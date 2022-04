Swiss-Insektenschutz mit neuem Insektenschutzplissee

Swiss-Insektenschutz vertreibt ein neues innovatives Insektenschutzplissee von Neher

Das preisgekrönte Insektenschutzplissee PL2 ist ab sofort als besonders platzsparende Variante für enganliegende Rollläden oder Lamellenjalousien erhältlich.

Das Insektenschutzplissee erfreut sich seit Jahren einer grossen Beliebtheit und ist als Insektenschutz für Türen eines der meistverkauften Produkte. Die Gründe dafür sind einfach.

Es benötigt wenig Platz für den Einbau, lässt sich einfach bedienen und kann bei Nichtgebrauch im Handumdrehen zusammengeschoben und verstaut werden.

Die Einbautiefe von 22mm reicht in den meisten Fällen aus, um das Insektenschutzplissee zwischen Türrahmen und Aussenjalousie oder Rollladen einzubauen.

Durch moderne Architektur und Bauweise werden die Platzverhältnisse jedoch immer enger, so dass der vorhandene Platz häufig unter 22mm liegt. Für diese Einbausituation wurde von Neher ein neues Insektenschutzplissee entwickelt. Dieses kann bei flächenversetzten Fenstern und Türen so eingebaut werden, dass der effektive Platzbedarf zwischen Tür und Beschattungsanlage nur noch 10-15mm beträgt.

Neher nutzt dabei den Flächenversatz am Fenster, um dass Insektenschutzplissee näher am Glas einzubauen. Die gleiche Konstruktion wurde bereits seit Jahren bei Insektenschutz-Drehrahmen und Insektenschutz-Pendeltüren erfolgreich eingesetzt und hat sich bestens bewährt.

Bei Swiss-Insektenschutz und seinem Händlernetzwerk in der Schweiz erhalten Sie dieses Plissee unter der Fachbezeichnung Neher Insektenschutzplissee PL2/6 und PL2/7.

Weitere Informationen zu diesen Produkten finden Sie unter https://swiss-insektenschutz.ch/insektenschutz/tueren/neher-plissee-pl2/

Swiss Insektenschutz ist ein Netzwerk von ausgebildeten Insektenschutz Handwerkern, welche in Zusammenarbeit mit der Swiss-Trade GmbH, schweizweit Dienstleistungen und Produkte aus dem Bereich massgefertigter Insektenschutzgitter anbieten. Die Dienstleistungen wie Beratung, Ausmessen, Angebotserstellung, Montage und Reparaturen werden dabei von selbstständigen Schweizer Handwerksbetrieben ausgeführt. Die angebotenen Insektenschutzgitter stammen vom System Neher, dem Marktführer im Bereich massgefertigter Insektenschutzsysteme und werden in Deutschland hergestellt.

