Spring mit Malaika! Live-Event mit Leichtathletik-Superstar Malaika Mihambo

Sankt Augustin, 13.07.2023. Malaika Mihambo, die Olympiasiegerin und zweifache Weltmeisterin im Weitsprung, kommt am 19. Juli 2023 nach Ludwigshafen. Unter dem Motto „Spring mit Malaika!“ wird sie in ihrer Funktion als Mineralwasser-Botschafterin gemeinsam mit der Informationszentrale Deutsches Mineralwasser (IDM) zwischen 13:00 und 18:00 Uhr Menschen rund um die Rhein-Galerie in Ludwigshafen motivieren, einen Sprung für den guten Zweck zu tun: Für jeden weiten Hüpfer, kleinen Hopser oder großen Satz wird eine Spende an ihren Verein „Malaikas Herzsprung e. V.“ gehen. Hierüber wird unter anderem Grundschulkindern die Mitgliedschaft in Leichtathletikvereinen finanziert.

Auf dem Platz der Deutschen Einheit vor der Rhein-Galerie steht am 19. Juli alles im Zeichen von Sport, Information und Spaß. Gleichzeitig geht es darum, Geld für den guten Zweck zu sammeln. Um

13:00 Uhr fällt der Startschuss und Spitzensportlerin Malaika Mihambo zeigt, wie es geht: Ob Springen, Hüpfen oder Hopsen, alles ist erlaubt, wenn es darum geht, die Spendensumme hochzutreiben. Aber immer aus dem Stand oder der Hocke. Klein und Groß, Jung und Alt – alle können und sollen mitmachen, denn jeder Sprung zählt: Die Deutschen Mineralbrunnen werden pro gesprungenen

50 Zentimetern einen Euro an Malaika Mihambos Verein „Malaikas Herzsprung e. V.“ spenden. Deshalb ist es natürlich auch Ehrensache, dass sich jede Springerin und jeder Springer nach getaner Leistung mit Mineralwasser erfrischen kann.

Für Sportvereine und Schulen gibt es ein einzigartiges Angebot an diesem Tag: Kindermannschaften und Schulklassen haben nicht nur die Möglichkeit, Malaika Mihambo persönlich kennenzulernen, sondern auch gemeinsam mit der Ausnahme-Athletin vor Ort eine kleine Trainingseinheit zu absolvieren. Natürlich wird sich der Superstar der deutschen Leichtathletik-Szene die Zeit nehmen, um Autogramme zu geben. Für Musik und ein abwechslungsreiches Programm ist gesorgt. Besucherinnen und Besucher können zudem ihr Wissen rund um Mineralwasser auf die Probe stellen und einen attraktiven Preis gewinnen.

Der Verband Deutscher Mineralbrunnen (VDM) vertritt die politischen und wirtschaftlichen Interessen der Mineralbrunnenbranche. Die rund 150 überwiegend kleinen und mittleren deutschen Mineralbrunnen-Betriebe füllen über 500 verschiedene Mineral- und 27 Heilwässer sowie zahlreiche Mineralbrunnen-Erfrischungsgetränke ab. Mit rund 12.500 Arbeitnehmern sind sie wichtige Arbeitgeber der Ernährungsindustrie. Im Rahmen der Anfang 2021 gemeinsam mit der Genossenschaft Deutscher Brunnen (GDB) gestarteten Brancheninitiative „Klimaneutralität 2030“ begleitet der VDM die deutschen Mineralbrunnen auf dem Weg in die Klimaneutralität. Bis spätestens zum Jahr 2030 soll die gesamte Prozesskette von natürlichem Mineralwasser klimaneutral gestellt werden.

