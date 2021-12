SWF Swiss Watch Face

SWF Sola V2 Classic

Die SWF Solar V2 Classic PRO Series beeindruckt mit einem detailliert animierten Uhrwerk und erlaubt Ihnen, tausende von verschiedenen Kombinationen zu erstellen, indem Sie Rahmen, Lünette, Glas, Linien, Ziffern, Zeiger und Farben frei kombinieren. Die PRO Series erlaubt es Ihnen, bis zu 8 eigene Apps auf Ihrem Zifferblatt zu konfigurieren.

Die SWF Sola V2 Classic Edition repräsentiert die Zeit in einem aussergewöhnlichen, zeitlosen und eleganten Stil, indem sie puren klassischen Stil und Minimalismus mit einem klaren und modernen Design verbindet.

Die SWF Swiss Watch Faces werden in der Schweiz hergestellt und weisen eine sehr hohe Detailgenauigkeit auf. Das SWF Solar V2 enthält ein wunderschönes, animiertes Uhrwerk und ein hochfarbiges AOD Zifferblatt für Ihre Uhr, so dass Sie Ihre Uhr immer eingeschaltet lassen können, wenn Sie unterwegs sind.

Mehr Informationen finden Sie unter:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.swisswatchface.swf.solar.v2.classic.proseries

https://www.facebook.com/swisswatchface

Wir sind ein unabhängiges und innovatives Schweizer Unternehmen mit Sitz in Zürich / Schweiz. Kreativ und innovativ erfinden wir neue und einzigartige Produkte und Dienstleistungen für bestehende lukrative Märkte. Dabei setzen wir stets auf Einzigartigkeit gepaart mit Kreativität und innovativem Schweizer Geist – so realisieren wir einzigartige Produkte und Marken in Schweizer Perfektion vom Konzept bis zur finalen Umsetzung.

Kontakt

Swiss Watch Face

Schnackig Barbara

Bürenweg 29

4146 Hochwald

061 751 53 05

info@swisswatchface.com

https://www.swisswatchface.com/