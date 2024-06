Das neue innovative KLIK – Slim Wallet

In der Regel tragen Frauen Handtaschen – Männer hingegen transportieren Schlüssel, Handy und Geldbeutel in ihren Jacketts oder Hosen. Und so lautet ihr allgemeiner Tenor: je weniger, desto besser. Trotz umfassender App-Funktionen zum Bezahlen oder zur Legitimierung möchte dennoch fast niemand auf sein Portemonnaie verzichten. Und das muss auch nicht sein! Ab sofort gibt es mit dem PURISTO KLIK Slim Wallet mit Münzfach für das ehemalige Dilemma die perfekte Lösung. Dabei punktet die innovative Marktneuheit nicht nur mit ihrem kompakten Format und geringem Gewicht. Sie garantiert auch eine schnelle und sichere Kartenauswahl, hohe Langlebigkeit, moderne Ästhetik sowie einen umfassenden Datenschutz. Und bietet mit ihren vielfältigen Anpassungsmöglichkeiten jedem Geschmack und Nutzungsverhalten die passende Variante.

Red Dot Design Award 2024

Mit gutem Grund hat die Jury des Red Dot Design Awards 2024 das innovative KLIK – Slim Wallet von PURISTO zum Gewinner der Kategorie Product Design gekürt. Denn dessen Kombination aus zeitgenössischem Stil, praktischer Funktionalität und maximaler Sicherheit ist bislang einzigartig. Das außergewöhnliche Herren-Portemonnaie enthält ausreichend Platz für Führerschein, Ausweis, Bank- oder auch Schlüsselkarten für Hotelzimmer. Dabei ist es nur unwesentlich größer als sein Inhalt und mit einem Gewicht von knapp 50 Gramm kaum zu spüren. Dank des zum Patent angemeldeten Quick Access Slot-Systems lassen sich die gewünschten Karten einfach per Daumendruck herausschieben. Dieser sofortige Zugriff spart Zeit, gewährleistet aufgrund seines cleveren Aufbaus ohne fehleranfällige Hebel- oder Federmechanik dennoch äußerste Sicherheit. Selbst große Geldscheine müssen nicht gefaltet werden, ihr Fach lässt sich bedarfsgerecht einschieben und entnehmen. Die Gestaltung des ebenfalls optionalen Münzfaches erlaubt ein problemloses Öffnen und verhindert zugleich ein Herausfallen des Hartgeldes. Schließlich beugt der integrierte RFID-Blocker dem Diebstahl sensibler Kartendaten vor, während der kostenlose Lost-and-Found-Service eine Wiederbeschaffung im Verlustfall zulässt.

Das flexible KLIK Slim Wallet ist in insgesamt sechs Versionen und aktuell in drei Farben erhältlich. So erfüllt es ebenso die Wünsche reiner Kartenzahler wie von Kleingeld-Gelegenheitsnutzern oder Liebhabern großer Münzfächer. Bei all dem haben die Designer der 2024 gegründeten Every-Day-Carry Marke PURISTO auch an die Umwelt gedacht. Denn Nachhaltigkeit wird großgeschrieben bei PURISTO-Geschäftsführer Benjamin Ronnenberg und seinem jungen, leidenschaftlichen Kreativteam. So stammt das Echtleder von artgerecht gehaltenen Tieren, der maschinengefräste Aluminiumrahmen aus zertifiziert klimaneutraler Produktion. Kurze Transportwege gewährleisten einen reduzierten CO²-Ausstoß sowie schnelle Lieferungen. Aufgrund der hohen Nachfrage plant PURISTO bereits eine vegane Variante seiner aktuellen Neuheit, die sich auch ideal verschenken lässt. Selbstverständlich auch an Frauen.

