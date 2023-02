Staffelstabübergabe bei ELO: neuer Vertriebsleiter vorgestellt

Christoph Hassler folgt auf Udo Stein als Vertriebsleiter bei ELO Digital Office:

Stuttgart, 06.02.2023 – Im Rahmen der jährlichen ECM-Tage hat ELO Digital Office nicht nur Produkte und Neuerungen vorgestellt, sondern auch eine wichtige Personalie verkündet: Seit Jahresbeginn ist Christoph Hassler angetreten, um künftig die Vertriebsleitung bei ELO zu übernehmen. Er folgt in dieser Position auf Udo Stein, der sich nach über 20 Jahren beim ECM- Hersteller aus Stuttgart in den Ruhestand verabschiedet.

Mit Christoph Hassler konnte die ELO Digital Office GmbH einen sehr

erfahrenen Vertriebsleiter gewinnen. Der Diplom-Informatiker war zuvor über

viele Jahre bei Microsoft, der Siemens AG und Atos sowie im Partnerumfeld von

Microsoft in verschiedenen Rollen aktiv. Somit kennt er die

Herstellerperspektive ebenso wie die Partnersicht. Zuletzt war Hassler Head of

Partner Sales für Modern Work und Security Partner bei Microsoft. Eine ideale

Besetzung also für die Leitung des ELO Vertriebs, da er sowohl das

Geschäftsumfeld als auch die Vertriebsstrukturen im Partnervertriebsmodell

sehr genau kennt. Nicht nur das vertriebliche Wachstum von ELO und seinen

Partnern liegt ihm am Herzen, sein Fokus liegt vor allem auf der engen

Zusammenarbeit des Vertriebs mit dem Produktmanagement und der

Entwicklung: „Mit unserem innovativen Softwareportfolio wollen wir unsere

On-Premises-Kunden weiter voranbringen und gleichzeitig mit hochattraktiven

Angeboten Marktanteile im Cloud-Business gewinnen. In beiden Segmenten

kann ich meine Erfahrungen hier voll einbringen und freue mich daher auf die

vor mir liegenden Aufgaben.“

Zur Bekanntgabe dieser Personalie bot der ELO Business Partner-Tag am 31.

Januar die ideale Plattform. „Die Partner sind seit jeher der Kern unserer

Vertriebsstrategie. Seit es den ELO ECM-Fachkongress gibt, stehe ich Jahr für

Jahr hier auf der Bühne und habe unseren Partnern die vertriebliche

Ausrichtung von ELO vorgestellt. Schon allein deshalb eine perfekte

Gelegenheit, um den Staffelstab an meinen Nachfolger zu übergeben. Ich

wünsche ihm alles Gute für diese spannende und abwechslungsreiche Aufgabe.

Ich kann guten Gewissens sagen, dass ich ihm ein bestens aufgestelltes und

erfolgshungriges Vertriebsteam sowie eine einmalige Partnerlandschaft

übergebe, die durch seine Impulse noch weiter wachsen und sich entwickeln

werden.“ Nach einer gemeinsamen Übergangsphase wird Udo Stein nach über

23 Jahren als Vertriebsleiter in den Ruhestand gehen.

Bei aller Dankbarkeit und Verbundenheit zu Udo Stein freut sich ELO CEO Karl

Heinz Mosbach auch auf die Zusammenarbeit mit Christoph Hassler: „Seitdem

es ELO als eigenständiges Unternehmen gibt, war Udo Stein durchgehend unser

Vertriebsleiter. Er hat das ELO Geschäft und die Partnerlandschaft mit

aufgebaut und stark geprägt. Stand heute fällt es mir schwer, mir die ELO Digital

Office GmbH ohne ihn vorzustellen. Ich denke aber, dass wir mit Christoph

Hassler die ideale Nachfolge für Udo Stein gefunden haben. Neben seinem

hohen Fachwissen im Bereich Software und Partnervertrieb bringt er aus seiner

Zeit bei Siemens, Atos und Microsoft auch viele innovative Ideen mit, um mit

dem ELO Vertrieb die vor uns liegenden Herausforderungen anzugehen. Daher

freue ich mich sehr auf die Zusammenarbeit und bin gespannt, wie sich unser

Sales-Business in den kommenden Jahren weiterentwickelt.“