syska E-Doku vereinfacht Dokumentation im Unternehmen

· Neues Software-Tool wird für die gesetzlich geforderte Verfahrensdokumentation und für die Dokumentation zum Datenschutz verwendet

· Ideales Werkzeug für digitale Geschäftsprozesse

Karlsruhe, 10.03.2020 — Die Karlsruher syska GmbH bietet seit März 2020 das neue Modul syska E-Doku an. Es hilft z. B. bei der gesetzlich geforderten Verfahrensdokumentation, im Kassenführungsbereich und bei der Dokumentation zum Datenschutz.

Das Werkzeug hat mehrere Vorteile: Unternehmen können sämtliche digitalen Geschäftsprozesse dokumentieren. Erläuterungen von Grundlagen in der Software ersparen Fortbildungsaufwand und die kostenintensive Mitwirkung von externen Beratern. Neue gesetzliche Anforderungen werden durch Software-Updates direkt in der Software implementiert. Die Geschäftsführerin der syska GmbH, Angelika Benes, sagt: „syska E-Doku ist ein optimales Werkzeug, um die Aufzeichnungspflichten in der Buchhaltung zu vereinfachen. Und auch Datenschutzbeauftragte in Unternehmen können davon profitieren.“

Einfache Erstellung des Datenschutzberichts

syska E-Doku erleichtert Datenschutzbeauftragten die Erstellung des Datenschutzberichtes, der jährlich vorzulegen ist. Das Zusammentragen und Aufzeichnen von Informationen ist ein herausfordernder Prozess, in den mehrere Personen aus diversen Bereichen involviert sind. Mit syska E-Doku werden alle datenschutzrelevanten Informationen strukturiert erfasst. Über die geführte Abarbeitung entsteht ein professioneller Datenschutzbericht – das spart Zeit.

Hilfe bei der Verfahrensdokumentation

Auch die Verfahrensdokumentation ist für Unternehmen verpflichtend und der Betriebsprüfer kann sie jederzeit anfordern. Sie belegt, dass der Betrieb die Anforderungen des Handelsgesetzbuches (HGB) und der Abgabenordnung (AO) bei der täglichen Buchhaltung einhält. Mit syska E-Doku als Werkzeug wird die Verfahrensdokumentation erleichtert. Musterdaten und -texte unterstützen diese in einer geführten Erfassungslogik und die Anwendung bezieht alle Mitarbeiter in den Workflow mit ein. Die Dokumentation in der Buchhaltung wird vereinfacht, indem sie über Jahre hinweg mitwächst und die Eingaben nachverfolgt werden können. Aufzeichnungen zu bestimmten Prozessen können regelmäßig auf Aktualität überprüft werden. Zur Aktualisierung bereits erfasster Vorgänge steht eine Wiedervorlage zur Verfügung. Benes fasst zusammen: „Die Dokumentation mit syska E-Doku ist eine ideale Ergänzung für die Buch- und Betriebsführung.“

Über syska:

Die syska GmbH ist seit mehr als 25 Jahren auf die Entwicklung von Software für das betriebliche Rechnungswesen spezialisiert. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte direkt und über Systempartner. Weitere Informationen: http://www.syska.de.

Pressekontakt:

relatio PR

Daniel Reichard

Steinsdorfstraße 2

80538 München

Tel. 089-210 257-26

Fax. 089-210 257 19

presse@relatio-pr.de