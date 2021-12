“Mastertipp” für ein richtig gutes 2022

Wie sich im neuen Jahr wirklich etwas ändern lässt

Alle Jahre wieder: Mit Silvester und Neujahr kommen die guten Vorsätze. Statistisch gesehen hat sich aber ein Drittel der Menschen schon Ende Januar davon verabschiedet. Edutainerin und Autorin Viola Möbius empfiehlt deshalb, es einmal ganz anders zu machen – für ein richtig gutes 2022. Wie das geht, verrät sie im Interview.

Sie raten zu einer Strategie, die nicht nur in der gerade schwierigen Situation richtig ist. Wie sieht die aus?

Viola Möbius: “Silvester und die damit verbundenen gesellschaftlichen Begleiterscheinungen finde ich oft nervig. Das Einzige, wozu dieser Jahreswechsel-Zirkus mich anstiftet, ist das: Ich mache einen Check des vergangenen Jahres, ich lasse es Revue passieren. Ich nehme mir Zeit und Ruhe dafür und beantworte mir einige Fragen sogar schriftlich, etwa: Was war gut? Was hätte besser sein müssen? Was habe ich gelernt?”

Und dann?

Viola Möbius: “Dann nehme ich das neue Jahr in Angriff. Nein, nicht mit diesen albernen Phrasen und leeren Wünschen. Ich mache etwas anderes. Ich lege mein Ziel ganz genau fest. Zunächst sage ich mir: “Das wird das beste Jahr deines Lebens!” Anschließend präzisiere ich das – und zwar ziemlich detailliert. Ich setze mich hin und schreibe auf, was genau es braucht, um dieses ambitionierte Ziel zu erreichen. Ich stelle also einen konkreten Plan auf.”

Und das war”s?

Viola Möbius: “Nein, keineswegs. Ist der Plan fertig, mache ich mich ans Werk, um ihn umzusetzen. Und zwar SOFORT! Ich warte also nicht auf das Läuten der Glocken um Mitternacht oder das Feuerwerk oder gar die erste komplette Arbeitswoche des neuen Jahres.”

Das funktioniert?

Viola Möbius: “Ich gehe schon seit 2012 so vor und bisher war noch kein Jahr dabei, das nicht das bis dahin beste meines Lebens geworden ist. So frage ich mich, warum sich niemand sonst das Gleiche vornimmt wie ich, also das kommende Jahr zum besten Jahr seines Lebens zu machen. Jeder hat doch im Gefühl, was für ihn persönlich dafür nötig wäre. Er muss es nur genau durchdenken, also ein wenig Arbeit investieren. Machen. Anfangen. Heute.”

Was ist die Belohnung?

Viola Möbius: “Am Ende wollen wir alle eine schöne Geschichte erzählen, auch von 2022. Die schönste Geschichte, die es sich lohnt zu erzählen, ist: Ich habe gelebt, während andere davon geträumt haben! – Deshalb sage ich jedem: “Fangen Sie noch heute an mit dem Plan für Ihr bestes Jahr, denn dann wird 2022 kein Glücksspiel, sondern tatsächlich das beste Jahr Ihres Lebens – unabhängig von den Randbedingungen, unabhängig davon, was in der Welt so alles passiert.””

Info

Mehr Ideen für ein gutes 2022 finden sich unter www.violamoebius.com

Die “Tatorte” von Viola Möbius sind die täglichen Fälle des Lebens. Als Kriminologin, Edutainerin und Autorin transportiert sie, was hinter Ermittlern, Profilern, Krimi & Co steckt – von psychologischen über soziologische Aspekte bis zu einzigartigem Wissen, speziellen Fähigkeiten und effektiven Methoden. Und das verbindet sie mit 25 Jahren als Unternehmerin und jahrelanger Arbeit mit Menschen. Immer mit dem Ziel, dass die Menschen in ihrem beruflichen und privaten Alltag davon profitieren, indem sie die Fälle des eigenen Lebens besser und anders lösen können. Mehr von Viola Möbius unter www.violamoebius.com

Kontakt

Viola Möbius Office & Verlag

Viola Möbius

Palmaille 24-26

22767 Hamburg

+49 (0)40 431 90 87-0

info@violamoebius.com

http://www.violamoebius.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.