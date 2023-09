Studie: Cloud-Strategie entscheidend bei Unternehmensinnovationen

85 % der Führungskräfte erkennen, dass KI-Anwendungen nur mit der richtigen Cloud-Strategie funktionieren



NOIDA, India, NEW YORK und LONDON, September 12, 2023 — HCLTech, ein führendes globales Technologieunternehmen, hat heute eine neue Studie veröffentlicht: Sie liefert Erkenntnisse, wie Unternehmen Herausforderungen wie Sicherheitsbedenken, Fachkräftemangel und Unternehmenskultur überwinden können, um ihren Cloud-Nutzen zu maximieren. Der Report „Cloud Evolution: Make Innovation a Habit“ basiert auf einer Umfrage unter 500 Führungskräften aus Wirtschaft und Technologie in verschiedenen Branchen.

Der Studie zufolge glauben 73 % der Führungskräfte, dass ihre Unternehmen erst damit beginnen, das volle Potenzial der Cloud zu nutzen. Mehr als 90 % erkennen die entscheidende Rolle der Cloud, um schnell auf kritische Geschäftsereignisse und strategische Veränderung zu reagieren. Gleiches gilt für die Einführung von Innovationstechnologien wie KI.

Die Cloud ermöglicht es Unternehmen nach wie vor, auf neue und unvorhergesehene Herausforderungen zu reagieren. 87 % der Befragten gaben an, dass sie im vergangenen Jahr ohne die Cloud nicht in der Lage gewesen wären, wichtige Änderungen umzusetzen. Laut der Umfrage verlassen sich Unternehmen auf die Cloud, um Nachhaltigkeitsziele zu erreichen (91 %), pandemiebedingte Personal- und Lieferkettenprobleme zu bewältigen (87 %) und die Auswirkungen der steigenden Inflation abzufedern (77 %).

„Die Cloud wird noch stärker zur optimalen Geschäftsplattform für Innovationen“, sagt Kalyan Kumar, Global Chief Technology Officer & Head-Ecosystems, HCLTech. „Viele Unternehmen müssen jedoch ihr Potenzial erst noch voll ausschöpfen. Dieser Bericht ist ein Leitfaden für die Entwicklung der richtigen Cloud-Strategie, um Wettbewerbsvorteile zu erzielen.“

Übereinstimmung herrschte unter den Befragten darüber, dass innovative Technologien wie generative KI (GenAI) und Cloud Hand in Hand gehen. 58 % der Umfrageteilnehmer gaben an, dass Unternehmen ihre Investitionen in GenAI erhöht haben oder zu erhöhen planen. 85 % finden, dass dies nur mit der richtigen Cloud-Strategie möglich ist. Sowohl IT-Führungskräfte (86 %) als auch Unternehmensleiter (81 %) sind sich einig, dass sie eng zusammenarbeiten müssen, um die Cloud-Strategie zu definieren und deren Innovationspotenzial voll auszuschöpfen.

Allerdings sagen 73 % der Umfrageteilnehmer, dass ihr Unternehmen gerade erst beginnt, das Potenzial der Cloud zu erschließen. Fast ein Drittel der Führungskräfte (32 %) gab an, dass die mangelnde Abstimmung und Zusammenarbeit zwischen Geschäfts- und Technologieabteilungen sie hindern, ihre Geschäftsziele zu erreichen.

„Vorausschauende Führungskräfte haben erkannt, dass die Cloud nicht nur eine Infrastrukturlösung ist, sondern eine transformative Geschäftsplattform“, sagt Siki Giunta, Executive Vice President, CloudSMART and Industry Consulting, HCLTech. „Indem sie den Empfehlungen in diesem Bericht folgen, können Unternehmen das Potenzial der Cloud wirklich nutzen, um Wachstum und Resilienz zu beschleunigen.“

Damit Cloud-basierte Innovationen zum Standard werden können, empfiehlt die Studie sowohl die Agilität der Cloud zu nutzen als auch die Unternehmenskultur auf die Cloud auszurichten. Darüber hinaus sollten Unternehmen Barrieren zwischen den Abteilungen abbauen, die Cloud-Kompetenz erhöhen und die Cloud-Strategie eng mit Plänen zu KI sowie anderen neuen Technologien abstimmen.

Die CloudSMART-Strategie von HCLTech stellt sicher, dass Cloud-Investitionen zu sinnvollen Geschäftsergebnissen führen. Die Cloud-Angebote von HCLTech beruhen auf Branchenkenntnissen in allen Segmenten, während hochautomatisierte Services für eine agile Implementierung moderner Cloud-Best-Practices sorgen.

Die gesamte Studie steht hier zum Download bereit.

