Technaxx® erweitert sein Kopfhörerangebot: In-Ear-Kopfhörer BT-X52

Schluss mit dem Kabel, das überall hängen bleibt!

Die intelligenten TWS MusicMan Bluetooth In-Ear Kopfhörer BT-X52 von Technaxx sind kinderleicht zu bedienen und durch das kompakte Design klein, handlich und portabel.

Durch die aktive Geräuschunterdrückung ( ANC Funktion) mit -2025dB sind die BT-X52 Bluetooth Kopfhörer als Geräuschdämpfer sehr gut bei der morgentlichen Bahnfahrt, im Flugzeug, beim Sport und auf Reisen einzusetzen.

Mit kristallklarem Klang ist es nicht nur möglich Musik zu hören, sondern auch durch ein integriertes Mikrofon zu telefonieren. Mittels der Multifuktionstasten an beiden MusicMan In-Ear-Kopfhörern BT-X52 von Technaxx, ist es Ihnen möglich mit nur einem Knopfdruck den Titel zu wechseln oder zu stoppen, Telefonanrufe anzunehmen oder abzulehnen und die dienstbereite Sprachassistentfunktion zu nutzen. Geladen werden die In-Ear Kopfhörer ganz einfach in der kleinen Lade- und Schutzhülle. Die Aufladebox entspricht 4 volle Aufladungen und einer Ladedauer von ~1.5 Stunden. Der UVP beträgt: 99€

Für weitere Informationen klicken Sie auf: http://www.technaxx.de/reseller/reseller.php?products_id=4871

Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG

Kruppstraße 105

60388 Frankfurt/Main

Svitlana Nalapko

PR/Marketing Manager

E-Mail:

+496990475520

www.technaxx.de

www.technaxx.de/reseller (technische Datenblätter und Produktfotos)

P.S. TECHNAXX Deutschland GmbH & Co.KG (inhabergeführt) wurde 2002 in Frankfurt am Main gegründet. Als Hersteller von Lifestyleprodukten wie elektronische Multimediaprodukte, Audiosysteme und Zubehör gehören zum Grundprinzip des Unternehmens frühzeitig, zuverlässig und flexibel auf die Kundennachfragen zu reagieren. Im Produktprogramm sind auch viele Eigenmarken, wie z.B. Technaxx® und MusicMan® .. Durch die ständige Erweiterung des Technaxx® Sortiments wird Aktualität am Markt garantiert.