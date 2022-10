Steuerberater aus Moers wurde erneut Top-Arbeitgeber

Steuerberater aus Moers erneut als Top-Arbeitgeber mit einem Arbeitgeber-Award und der Note „Sehr gut“ ausgezeichnet

Der Steuerberater Andreas Schollmeier aus Moers hat erneut den Arbeitgeber-Award „Top-Arbeitgeber“ mit der Bewertung „sehr gut“ vom DIQP Deutsches Institut für Qualitätsstandards und -prüfung e.V. ( www.diqp.eu) erhalten. Seine Kanzlei wurde bereits 2020 und 2021 für seine Attraktivität als Arbeitgeber ausgezeichnet.

Das Team von Steuerberater Andreas Schollmeier aus Moers besteht aus 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Dabei ist das Thema Mitarbeiterzufriedenheit für Andreas Schollmeier besonders wichtig und er setzt deshalb auf eine gute Balance zwischen Arbeit und Freizeit.

Genau aus diesem Grund wird in der Kanzlei am Freitag nicht gearbeitet und man setzt auf die 4-Tage Woche. Die Einführung der Vier-Tage Woche wurde vom Team beschlossen und hat in den Medien eine große Resonanz hervorgerufen. Zahlreiche Medienvertreter wollten mehr über die Einführung und die Umsetzung der 4-Tage Woche erfahren.

Einer der Hauptgründe, warum die Beschäftigten bei Andreas Schollmeier so zufrieden sind, ist das sehr gute Betriebsklima. Man versteht sich hier als TEAM. Die eigene Akademie sorgt für die notwendige ständige Fort- und Weiterbildung in einer derzeit sehr agilen Branche. Zahlreiche Benefits wie Firmenwagen, E-Bike, Homeoffice, betriebliche Krankenversicherung und Altersvorsorge sowie viele weitere Zusatzleistungen runden das Gesamtpaket ab.

Der Arbeitgeber-Award Top-Arbeitgeber (DIQP) wird auf Grundlage einer repräsentativen Befragung der Beschäftigten und einem HR-Interview vergeben. Die Auszeichnung wurde im Gegensatz zu anderen Arbeitgeber-Awards von der Verbraucherplattform Label-online.de als „Besonders Empfehlenswert“ bezeichnet.

Die Kanzlei setzt stark auf das Thema Digitalisierung und auf die Vermeidung von Treibhausgasemissionen. Deshalb wurde die Kanzlei in diesem Jahr auch schon als „Klimaneutrales Unternehmen (DIQP)“ ausgezeichnet.

Die Steuerkanzlei an der Hopfenstraße wurde 1991 in Moers gegründet und seit 2019 von Andreas Schollmeier fortgeführt. Seit er die Kanzlei übernommen hat, ist diese auf einem Wachstumskurs.

Aktuell sucht das Unternehmen noch Verstärkung durch Steuerberater/in (m/w/d), Fachassistent/in Lohn und Gehalt (m/w/d) in Voll-/Teilzeit und Steuerfachangestellte (m/w/d) / Steuerfachwirt (m/w/d) in Voll-/Teilzeit und freut sich auf Bewerbungen unter: https://www.stb-schollmeier.de/karriere/.

SQC-QualityCert ist im Bereich Marktforschung tätig und zertifiziert Unternehmen nach Standards des DIQP Deutsches Institut für Qualitätsstandards und -prüfung e.V.

Zahlreiche SQC-QualityCert Zertifizierungen wie auch zahlreiche Arbeitgebersiegel wurden von Label-online.de als „besonders empfehlenswert“ deklariert.

Interessiert sich ein Unternehmen für eine Zertifizierung, so kann es sich in einem unverbindlichen Erstgespräch mit SQC-QualityCert über mögliche Siegel informieren und Details zum Zertifizierungsablauf erfahren.

Das Unternehmen engagiert sich gesellschaftlich in den Bereichen Umweltschutz und Bildung und arbeitet als klimaneutrales Unternehmen indem es seine Emissionen ermittelt hat und soweit möglich vermeidet und die restlichen Emissionen kompensiert.

