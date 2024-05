Swiss-Domain – das Gütesiegel für den Schweizer

Seit dem 26. April 2024 hat die Schweiz einen bedeutenden Schritt in der digitalen Landschaft gemacht: Auch Privatpersonen können nun offiziell Swiss-Domains registrieren. Diese Änderung stellt eine wichtige Erweiterung der bisherigen Regelung dar, die ausschließlich Unternehmen, Organisationen und öffentlichen Einrichtungen vorbehalten war.

Die Swiss-Domain wurde ursprünglich eingeführt, um die digitale Präsenz der Schweizer Identität und Wirtschaft zu stärken. Die Erweiterung der Registrierungsberechtigung auf Privatpersonen zielt darauf ab, dass auch Einzelbürger die Möglichkeit haben, ihre Verbundenheit mit der Schweiz durch eine spezifisch schweizerische Domainendung auszudrücken. Diese Entwicklung wurde von der Bundesverwaltung für Kommunikation (BAKOM) nach einer gründlichen Überprüfung der Richtlinien und einer breiten Konsultation mit Stakeholdern aus der gesamten Schweiz eingeleitet.

Die Registrierung einer Swiss-Domain durch Privatpersonen ist allerdings an bestimmte Bedingungen geknüpft. Antragsteller müssen nachweisen können, dass sie eine starke Verbindung zur Schweiz haben, sei es durch Staatsbürgerschaft, Wohnsitz oder eine andere bedeutende Bindung an das Land. Darüber hinaus müssen die Domains auch den allgemeinen Richtlinien entsprechen, die sicherstellen sollen, dass sie die Werte und das Image der Schweiz angemessen repräsentieren.

Diese neuen Regelungen haben das Potenzial, die Online-Identität der Schweizer Bürgerinnen und Bürger zu stärken und gleichzeitig die digitale Wirtschaft des Landes zu fördern. Mit der Öffnung der Swiss-Domain für Privatpersonen ist auch die Erwartung verbunden, dass die Nachfrage nach diesen Domains steigen wird, was wiederum die Sichtbarkeit der Schweizer Kultur und Wirtschaft im Internet erhöhen könnte.

In der Praxis bedeutet dies, dass interessierte Bürger nun direkt bei akkreditierten Registraren ihre eigene Swiss-Domain anmelden können. Dieser Schritt wird als wegweisend für die Entwicklung einer inklusiveren und breiter gefächerten nationalen Internetpräsenz angesehen, der die Einzigartigkeit und die Innovationskraft der Schweiz auf der globalen Bühne weiter unterstreichen dürfte.

Die Einführung der Swiss-Domain ermöglicht es Schweizer Bürgerinnen und Bürgern, ihre digitale Identität mit einem unverkennbar lokalen Flair zu prägen. In einer Welt, in der die Online-Präsenz immer mehr an Bedeutung gewinnt, bietet die Swiss-Domain eine einzigartige Möglichkeit, sich sowohl individuell als auch kollektiv als Teil der Schweizer Gemeinschaft darzustellen. Dies stärkt nicht nur das nationale Bewusstsein, sondern fördert auch den kulturellen Ausdruck im digitalen Raum. Indem Privatpersonen ihre persönlichen oder beruflichen Websites mit einer Swiss-Domain kennzeichnen, verleihen sie ihrer Online-Identität eine klare geografische und kulturelle Zugehörigkeit, die auf den ersten Blick erkennbar ist.

Darüber hinaus dient die Swiss-Domain als sprechende Domain, die sofortige Assoziationen und Erkennung ermöglicht. Im Marketing ist der Wert einer solchen Domain nicht zu unterschätzen, da sie die Herkunft und die damit verbundenen Qualitätsmerkmale direkt kommuniziert. Für Unternehmen und Privatpersonen, die im Internet präsent sind, bedeutet eine sprechende Domain wie die Swiss-Domain eine unmittelbare Verbindung zu den Werten und der Reputation der Schweiz – bekannt für Präzision, Qualität und Zuverlässigkeit. Dies kann insbesondere für Branchen wie Uhrenherstellung, Finanzdienstleistungen und Tourismus von großem Vorteil sein, wo diese Assoziationen entscheidend sind. Die Wahl einer Swiss-Domain unterstützt somit die Markenbildung und das Marketing, indem sie eine klare und ansprechende Botschaft über die Verbindung zu einer der renommiertesten Regionen der Welt sendet.

Hans-Peter Oswald

https://www.domainregistry.de/swiss-domains.html

Abdruck und Veroeffentlichung honorarfrei! Der Text

kann veraendert werden. Weitere gemeinfreie Fotos können angefordert werden.

Secura GmbH ist ein von ICANN akkreditierter Registrar für Top Level Domains. Secura kann generische Domains registrieren, also z.B..com, .net etc. und darüber hinaus fast alle aktiven Länder-Domains registrieren.

2018 zählte die Secura GmbH bei dem Industriepreis zu den Besten. Secura gewann 2016 den Ai Intellectual Property Award „als Best International Domain Registration Firm – Germany“. Beim „Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand 2016“ wurde Secura als Innovator qualifiziert und wurde beim „Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand 2016“ im Bereich e-commerce auch als einer der Besten ausgezeichnet. Beim Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand 2012 und beim Industriepreis 2012 landete Secura GmbH unter den Besten. Beim HOSTING & SERVICE PROVIDER AWARD 2012 verfehlte Secura nur knapp die Gewinner-Nominierung.

Seit 2013 ist Secura auch bei den Neuen Top Level Domains sehr aktiv. Secura meldet Marken für die Sunrise Period als Official Agent des Trade Mark Clearinghouse an.

Kontakt: secura@domainregistry.de

http://www.domainregistry.de

ICANN-Registrar Secura GmbH

Hans Peter Oswald

Frohnhofweg 18

50858 Köln

Germany

Phone: +49 221 2571213

Fax: +49 221 9252272

secura@web.de

http://www.domainregistry.de

http://www.com-domains.com

Kontakt

Secura GmbH

Hans-Peter Oswald

Frohnhofweg 18

50858 Köln

+49 221 2571213



http://www.domainregistry.de

Bildquelle: BAKOM