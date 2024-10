STAFFING LEADER DES JAHRES 2024

CEO PHILIPP RIEDEL GEWINNT APSCO AWARD FOR EXCELLENCE

Philipp Riedel, CEO des Personaldienstleisters AVANTGARDE Experts, hat den APSCo Award for Excellence in der Kategorie The Staffing Leader Award 2024 gewonnen. Bereits seit 2011 ist er Teil von AVANTGARDE Experts und hat einen maßgeblichen Anteil an der Erfolgsgeschichte des Unternehmens. Mit seinem Mut zum Wandel sorgt er nicht nur für kontinuierliches Wachstum, sondern ist stets bereit neue Wege zu gehen, wie der in diesem Jahr erfolgte Zusammenschluss mit den internationalen Recruiting-Experten der YER Group zeigt.

Seit 2022 würdigt der Branchenverband für Staffing-Unternehmen APSCo die hervorragende Arbeit von Personaldienstleistern und außergewöhnlichen Personen der Branche. Am 14. Oktober fand die Preisverleihung im Kurhaus in Wiesbaden statt.

Philipp Riedel: Ein Macher, der den Wandel gestaltet

2011 startete Philipp Riedel seine Laufbahn als einer der ersten Account Manager bei AVANTGARDE Experts und prägte die Unternehmensentwicklung durch den Aufbau von Großkunden wie BMW und weiteren Tech- und Automobilkonzernen maßgeblich mit. Seither hat der 37-jährige nicht nur seine persönliche Erfolgsgeschichte, sondern auch die des Unternehmens kontinuierlich fortgeschrieben. Nach langjährigen Führungsaufgaben wird er 2018 CEO bei AVANTGARDE Experts und baut die Bereiche Engineering, Finance und IT als wichtige neue Wachstumsfelder mit auf. Der Grundstein für die Unternehmenstransformation ist gelegt: 2023 erfolgte die Neupositionierung als einer der führenden Recruiting-Partner in der Mobilitäts- und Tech-Branche.

Erst im Mai dieses Jahres hat Philipp Riedel den bisher größten strategischen Meilenstein in der Unternehmensgeschichte erfolgreich gemanaged: den Zusammenschluss mit der YER Group, ein internationales Recruiting-Unternehmen mit Hauptsitz in den Niederlanden. Gemeinsam wollen die Partner ihre Marktstellung für die Besetzung von spezialisierten Arbeitsrollen in zukunftsfähigen Branchen wie Tech, Mobility und Energie weiter stärken und damit die europaweite Positionierung der gesamten YER Group vorantreiben. Damit setzt Philipp Riedel konsequent auf intensives Wachstum, während andere Personaldienstleister mit den aktuellen Marktbegebenheiten kämpfen.

Wertvolle Pionierarbeit für die Branche

Nicht nur für sein eigenes Unternehmen, sondern auch für die gesamte Branche leistet Philipp Riedel mit AVANTGARDE Experts wichtige Pionierarbeit. So klärt das Unternehmen mit Multi-Channel-Awareness-Kampagnen über die Vorteile akademischer Zeitarbeit für Unternehmen sowie Kandidat:innen auf. Das Ziel: den positiven Imagewandel und das Vertrauen in akademische Zeitarbeit in Deutschland mit informativen und unterhaltsamen Kampagneninhalten voranzutreiben und dadurch flexible Arbeitsmodelle auf einem immer dynamischeren Arbeitsmarkt zu stärken.

„Ich freue mich sehr über die Auszeichnung zum Staffing Leader und darauf, auch in Zukunft die Recruiting-Branche mitzugestalten. Denn die Arbeitswelt befindet sich im ständigen Wandel und Stillstand ist daher keine Option. Für mich ist klar: Es gibt keine Alternative zur Veränderung. Lasst uns die Personalbranche gemeinsam weiterentwickeln, denn unsere Arbeit schafft einen echten Mehrwert für unsere Wirtschaft und Gesellschaft“, so Philipp Riedel, CEO AVANTGARDE Experts.

Über AVANTGARDE Experts

AVANTGARDE Experts ist als Personaldienstleister auf die Besetzung moderner Arbeitsrollen im Tech & Mobility Sektor spezialisiert. Rund 250 interne Mitarbeitende unterstützen an den Standorten München, Stuttgart, Köln und Hamburg Automobilhersteller, -zulieferer, OEMs sowie Industrie- und Digitalkonzerne deutschlandweit bei der Suche nach den besten Talenten. Im Juli 2024 erfolgte der Zusammenschluss mit der YER Group, ein internationales Recruiting-Unternehmen mit Sitz in den Niederlanden.

Mit den Vertragsmodellen Arbeitnehmerüberlassung, Freelancing, Direktvermittlung und Werkvertrag bietet der Recruitingspezialist maßgeschneiderte Personallösungen, die den Flexibilitätsbedürfnissen von Unternehmen sowie gefragten Expert:innen gleichermaßen gerecht werden. Mit ihrem Know-how über die Anforderungen einer dynamischen Arbeitswelt sowie ihrem umfassenden Branchenwissen bringen die spezialisierten Berater:innen innovative Unternehmen und hochqualifizierte Expert:innen zusammen. Dank ihres renommierten Talentpools, bestehend aus mehr als 150.000 internationalen Spezialist:innen, vermittelt AVANTGARDE Experts jährlich über 1.000 Akademiker:innen in den Disziplinen Industry, Digital, Tech und Finance.

Dank der Unterstützung im gesamten Recruiting-Prozess leistet AVANTGARDE Experts für seine Unternehmenskunden einen wertvollen Beitrag zum wirtschaftlichen Erfolg – Kandidat:innen steht mit AVANTGARDE Experts zudem ein langfristiger Partner zur Seite, der Karrieren auf das nächste Level hebt.

