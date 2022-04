Kulinarische Früchte-Entdeckungsreise nach Griechenland und Rumänien

Die Europäische Union unterstützt mit der Kampagne „Get a Fruit“ den Genuss von europäischem Obst. Unter dem Motto „Enjoy, it“s from Europe“ soll eine Rückbesinnung auf heimische europäische Früchte erfolgen. Dies geschieht im größeren Rahmen des europäischen Green Deal, der vorsieht, dass Europa bis 2050 zum ersten klimaneutralen Kontinent wird. Aus dem Anlass kam es anlässlich der Leitmesse Fruit Logistica in Berlin zu einer kulinarischen Entdeckungsreise mit Chef- und TV-Koch Roberto Enßlen, die ganz im Zeichen europäischer Früchte stand.

„Get a fruit“ ist ein Informationsprojekt in Deutschland, Polen, Tschechien und Kroatien zur Förderung von frischem Obst im Rahmen einer gesunden Ernährungsweise. Am Programm nehmen die folgenden Organisationen teil: Association of Imathia“s Agricultural Cooperatives – Erzeugerorganisation (ASIAC) – Koordinator aus Griechenland, Asociatia Producatorilor de fructe din sud Fructprod (FRUCTPROD) – Projektpartner aus Rumänien.

In seinem Event-Kochstudio, in dem sonst auch TV-Produktionen stattfinden, kreierte Chefkoch Robert Enßlen basierend auf Originalrezepten aus Griechenland und Rumänien kreative Menüs unter Einbeziehung von Früchten aus den genannten Ländern. Im Fokus sowohl bei den Gerichten als auch den Getränken standen Pfirsiche, Kirschen, Pflaumen und Aprikosen aus Griechenland und Rumänien. Ebenfalls schuf er mit den Früchten spannende alkoholfreie Smoothies. Die ausgewählte Gästeliste umfasste Hersteller, Händler, Importeure und Medienvertreter.

Get a Fruit

Bildquelle: @ www.getafruit.eu