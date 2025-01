Erfolgreicher Immobilienverkauf mit Urbanbnb – Ein Win-Win-Modell für Käufer und Verkäufer

Immobilienverkauf bei Urbanbnb: Ein Modell, das Käufer und Verkäufer zusammenbringt – mit besseren Renditen und nachhaltigem Erfolg.

Urbanbnb startet das neue Jahr 2025 mit Erfolg: Zwei Immobilien aus dem Gastgeberpool verkauft

Das Familienunternehmen Urbanbnb aus Stuttgart, seit über 30 Jahren eine feste Größe im Bereich Zeitwohnen und Immobilienvermittlung, startet ins neue Jahr mit einer Erfolgsbilanz. Zwei langjährige Gastgeber aus Karlsruhe und Leonberg haben ihre Immobilien in Zusammenarbeit mit Urbanbnb verkauft. Die Notartermine stehen unmittelbar bevor – ein Zeichen für die enge Verbindung zwischen Gastgebern und Urbanbnb, das als Makler weit über die klassische Vermittlungsarbeit hinausgeht.

Verkauf von Zeitwohnen-Immobilien: Rendite trifft Komfort

Die Besonderheit: Beide Immobilien wurden über Jahre hinweg als Zeitwohnungen genutzt und bieten damit für die neuen Eigentümer einen einzigartigen Vorteil. Sie übernehmen die Wohnungen nicht nur vollständig möbliert, sondern auch mit laufenden Zeitwohngästen. Diese Nutzung generiert eine wesentlich höhere Rendite als die klassische Langzeitvermietung.

„Zeitwohnen ist mehr als nur ein Trend – es ist eine zukunftssichere Investition,“ erklärt Markus Urban, Immobilienfachwirt und Geschäftsführer von Urbanbnb. „Für Käufer bedeutet das nicht nur stabilere Einnahmen, sondern auch bessere Kreditkonditionen bei der Finanzierung. Für Verkäufer schaffen wir ein Umfeld, in dem ihre Immobilie auch nach dem Verkauf in besten Händen bleibt.“

Nachhaltige Betreuung – auch nach dem Notartermin

Urbanbnb zeichnet sich durch eine enge Verbindung zu seinen Gastgebern aus. Viele Eigentümer vertrauen dem Unternehmen über Jahre hinweg nicht nur bei der Vermarktung von Zeitwohnungen, sondern auch bei der Betreuung und Verwaltung. Dieses Vertrauen setzt sich oft bis in den Verkaufsprozess fort.

„Unsere Arbeit endet nicht am Notartermin. Wir bleiben Ansprechpartner für Käufer und bieten ihnen mit unserem Zeitwohnen-Konzept eine ideale Möglichkeit, das volle Potenzial ihrer Immobilie auszuschöpfen,“ so Urban.

30 Jahre Erfahrung und faire Konditionen

Als familiengeführtes Unternehmen setzt Urbanbnb auf Transparenz, Fairness und persönliche Betreuung. Im Gegensatz zu vielen Wettbewerbern bietet das Unternehmen niedrigere Provisionssätze und kostenlose Werteinschätzungen an. Der Fokus liegt darauf, eine vertrauensvolle Beziehung zwischen allen Beteiligten aufzubauen – getreu dem Motto „von Mensch zu Mensch“.

Ein Win-Win-Modell für alle Beteiligten

Die positiven Ergebnisse der Verkäufe in Karlsruhe und Leonberg sind ein weiteres Beispiel für das nachhaltige Modell von Urbanbnb: Verkäufer erzielen einen attraktiven Preis, Käufer übernehmen eine renditestarke Immobilie, und Urbanbnb bleibt als verlässlicher Partner weiterhin vor Ort.

„Immobilienverkauf ist mehr als nur Zahlen. Es geht um Vertrauen, langfristige Beziehungen und Win-Win-Situationen für alle Beteiligten,“ betont Markus Urban. „Mit unserem Ansatz möchten wir den Markt für Zeitwohnen und Immobilienverkauf nachhaltig gestalten.“

Über Urbanbnb

Urbanbnb ist ein familiengeführtes Unternehmen. Seit über 30 Jahren spezialisiert sich das Unternehmen auf Zeitwohnen und den Verkauf von Immobilien mit möblierten Konzepten. Mit mehr als 10.000 erfolgreich betreuten Buchungen und zahlreichen Immobilienverkäufen gehört Urbanbnb zu den führenden Anbietern in der Region.

