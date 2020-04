TAPKO Technologies: Neues KNX-Gerät MECps640

Stromversorgung und Leitungskoppler in Einem

TAPKO Technologies GmbH hat sein brandneues Systemgerät – MECps640 – vorgestellt. Das neue KNX-Produkt von TAPKO kombiniert zwei verschiedene Systemgeräte: Linienkoppler und Busspannungsversorgung mit 640 mA in einem Gerät. Die Einzigartigkeit dieses Produktes liegt in seinem Platzbedarf, der im Vergleich zu allen anderen auf dem Markt verfügbaren Lösungen um mindestens 50% reduziert wurde.

Eine revolutionäre und bahnbrechende Entwicklung in der KNX-Branche

Keines der auf dem Markt erhältlichen Produkte kann ähnliche Wettbewerbsvorteile bieten wie der MECps640. Die kompakte Bauweise dieses Produktes hat nicht nur den Platzbedarf eines typischen Linien-/Flächenkopplers und einer Stromversorgung reduziert, sondern auch die Anzahl der erforderlichen Geräte in jeder typischen KNX-Installation erheblich verringert; von zwei obligatorischen Infrastrukturgeräten auf nur einen MECps640 für jedes Installationspaar (Stromversorgung + Linien-/Flächenkoppler).

Laut dem Produktentwickler des MECps640 bestand die größte Herausforderung bei der Entwicklung dieses Geräts darin, alle erforderlichen Komponenten in einem kompakten 2TE-Gehäuse (2 Teilereinheiten) zu platzieren und dabei alle Sicherheitsanforderungen und dennoch die thermische Leistung des Geräts zu gewährleisten. “Diese mechanische Beschränkung erhöhte das Entwicklungsniveau auf ein paar zusätzliche Stufen”, kommentierte der Entwickler. “Wir haben während der gesamten Produktentwicklung ein höheres Niveau an Anforderungen für den MECps640 festgelegt und erfolgreich erreicht”, kommentierte der Produktdesigner. Ein Beispiel dafür ist die verbesserte Effizienz der Netzteilfunktionalität des MECps640 im Vergleich zur hochmodernen intelligenten KNX-Stromversorgung ( IPS640, ebenfalls bei TAPKO erhältlich).

Nenad Milijanović (TAPKO-Verkaufsleiter) ist von dem neuen MECps640 begeistert. “Es ist das Produkthighlight 2020 für TAPKO und wahrscheinlich auch für alle Akteure unserer KNX-Familie! Es steht außer Frage, dass TAPKO mit diesem revolutionären KNX-Gerät den KNX-Markt rocken wird!”



MECps640 ist als TAPKO-OEM-Produkt erhältlich, um das KNX-Produktportfolio der Hersteller in einem optimalen Verhältnis von kurzer Vorlaufzeit, niedrigen Kosten und hoher Geräteleistung zu erweitern.

TAPKO Technologies GmbH was founded in October 1999 by Klaus Adler and Petar Tomić. The two managing directors, Dipl. Klaus Adler and Dipl.-Ing. Petar Tomić, have were a driving force in the EIB/KNX market for ten years before the establishment of TAPKO GmbH. Company headquarters are located in Regensburg, South Germany. TAPKO is a full member of the KNX Association and is certified according to ISO 9001/2008.

TAPKO”s growth from a German KNX specialist to a brand of European and international repute is based on its strong technology innovation and successful collaboration with partner companies.

This cooperation with partner companies was instrumental in building TAPKO into a company able to offer – from development to production – all process steps of KNX components from a single source. The portfolio covers the entire service for product ideas, product development and manufacturing. TAPKO can provide to customers all the necessary components and services for this purpose, including our own TestLab.

