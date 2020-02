TAP.DE Solutions veranstaltet Customer Day im Münchner Brainlab Tower

Exklusiver Networking- & Branchenevent lädt Kunden zu einer Reise in die Cloud ein

München, 4. Februar 2020 – In diesem Sommer findet der Kundenevent der TAP.DE Solutions erstmals im Münchner Brainlab Tower statt. Am 25./26. Juni dreht sich dort alles um die sichere und innovative Digitalisierung. Den roten Faden des exklusiven Events bildet eine Reise in die Cloud, bei der sich die Teilnehmer von der Abflughalle des alten Flughafens München Riem bis in die ehemaligen Fluglotsen-Kanzel hocharbeiten.

„Diese einzigartige Location unterstreicht das Kernthema unserer Kundenveranstaltung, die Cloud, perfekt“, erläutert Michael Krause, Geschäftsführer TAP.DE. „Zusammen mit unseren Herstellerpartnern und Referenzkunden werden wir die Besucher praxisnah über die vielfältigen Aspekte moderner Cloudkonzepte aufklären. Ganz oben auf der Agenda steht dabei natürlich das Thema Sicherheit, das immer wichtiger, aber auch komplexer wird.“

Nicht nur die Location des TAP.DE Customer Days ist diesmal anders – auch das dahinterliegende Konzept ist neu. Michael Krause: „Im Gegensatz zu früher werden wir keine parallel stattfindenden Break Out Sessions anbieten. Diesmal werden alle Vorträge nacheinander in Auditorium gehalten, so dass niemand mehr etwas verpasst.“ In den Pausen, insbesondere beim von MATESO gesponserten Mittagessen, besteht zudem die Möglichkeit, sich mit den Referenten, TAP.DE Consultants, Herstellervertretern oder Gleichgesinnten auszutauschen.

Highlight des zweitägigen Events ist die exklusive, vom Herstellerpartner Centraya gesponserte Abendveranstaltung. Sie findet in der Kanzel des Brainlab Towers statt und bietet nicht nur einen einzigartigen Blick in die Alpen, sondern auch Fingerfood und Partybeats in einer besonderen Atmosphäre.

Ab sofort können sich interessierte Kunden für den TAP.DE Customer Day 2020 anmelden. Noch bis zum 29. Februar gibt es einen Frühbucherrabatt: 10 % Rabatt auf alle Schulungen der TAP.DE Akademie.

Anmeldung für den TAP.DE Customer Day 2020: https://bit.ly/2TSUP8D

Das Ziel der TAP.DE Unternehmensgruppe ist es, Lösungen zu allen Abläufen und Anforderungen rund um den IT Workspace des Anwenders zu finden, die beim Kunden nachhaltig Mehrwert generieren und die Effizienz sowie Produktivität der Anwender steigern. Mehr denn je stehen Unternehmen und öffentliche Einrichtungen im Zusammenhang mit Compliance-Anforderungen, gesteigerten Anwenderansprüchen und Kostendruck vor der Herausforderung, innerhalb ihrer IT Abläufe zu optimieren, Transparenz zu schaffen und Kommunikationsbrüche zu vermeiden. Nach dem Motto: „Die Lösung ist meist einfach, man muss sie eben nur finden.“, erstellen und implementieren die IT Consultants der TAP.DE individuelle Lösungskonzepte, die sich nahtlos in die Geschäftsprozesse der Kunden integrieren. Die Mission des Unternehmens stellt die Spezialisierung und Fokussierung auf Lösungen sowie Abläufe rund um IT Workplaces und Anwender dar. Durch diese Spezialisierung ist die TAP.DE der kompetente Berater, Systemintegrator und Dienstleister für den Bereich Workplace Infrastruktur, Endpoint Security, IT Service & Finance Management sowie Process Consulting und Business Analytics. Die TAP.DE hat ihren Hauptsitz in Straubing und ist mit weiteren Niederlassungen in Deutschland und Österreich vertreten. Namhafte Unternehmen wie Magna, Puma, Software AG, Georg Fischer, die Universität Wien, die DRF Luftrettung, das Landratsamt Karlsruhe u.v.m. lassen sich von den Consultants der TAP.DE beraten. Neben Matrix42 ist TAP auch Partner renommierter Software-Hersteller wie beispielsweise Check Point, Microsoft, wandera, Solarwinds, VMware, Vectra AI, Password Safe und EgoSecure. Weitere Informationen unter www.tap.de

Bildquelle: Copyright 2Design