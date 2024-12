Tenable Security Center ermöglicht fokussierte Schwachstellen-Priorisierung, um kritische Sicherheitslücken zu beheben, die Geschäftsrisiko erhöhen

Marktführende Funktionen für Tenable Vulnerability Intelligence, Risikopriorisierung und Web-App-Scanning optimieren Schwachstellenanalyse und Reaktionsmaßnahmen

COLUMBIA, Md. (10. Dezember 2024) – Tenable®, das Unternehmen für Exposure Management, kündigt neue Funktionen für Vulnerability Intelligence, Risikopriorisierung und Web Application Scanning für Tenable Security Center an, die weltweit führende Vulnerability-Management-Lösung mit On-Prem-Verwaltung.

Tenable Security Center identifiziert, untersucht und priorisiert Schwachstellen und stellt Kunden eine risikobasierte Übersicht über die Sicherheits- und Compliance-Situation in ihren lokalen Umgebungen bereit. Mit Tenable Vulnerability Intelligence verfügen Teams über kontextbezogene Schwachstellendaten, anhand derer sie kritische Schwachstellen effektiv identifizieren, bewerten und beheben können. Diese kuratierte Datenbank, die ab sofort im Tenable Security Center verfügbar ist, optimiert Prozesse und sorgt für die verbesserte Sichtbarkeit und den Bedrohungskontext, die erforderlich sind, um kritische Risiken zu beseitigen.

„Herkömmliche Tools für das On-Prem-Schwachstellen-Management schränken die Sichtbarkeit ein und führen dazu, dass Unternehmen anfällig sind, ohne sich dessen bewusst zu sein. Wir bei Tenable unterstützen den Wunsch, Daten lokal zu verwalten, und geben Teams hochentwickelte Vulnerability-Management-Tools an die Hand, um die Sichtbarkeit auszuweiten, Gefährdungen nachzuvollziehen und Risiken zu priorisieren“, erklärt Shai Morag, Chief Product Officer bei Tenable. „Tenable ist ein verlässlicher Partner und Berater für unsere Cloud-, On-Premises- und Hybrid-Kunden, der ihnen moderne Lösungen zur Verfügung stellt, mit denen sie ihre Schwachstellen-Management-Programme auf breiter Ebene deutlich verbessern können.“

Zusätzliche neue Funktionen in Tenable Security Center:

– Überblick über die Bedrohungslandschaft – Mehrere kuratierte Kategorien bieten eine innovative Möglichkeit zur proaktiven Ermittlung von Bedrohungen, die einer weiteren Überprüfung unterzogen werden sollten, indem sie CVEs (Common Vulnerabilities and Exposures) aufzeigen, die derzeit ausgenutzt werden, aktiv in Ransomware-Kampagnen zum Einsatz kommen, in den Medien thematisiert werden oder anderweitig von Bedeutung sind. Bei Auswahl einer Kategorie werden Details zu dieser Kategorie, den damit zusammenhängenden Schwachstellen und den betroffenen Assets angezeigt.

– Suche in natürlicher Sprache und erweiterte Suche – Bietet die Möglichkeit, nach einer bestimmten CVE anhand der Nummer oder des gebräuchlichen Namens zu suchen sowie zusammengefasste Schwachstelleninformationen einzusehen. Mithilfe der erweiterten Suche können Teams Abfragen erstellen, indem sie Kriterien wie CVSS-Metriken (Common Vulnerability Scoring System), Schlüsselfaktoren für die VPR-Bewertung und weitere Metadaten von Tenable Research miteinander kombinieren.

– Erweiterte Skalierung von Web-App-Scans – Eine zentrale Security Center-Konsole bietet Unterstützung für Tausende von Webanwendungen und vollqualifizierte Domänennamen (FQDN), ermöglicht die unkomplizierte Verwaltung großer Webumgebungen, reduziert den Hardware-Bedarf und minimiert die Komplexität für schnellere und effizientere Scans.

– Unterstützung für CVSSv4 und EPSS – Priorisierung von Schwachstellen unter Verwendung der neuesten CVSSv4- und EPSS-Modelle. In Verbindung mit Tenable VPR unterstützt Security Center Unternehmen bei der effektiven Zuweisung von Ressourcen sowie der präzisen Bewertung und Priorisierung der Schwachstellen, die das größte konkrete Risiko darstellen.

Tenable Security Center ist eine flexible Vulnerability-Management-Lösung, die Unternehmen Optionen für On-Premises- oder Hybrid-Bereitstellungen bietet, die selbst die komplexesten Bereitstellungsszenarien unterstützen. Weitere Informationen über Tenable Security Center finden Sie unter: https://de.tenable.com/products/security-center

Über Tenable

Tenable®, das Unternehmen für Exposure-Management, identifiziert und schließt Sicherheitslücken, die den Wert, die Reputation und die Vertrauenswürdigkeit von Unternehmen gefährden. Die KI-gestützte Exposure-Management-Plattform von Tenable bietet umfassende Sichtbarkeit und handlungsrelevante Erkenntnisse entlang der gesamten Angriffsfläche und ermöglicht es Unternehmen, sich vor Cyberangriffen zu schützen – von IT-Infrastrukturen über Cloud-Umgebungen bis hin zu kritischen Infrastrukturen und allen dazwischen liegenden Bereichen. Rund 44.000 Kunden weltweit verlassen sich auf Tenable, wenn es darum geht, Sicherheits- und Geschäftsrisiken zu minimieren. Weitere Informationen finden Sie auf de.tenable.com.

