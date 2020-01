Stärkung der Gesundheit durch die richtige Ernährung

Autor Dantse Dantse wuchs in Kamerun auf und noch heute, nach vielen Jahren, die er bereits in Deutschland lebt, profitiert er von der afrikanischen Ernährungsweise. Bewiesenermaßen kann diese vielen Krankheiten vorbeugen.

Schließlich beschließt er, sein Wissen über Ernährung mit interessierten Lesern zu teilen – er beginnt, Bücher zu veröffentlichen. In diesen erklärt er, wie man so kocht, dass es der Gesundheit gut tut – und wie man sich besser nicht ernähren sollte. Die Krankheit Krebs thematisiert er oft intensiv in seinen Büchern. Denn er stellte fest, dass diese Tumorerkrankung in afrikanischen Ländern deutlich seltener ist, als in Europa oder Nordamerika.

Kern der Gesundheit: Die richtige Ernährung

Bereits der griechische Arzt Hippokrates sagte um 300 vor Christus: „Deine Nahrungsmittel seien deine Heilmittel.“ Denselben Gedanken verfolgt auch Autor Dantse. „KREBS hasst Safou, fürchtet Moringa und kapituliert vor Yams“ ist nur eines von vielen seiner Bücher rund um dieses Thema.

Dabei sind Safou, Moringa und Yams nur drei von vielen Pflanzen, Wurzeln und Kräutern, die er dem Immunsystem zur Bekämpfung von Eindringlingen an der Front zur Seite stellen möchte.

Der Moringabaum – eine Wunderpflanze

Neben vielen leckeren Gerichten listet er auch Nährstoffangaben auf, die einen tieferen Einblick in die Wirkungsweise der Lebensmittel geben können. So ist es auch bei Moringa Oleifera, einem Baum, den er lange Zeit aus seiner Kindheit als „Stirb-Nicht-Baum“ kannte. Beinahe jeder Teil dieses Baumes besitzt gesundheitsfördernde Inhaltsstoffe: ob Blätter, Rinde, Samen, Blüten oder Schote, die Kameruner wissen, sie sie von jeder Faser des Moringa profitieren können.

Auch Djansang gilt in der Heimat des Autors als Heilpflanze. Hierbei geht es insbesondere um den gelblichen Kern einer grünen Frucht aus dem Regenwald Afrikas. Im Buch kann nachgelesen werden, wie man aus Djansang-Kernen ein Öl herstellen kann, welches gut für die Regeneration der Haut ist.

