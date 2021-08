Spritzgussteile online bestellen

Das erklärte Ziel von Kunststoffspritzguss-24 ist eine zeitgemäße Beschaffung mit einer transparenten Marktübersicht für Einkäufer technischer Spritzgussteile. Hierzu vereinen Anfrage, Bestellung und Lieferung zu einem schlanken Prozess und schaffen durch ein intelligentes Anfragesystem für beide Seiten des Marktes gewinnbringende Verbindungen.

Unser Angebot

Kunststoffspritzguss ist eine wichtige Basistechnologie für eine kostengünstige Fertigung kundenspezifischer Kunststoffprodukte. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Herstellung von Prototypen und Serien inklusive Entwicklung aus allen gängigen Thermoplasten, Duroplasten, Elastomeren und Silikonwerkstoffen mit schnellen Lieferzeiten und Qualität „Made in Germany“.

Für Einkäufer

Wir bieten einkaufenden Unternehmen eine digitale Beschaffungsplattform für eine schnelle und einfache Online-Fertigung von technischen Spritzgussteilen. Dazu arbeiten wir mit ausgewählten deutschen Fachbetrieben zusammen, welche über ein breites Leistungsspektrum verfügen und mit modernsten Fertigungstechnologien ausgerüstet sind. Ein intelligentes Anfragesystem ermöglicht eine einfache Konfiguration der erforderlichen Teilebedarfe zum gewünschten Liefertermin. Die eingehenden Angebote enthalten maßgeschneiderte Lösungen und sind leicht miteinander vergleichbar, weshalb Einkäufer eine neutrale Marktübersicht und eine umfassende Entscheidungsgrundlage für ihre Auftragsfertigung erhalten.

Vorteile für Einkäufer

Günstige Einkaufspreise

Schnelle Lieferzeiten

Stets freie Kapazitäten

Qualität „Made in Germany“

Für Hersteller

Mit unserem B2B-Marktplatz positionieren wir Hersteller mit einem aussagekräftigen Firmenprofil in einem branchenspezifischem Marktumfeld. Dabei kommen Fertigungsbetriebe durch qualifizierte Anfragen in direkten Kontakt mit potenziellen Neukunden. Dank unseres intelligenten Anfragesystem erhalten Zulieferer nur passende Anfragen mit konkretem Bedarf. Jede Anfrage wird dabei von uns auf Vollständigkeit geprüft, um technische Rückfragen schon im Vorfeld zu vermeiden. Das Besprechen technischer Details und das Aushandeln der einzelnen Angebote erfolgt direkt zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber, was die Basis für den Aufbau neuer Geschäftsbeziehungen ist.

Vorteile für Zulieferbetriebe

Qualifizierte Anfragen

Fairer Angebotswettbewerb

Branchenspezifisches Marktumfeld

Steigerung der Online-Reichweite

Fazit

Kunststoffspritzguss -24 ist der bekannte B2B-Marktplatz der Spritzgussfertigung mit geprüften Herstellern aus Deutschland. Wir schaffen mit unserem Service gewinnbringende Verbindungen für Fertigungsbetriebe und Einkäufer. Dabei profitieren Einkäufer von einem erstklassigen Fertigungsservice mit schnellen Lieferzeiten und Hersteller von qualifizierten Anfragen mit konkretem Bedarf.

