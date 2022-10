Lesefreude und visuelles Sprachenlernen in einem

Die folgenden Buchtipps aus dem Karina-Verlag sind hervorragend geeignet, um Sprachen zu erlernen. So macht das Lernen richtig Spaß, ohne langwierig Vokabeln pauken zu müssen.

Pecoras erster Schnee – Pecoras First Snow

Der kleine Pecora ist aufgeregt! Als er erwachte, sah er den ersten Schnee in seinem Leben. Alles ist weiß. Mama findet das aber nicht so spannend und so macht sich das kleine Rehkind auf, um das kalte weiße Etwas zu erkunden.

Doch was so unscheinbar rein scheint, hat seine Tücken. Pecora erlebt ein spannendes Abenteuer und er ist wohl auf die Hilfe seiner Freunde angewiesen.

Zweisprachiges Buch zur Sprachförderung Deutsch/Englisch.

Der Irgendwann Hase – The Sometime Bunny

Im Wald, ganz in Deiner Nähe, da wohnt „Keksi“, das Hasenkind. Gemeinsam mit ihrer Freundin „Streifchen“ – ein Waschbär – tollt Keksi lustig herum. Doch auf einmal wird aus einem Versteckspiel ein großes Abenteuer.

Zweisprachiges Buch zur Sprachförderung Deutsch/Englisch

Als die Haselmaus ihre Farbe verlor – As The Dormouse Lost Her Color

Tief im Wald, in einem hohlen Baum, lebt eine kleine Haselmaus.

Ihr Freund, der Wolf, hat bald Geburtstag und sie will ihm eine Freude bereiten, also geht sie auf die Suche nach dem passenden Geschenk. Doch auf einmal ist die kleine Maus nicht mehr bunt, sondern schwarz/weiß. Verzweifelt versucht sie – mit der Hilfe anderer Waldtiere – eine Lösung zu finden.

Zweisprachiges Kinderbuch zur Sprachförderung Deutsch/Englisch

Abenteuer Jakobsweg – The Way Of St. James‘ Adventure

Über den Jakobsweg gibt es zahlreiche literarische Werke, aber bisher noch keines, dass diesen weltberühmten Pilgerpfad auf kindergerechte Art erklärt.

Ein Marienkäfer und ein Löwe wandern gemeinsam auf dem Jakobsweg und erleben so manches Abenteuer.

Zweisprachiges Buch zur Sprachförderung Deutsch/Englisch.