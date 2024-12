Rietsch setzt Zeichen der Nächstenliebe in Bremen

Am 1. Advent war es soweit: Der Marathon der Nächstenliebe hat wieder einen Stopp auf dem Bremer Hillmannplatz gemacht und ein Weihnachtsfest unter freiem Himmel für Bedürftige und Wohnungslose gestaltet. Bereits zum achten Mal hat Projektinitiator Martin Rietsch in Bremen mit seinem Verein „Aktion Liebe Deinen Nächsten e.V.“ eine öffentliche Veranstaltung in dieser Art angeboten. Der frisch ausgezeichnete Bundesverdienstkreuzträger am Bande war selbst zwischen seinem 18. und 19. Lebensjahr zeitweise obdachlose und schlief das eine oder and

ere Mal in dem damaligen Bremer Papageienhaus. „Dieses Projekt liegt mir sehr am Herzen. Ich habe selbst Zeiten am Rand der Gesellschaft erlebt und möchte den Menschen, die sich aktuell in schwierigen Lebenssituationen befinden, durch den Marathon der Nächstenliebe zeigen, dass sie nicht allein sind, dass sie gesehen und wertvoll sind.“

Der Marathon der Nächstenliebe entstand bei einer großen OpenAir-Veranstaltung des Vereins von Martin Rietsch vor dem Bremer Hauptbahnhof im Oktober 2021. Das Event, bei dem zahlreiche Bremer Stimmen mitwirkten, wollte Rietsch, der auch als Musiker 2schneidig bekannt ist, mit einem Lied beenden. Doch die Wohnungslosen und Bedürftigen vor der Bühne hörten nicht auf mit „Zugabe“-Rufen, sodass Rietsch letztlich eine Konzertlänge auftrat und den musikalischen Part mit dem Song „Rettungsboot“ abschloss, bei dem es inhaltlich um eine bessere Welt geht. Sein Blick fiel dabei auf das Papageienhaus und der Impuls entstand, künftig zwei- bis dreimal im Jahr einen ganz speziellen Tag für Wohnungslose und Bedürftige in Bremen zu realisieren. Ziel ist, den Menschen maximale Aufmerksamkeit zu schenken, den roten Teppich für sie auszurollen, sie mit praktischen und neuen Artikeln zu beschenken und ihnen mit vielseitigem Bühnenprogramm von überregionalen Künstlern gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen.

So auch am diesjährigen 1. Advent, dem 1. Dezember 2024, bei dem unter dem Motto „Liebe, Wärme und Aufmerksamkeit“ folgende engagierte Personen und Künstler zu einem stimmungsvollen Programm beitrugen:

Musicalprotagonistin Anna-Rabea Pacheco

Freestyler Matze K Superstar

Schlagzeuger Ingo Rennemann von der Impuls-Band

Savannah Hauskeller, die in diesem Jahr die von Igor Levit und Mark Forster initiierte TV-Show „The Piano“ gewann und sich selbst zu französischen Liedern auf dem Cello begleitete

Rapper 2schneidig

Schwergewichtsboxer Eugen Buchmüller mit Team

Projektschirmherr und UEFA-Cup-Sieger Rigobert Gruber

Mit vielen ehrenamtlichen Helfern konnten darüber hinaus Geschenke- und Essensausgaben angeboten werden, die dankbar von zahlreichen Besuchern angenommen wurden. Eine gelungene und vorbildliche Veranstaltung, die den Blick auf andere richtet und dabei ein positives gesellschaftliches Zeichen der Nächstenliebe setzt.