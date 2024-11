Nürnberg – Ein spannender Abend für Sportbegeisterte und Unternehmer: Bereits zum neunten Mal wurde einer der längsten Tischkicker der Welt in der Hauptstelle der VR Bank Metropolregion Nürnberg aufgestellt. Im Rahmen des jährlichen Kicker-Cups von Unternehmer ORANGE kämpften rund 150 Gäste aus Sport und Wirtschaft am 12,26 Meter langen Kicker für einen guten Zweck.

In diesem Jahr kamen durch Startgelder und Spenden insgesamt 3.000 Euro zusammen, die an die Behindertenhilfe der Barmherzigen Brüder Gremsdorf übergeben wurden.

Auch an diesem Turnier nahmen wieder sechs Mannschaften aus der Region teil, darunter der Titelverteidiger Team Handwerk, die IHK Nürnberg, die Handballer des HC Erlangen, der Post SV Nürnberg, die Gastgeber der Tullnau Kickers von der VR Bank Metropolregion Nürnberg sowie die Mitglieder von Unternehmer ORANGE, dem Initiator des Abends.

Das Turnier bot actionreichen Partien, bei denen der außergewöhnliche XXL-Kicker für Nervenkitzel sorgte: Pro Runde wurden 30 Bälle gleichzeitig ins Spiel gebracht, darunter fünf farbige Bälle, mit denen die Teams Extrapunkte erzielen konnten. Gelbe Bälle zählten fünf, der rote sogar zehn Punkte. So entwickelten sich nicht nur vor den Toren, sondern auch im Mittelfeld hitzige Duelle, bei denen die Spieler alles gaben, um den roten Spielball schnellstmöglich im gegnerischen Tor zu versenken.

Im Finale setzte sich schließlich der Post SV Nürnberg souverän gegen die Tullnau Kickers durch und sicherte sich den begehrten Wanderpokal. Platz drei ging an das Team Handwerk, vor Unternehmer ORANGE. Der HC Erlangen konnte sich im Spiel um Platz fünf gegen die IHK Nürnberg durchsetzen.

Selbst wenn viele Spielerinnen und Spieler vom Wettkampf mitgerissen wurden, am Ende war das Ziel ganz klar, wie Sabine Michel von smic! Events & Marketing, Veranstalterin des Turniers, sagte: „Der Spaß aller Mitspieler, ein entspannter Abend mit Kollegen und Freunden ist für alle schon ein tolles Erlebnis. Dass am Ende 3.000 Euro zusammengekommen sind, übertrifft alles!“ Gemeinsam mit Dirk Helmbrecht, Vorstandsvorsitzender der VR Bank Metropolregion Nürnberg, überreichte Sabine Michel den Spendenscheck an die Behindertenhilfe der Barmherzigen Brüder in Gremsdorf. Die Werkstätten der Einrichtung produzieren neben dem XXL-Kicker auch zahlreiche klassische Kickertische, die in vielen Jugendklubs, Vereinsheimen und anderen Einrichtungen der Region genutzt werden – ein Paradebeispiel für gelungene Integration und soziales Engagement.