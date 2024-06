Strategische Weiterentwicklung: Ensana ernennt Dr. Lászlo Puczko zum neuen Senior Health Spa Advisor

Ausgewiesener Fachmann mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in den Bereichen Gesundheit, Wohlbefinden und Reisen

Die Ensana Health Spa Hotels, Europas führende Health-Spa-Marke, wollen den Bereich gesundheitsbewusster Spa-Anwendungen auf medizinischer Basis und unter Einsatz natürlicher Ressourcen weiter forcieren. Mit Dr. Lászlo Puczko als neuem Senior Health Spa Advisor verstärkt ab sofort ein ausgewiesener Spezialist das Unternehmen mit derzeit 28 Häusern in mehreren europäischen Ländern.

Dr. Puczko soll dem Gesundheits- und Wellnessangebot der Ensana Hotels zusätzliche Dynamik verleihen. So werden beispielsweise unter seiner Aufsicht die bereits existierenden Angebote und Programme überprüft und gegebenenfalls dahingehend angepasst, dass sie noch zielgerichteter den heutigen Anforderungen entsprechen. Dabei wird sich Ensana unverändert auf Naturheilmittel wie etwa Thermalwasser oder Heilschlamm stützen – stets mit dem Ziel, den Gästen ein optimales Erlebnis mit Anwendungen zu bieten, die gesundheitliche Beschwerden lindern und Heilprozesse unterstützen.

„Dr. Lászlo Puczko gehört zu den ganz wenigen Fachleuten weltweit, die sich von Gesundheit über Wohlbefinden bis hin zu Reisen bereits in jedem Bereich aktiv und erfolgreich engagiert haben“, betont Frank Halmos, CEO der Ensana Health Spa Hotels. „Wir freuen uns daher sehr, dass er uns seine umfassende Erfahrung und Expertise zur Verfügung stellt, mit deren Hilfe wir Ensana weiterentwickeln wollen.“

Bestes Medical Spa in ganz Europa

In den vergangenen drei Jahren erhielt Ensana auf internationaler Ebene mehrere Auszeichnungen für hohe Qualität und den Service am Gast. Diese Würdigungen belegen nicht zuletzt das Engagement von Ensana, das Renommee und die Vertrauenswürdigkeit hochwertiger Health-Spa-Angebote zu fördern. Mehrere Ensana Hotels wurden bereits als beste Häuser ihrer jeweiligen Region prämiert, während das Thermia Palace in Piestany in der Slowakei sogar zum besten Medical Spa Hotel in ganz Europa gekürt wurde.

Vor dem Hintergrund der aktuellen demografischen Entwicklung und sich wandelnder Bedürfnisse auf Seiten der Gäste hat Ensana erst kürzlich vier wegweisende Gesundheitsprogramme entwickelt. Diese sind darauf ausgelegt, typischen Gesundheitsproblemen vorzubeugen und das allgemeine Wohlbefinden zu verbessern.

Mit Dr. Lászlo Puczko stößt nun ein Experte zu Ensana, der neben großem Know-how einen riesigen Erfahrungsschatz in Bereichen wie Gesundheits- und Wellnesstourismus, Gastgewerbe, Freizeit sowie Gesundheit mitbringt und der sich unter anderem als Stratege, Berater, Mentor sowie Trainer einen Namen gemacht hat. Er hat in mehr als 40 Ländern gelehrt und ist darüber hinaus Autor zahlreicher Publikationen, die er auch für internationale Institutionen und Veranstaltungen wie die World Tourism Organization (UNWTO), die European Travel Commission (ETC) und den Global Spa Summit erstellt hat. Dr. Puczko ist darüber hinaus Fakultätsmitglied der Medical Wellness Association, Mitglied der FEMTEC-Kommission für Tourismus und Gesundheit, des globalen IGCAT-Expertennetzwerks und des wissenschaftlichen Ausschusses der Europäischen Historischen Thermalstädte sowie wissenschaftlicher Mitarbeiter der Wellness Tourism Association.

Weitere Informationen über die Ensana Health Spa Hotels gibt es unter www.ensanahotels.com/de

2019 gegründet, ist Ensana die führende Health-Spa-Marke in Europa. Die Gruppe betreibt derzeit 28 Health-Spa-Hotels in Tschechien, Ungarn, der Slowakei, Bulgarien, Rumänien sowie im Vereinigten Königreich und hat damit die breiteste Kollektion an Spa-Hotels, die in den historischen Kurorten Europas liegen – bekannt für ihre natürlichen Ressourcen mit heilender Wirkung und renommierte Traditionshäuser. Ensana hat ein innovatives ganzheitliches Gesundheitskonzept entwickelt, das heilende Naturschätze mit medizinischem Wissen und modernen Diagnosemethoden kombiniert, um den Gästen zu helfen, ihr persönliches Gesundheitsziel zu erreichen. Die Gruppe hat sich verpflichtet, die Gesundheit und das Wohlbefinden aller Gäste zu verbessern und offeriert deshalb eine breite Palette unterschiedlicher Komfortklassen.

