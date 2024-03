Tangity: Das Design- und Innovationsnetzwerk von NTT DATA wächst mit neuen Studios in Portugal, Spanien und Mexiko

München, 26. März 2024 – Tangity, das internationale Netzwerk an Strategie-, Innovations- und Designstudios von NTT DATA, einem weltweit führenden Anbieter von digitalen Business- und IT-Dienstleistungen, expandiert und verstärkt seine globale Präsenz mit der Eröffnung von Studios in drei weiteren Ländern.

Tangity kombiniert Strategie, Kreativität und Design mit globalen Spitzentechnologien und Branchen-Know-how von NTT DATA. Nach der Einführung von Tangity in Japan, Deutschland, Italien, Großbritannien im Jahr 2020 und China ein Jahr später, erfolgte jetzt die Eröffnung weiterer Studios in Portugal, Spanien und bald Mexiko. Derzeit beschäftigt Tangity rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in seinem Netzwerk, mit den aktuellen Neueröffnungen werden es an die 1.200 Personen.

„Mit der Erweiterung gilt es neue Regionen und deren Nutzer zu verstehen und mit unseren Lösungen zu erreichen. Gleichzeitig erweitern wir als interdisziplinäres Team unsere Expertise um digitale Marketing- und Kommunikationskompetenzen. Auf diese Weise bereichern wir nicht nur die Arbeit für unsere Kunden in Deutschland, sondern tragen auch international dazu bei, Gestaltungsprozesse für innovative, digitale Produkte und Services End-to-End zu denken“, erklärt Dennis Tischer, Head of Tangity Germany.

Als Teil von NTT DATA hat Tangity Zugang zu modernsten Technologien und verfügt über selbst entwickelte Produkte, die auf generativer KI basieren. Sie beschleunigen Future-Marketing- Funktionen, darunter Lösungen im Bereich Loyalität, kollaborative Arbeitsumgebungen und immersive Plattformen. „Neue Technologien haben die Art und Weise, wie Menschen mit der physischen und digitalen Umwelt interagieren, verändert. Dadurch hat der Einfluss von Design stark zugenommen. Menschen-zentrierte Produktentwicklung und Design Futuring sind zu prägenden Herangehensweisen in komplexen Fragestellungen wie Nachhaltigkeit und KI geworden“, so Tischer.

In Deutschland ist Tangity spezialisiert auf Innovationsberatung sowie digitales Produkt- und Service- Design. Das Team arbeitet mit führenden Unternehmen aus dem Banken-, Versicherungs-, Industrie-, Telekommunikations- und dem öffentlichen Sektor zusammen. Im Bereich Banking und Financial Services wurde „The Hybrid Place“, eine digitale Plattform mit Smartphone-App für den Kauf und Verkauf gebrauchter Hybrid-, von Toyota mit dem ISG Digital Case Study Award ausgezeichnet. Mit dem Projekt „Magenta Infos“ der Deutschen Telekom war Tangity 2024 für die UX Design Awards nominiert.

Die NTT-Gruppe investiert darüber hinaus jährlich etwa 3,6 Milliarden Dollar in Forschung und Entwicklung. All dies wurde auch in der internationalen Designwelt mit zahlreichen Auszeichnungen gewürdigt wie beispielsweise mit der Aufnahme in die engere Auswahl für den ADI Compasso d“Oro Award, den ältesten und einflussreichsten Designpreis der Welt, oder dem iF Design Award, einem der renommiertesten Designpreise weltweit.

Über Tangity

Tangity ist das internationale Netzwerk von Strategie-, Innovations- und Designstudios von NTT DATA und beschäftigt seit März 2024 rund 1.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit. Die interdisziplinäre Gruppe setzt sich aus Menschen verschiedener Disziplinen des Designs, der Wirtschaft, der Technologie sowie der Kommunikation zusammen und arbeitet synergetisch an Projekten. Die Arbeitsmethode von Tangity in Verbindung mit der Beziehung zum Kunden beschleunigt die Prozesse der digitalen Transformation, der Produkt- und Service-Definition und der Identifizierung von Innovationselementen bis hin zur Entwicklung von greifbaren, intuitiven Lösungen und Einblick in deren langfristige Auswirkungen. Weitere Informationen unter tangity.global.

Über NTT DATA

NTT DATA – Teil der NTT Group – ist Trusted Global Innovator von Business- und IT-Lösungen mit Hauptsitz in Tokio. Der IT-Dienstleister unterstützt Unternehmen bei ihrer digitalen Transformation durch ein umfassendes Portfolio an Consulting, Business Process Services, Digital- und IT-Modernisierung sowie Managed Services, verbunden mit tiefgreifender Branchenkenntnis. Für den langfristigen Erfolg seiner Kunden kombiniert NTT DATA seine globale Präsenz mit lokalem Fokus – und das in über 50 Ländern weltweit. Weitere Informationen unter nttdata.com.

