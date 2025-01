Stärkung der Liquidität – Dividende in Reichweite

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 16 KR

Freienbach (IRW-Press/06.01.2025) – Swiss Estates AG hat die Immobilien Badenerstrasse 288 – 296 in 8004 Zürich mit Wirkung per Ende 2024 an eine privat gehaltene Aktiengesellschaft veräussert. Die Immobilien wurden durch die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2007 erworben und seitdem kontinuierlich entwickelt. Als Resultat dieser stetigen Entwicklungsarbeit ergab sich eine ansehnliche Wertsteigerung, welche nun realisiert werden konnte. Durch die Transaktion wurden die Verbindlichkeiten der Gesellschaft (langfristige und kurzfristige Finanzverbindllchkeiten) um mehr als 30 Mio. CHF reduziert und gleichzeitig die Liquidität nennenswert gestärkt.

Begründet wurde der Verkauf einerseits damit, dass das Management der Auffassung ist, der Wertsteigerungszyklus für diese Liegenschaften sei im Wesentlichen abgeschlossen und andererseits damit, dass man sich zukünftig auf reine Wohnnutzungen konzentrieren wird, vor allem da die Finanzierer Gebäude mit teilweiser oder vollständiger gewerblicher Nutzung deutlich weniger attraktiv beleihen, als dies bei reinen Wohnnutzungen der Fall ist.

Durch die abgeschlossene Transaktion wird sich für den Jahresabschluss 2024 auf der Ebene Obligationenrecht ein Gewinn im Umfang von mehreren Millionen Schweizer Franken ergeben, was die Ausrichtung einer Dividende ermöglichen wird.

Der genaue Betrag des Jahresgewinns auf Ebene Einzelabschluss kann jedoch erst mit der rechtskräftigen Ermittlung der Grundstücksgewinnsteuer durch das Steueramt der Stadt Zürich berechnet und auch kommuniziert werden, was voraussichtlich im ersten Quartal 2025 der Fall sein wird.

Das definitive Resultat der konsolidierten Jahresrechnung im Geschäftsbericht 2024 wird, nebst der erfreulichen Entwicklung durch die Veräusserung der erwähnten Immobilien, auch davon abhängig sein, wie sich die Verkehrswerte aller Liegenschaften des Unternehmens per Ende 2024 entwickeln, wobei hier davon auszugehen ist, dass diese Werte aufgrund der durchaus erfreulichen rückläufigen Entwicklung des Leitzinssatzes der Schweizerischen Nationalbank (aktuell 0.5 Prozent mit sinkender Tendenz) vorausssichtlich positiv ausfallen werden. Das Management rechnet hier – ohne Gewähr – mit Wertsteigerungen im Bereich von drei bis fünf Prozent der bisherigen Verkehrswerte.

Swiss Estates AG führt aktuell konkrete Verhandlungen betreffend der Akquisition von insgesamt fünf Liegenschaften mit reiner Wohnnutzung. Diese Transaktionen sind bei Zustandekommen für das erste Halbjahr 2025 vorgesehen.

Swiss Estates AG fokussiert sich auf das langfristige Investment in Wohnbauten in den städtischen Gebieten der Schweiz, inklusive Agglomerationen der grösseren Städte. Es werden Wohnimmobilien ab 20+ Mieteinheiten auf opportunistischer Basis erworben („Undermanaged Assets“ oder „Assets mit Repositionierungspotenzial“), d.h. erworbene Renditeimmobilien werden mehrheitlich langfristig gehalten und weiterentwickelt.

