Beziehung zwischen Individuum und Gesellschaft. Beide Skulpturen bleiben 100 Tage im öffentlichen Raum sichtbar und bilden den Auftakt zur Hauptausstellung im kommenden Jahr.

Tegernsee Art Masters 2026: Seemeile Nr. 1 – Elemente: Eine kuratierte Kunstlandschaft

Unter der Leitung der international renommierten Kuratorin Dr. Ellen Andrea Seehusen werden die Tegernsee Art Masters 2026 internationale Positionen der zeitgenössischen Kunst. Werke von Daniel Buren, Manolo Valdés, Bernar Venet, Fabrizio Plessi, Pedro Cabrita Reis, Bettina Pousttchi, Hamish Fulton präsentieren und viele weitere Künstler werden einladen Kunst entlang des Sees neu zu entdecken.

Das kuratorische Konzept der Seemeile versteht sich als begehbare Kunststrecke rund um den Tegernsee. Im Mittelpunkt stehen die fünf Elemente Erde, Wasser, Feuer, Luft und Äther. Skulptur, Natur und Kultur treten entlang dieser Route in einen Dialog und schaffen eine sinnlich erfahrbare Verbindung zwischen Landschaft und künstlerischem Ausdruck.

Dr. Seehusen bringt ihre langjährige Erfahrung im internationalen Kunstmanagement und der Markenkommunikation ein. Ihr Netzwerk aus Museen, Institutionen und globalen Premiummarken prägt das Profil der Ausstellung und stärkt den Brückenschlag zwischen Kunst und Gesellschaft.

Neben den Skulpturen im öffentlichen Raum werden 2026 begleitende Ausstellungen im Olaf Gulbransson Museum sowie exklusive Kunst- und Kulturveranstaltungen das Gesamtprogramm bereichern.

Die Initiatoren

Träger der Ausstellung ist der Tegernsee Art Masters e.V. unter dem Vorsitz von Thomas Tomaschek und Initiator Heino Stamm. In Zusammenarbeit mit der Buchmann Galerie Berlin, die Tony Cragg seit 1983 vertritt, sowie zahlreichen Partnern aus der Region entsteht ein Kunstprojekt mit internationaler Ausstrahlung.

Besucher, Sammler, Sponsoren und Kunstliebhaber sind eingeladen, Kunst in einer neuen Dimension zu erleben.

Die Tony Cragg Skulpturen

30. Juni – 15. Spetember 2025

Skupltur „Runner“

Ganghofer / Ecke Überfahrt 2025

Skulptur „WE“

Olaf Gulbransson Museum

Dienstag bis Sonntag: 10:00–17:00 Uhr

Olaf-Gulbransson-Straße 2–6

83684 Tegernsee

Website: www.olaf-gulbransson-museum.de

Weitere Informationen: