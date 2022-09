Suchzeiten reduzieren: Neues Modul proMExS IPS von Sack EDV-Systeme optimiert Produktionsprozesse

MES-Anbieter stellt auf der AMB 2022 neu entwickeltes Tool für die automatische Lokalisierung von Gegenständen und Personen vor

Schwäbisch Hall, 13. September 2022 – Wenn während der Produktion ein Auftrag, eine Fachkraft oder ein Gegenstand gesucht wird, kann dies zu unnötigen Verzögerungen oder Stillstandzeiten führen. Um dieses Risiko zu minimieren, hat die Sack EDV-Systeme GmbH ( www.sackedv.com) die Lösung proMExS IPS entwickelt. Mit dem neuen Modul des bewährten Manufacturing Execution System können an der Fertigung beteiligte Ressourcen wie Gegenstände, Aufträge und Personen im Unternehmen schnell lokalisiert werden. Auf der diesjährigen AMB, der internationalen Ausstellung für Metallbearbeitung in Stuttgart, stellt Sack EDV-Systeme die neue Lösung vom 13. bis 17. September am Stand EO110, Eingang Ost, vor.

Starre Produktions- und Intralogistikprozesse entwickeln sich zunehmend zu hochflexiblen Abläufen. Dazu werden künftig zahlreiche Objekte und Ressourcen mit Intelligenz ausgestattet, transparent und vernetzt sein. Das proMExS IPS von Sack EDV-Systeme unterstützt diese Zielsetzungen.

Tilmann Sack, Geschäftsführer der Sack EDV-Systeme GmbH, erklärt: „Mit proMExS IPS schaffen wir mehr Transparenz und Effizienz in der Fertigung. Dazu werden die Gegenstände, die lokalisiert werden sollen, mit Transpondern ausgestattet. Das betrifft beispielsweise für die Fertigung vorgesehene, zwischengelagerte Produktionsteile, die somit schnell geortet werden können. So wird zum Beispiel an Gitterboxen entsprechende Hardware angebracht. Die Gebäude und Hallen werden mit modernen Receivern versehen. Durch die automatisch erfassten Positionsdaten kann jederzeit eine Verfolgung per Track and Trace durchgeführt werden. Damit lassen sich zum einen Suchzeiten erheblich reduzieren und Stillstandzeiten vermeiden. Und zum anderen können wertvolle Ableitungen getroffen werden, um etwa Produktionswege zu analysieren und zu optimieren.“

Hochpräzise Zonen- und Punktortung

proMExS IPS ist auf höchste Präzision in der Positionsbestimmung ausgelegt. Diese ist abhängig von der eingesetzten Hardware. Die Bandbreite reicht von einer Zonenortung mit einer Genauigkeit von circa 10-15 Meter bis zu einer Punktortung, die circa 0,5 Meter genau ist.

„In Verbindung mit unserem MES können zum Beispiel die in der Datenbank bereits vorhandenen Fertigungsaufträge mit einem Transponder verheiratet und zu jedem beliebigen Zeitpunkt lokalisiert werden. Auch ein Einsatz in Kombination mit anderen Fremdsystemen ist möglich. Das alles sorgt für hohe Flexibilität, wie sie heute und in Zukunft in der Produktion gefordert ist“, sagt Tilmann Sack.

proMExS von Sack EDV-Systeme ermöglicht die intelligente Vernetzung von Produktionsdaten, selbstregulierende Prozesse sowie eine transparente Produktion. Das MES erfasst beispielsweise alle relevanten Betriebs- und Maschinendaten. Das neue IPS-Modul ist eine wichtige Erweiterung, wenn es um Transparenz und Track & Trace-Prozesse geht.

Die Sack EDV-Systeme GmbH zeigt diese und weitere Neuheiten auf der „AMB“ in Stuttgart am Stand EO110 (Eingang Ost).

Die Sack EDV-Systeme GmbH mit Sitz in Schwäbisch Hall ist auf die Entwicklung von Software-Lösungen für die industrielle diskrete Fertigung spezialisiert. Die Lohnfertigung in der Metallbranche sowie der Maschinenbau stellen dabei die Hauptzielgruppen dar. Im Zentrum der Entwicklung steht die MES-Software proMExS® mit ihrem integrierten Fertigungsleitstand sowie einem PPS-Modul. Weitere Software-Module und die dazugehörige Dienstleistung ergänzen das Portfolio zu einer Komplettlösung im Sinne von Industrie 4.0.

Die MES-Software ermöglicht die intelligente Vernetzung von Produktionsdaten, erzeugt selbstregulierende Prozesse und eine transparente Produktion. proMExS® findet in der Fertigungsindustrie europaweit Einsatz. Neben einer Vielzahl von bereits bestehenden ERP-Schnittstellen besteht die Möglichkeit, über eine flexible REST-Schnittstelle neue Anbindungen sehr schnell und wirtschaftlich zu realisieren.

Das 1991 gegründete Unternehmen ist seit über 25 Jahren erfolgreich am Markt und verzeichnet heute über 300 Kunden in ganz Europa – mit Schwerpunkten in Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. www.sackedv.com

