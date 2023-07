Orientierung für unser Leben

Neues Buch „Unser Leben. Auf der Suche nach einem Kompass“ zeigt, was für unser Leben wichtig sein kann.

Das jetzt im Tredition Verlag erschienene neue Buch „Unser Leben. Auf der Suche nach einem Kompass“ hat der Autor Dr. Thies Claussen für Realisten und Neugierige geschrieben, die einen Zugang zu einem bewussteren Leben suchen. Für Leserinnen und Leser, die sich Zeit nehmen wollen, über Fragen ihres Lebens nachzudenken und die sich nicht im Alltag bequem dahintreiben lassen wollen. Für neugierige Leser, die wissen möchten, wohin sich ihr Leben entwickeln kann und was für sie wichtig sein kann.

Die Auswahl der Themen reicht von der Frage „Was bestimmt unsere Zukunft?“, über die Kluft zwischen Arm und Reich, die Chancen der modernen Medizin hin zur Frage „Welche Technologien prägen unser Alltagsleben?“. Aber auch Fragen „Scheitert der Klimaschutz an unserer Bequemlichkeit?“, „Überrollt uns die Medienflut?“, oder Themen wie Verschwörungstheorien oder Künstliche Intelligenz werden besprochen.

Im abschließenden Teil des Buches werden Grundfragen unserer Lebens behandelt, wie „Welche Lebensphasen durchlaufen wir?“, „Nutzen wir unsere Lebenszeit“, „Was macht uns glücklich“ oder „Welche Werte leiten uns?“.

Kaum jemand nimmt sich die Zeit, über sein Leben nachzudenken. Für Jugendliche ist das häufig „uncool“, Partys oder Freunde sind wichtiger. Junge Mütter und Väter widmen sich mit großer Energie dem Nachwuchs. Später erfordert der Beruf volle Aufmerksamkeit. Vielen Älteren fehlt hingegen die Konzentration oder das Interesse dafür.

Monat für Monat, Jahr für Jahr vergehen, ohne dass wir darüber nachdenken, was für unser Leben wichtig ist, was uns Orientierung geben kann. Wir lassen uns im Alltag bequem dahintreiben. Ohne Kompass verlieren wir jedoch unseren Weg und unsere Ziele aus den Augen.

Es lohnt sich aber für jede und jeden über Fragen des eigenen Lebens nachzudenken. Das kann ein Zugang zu einem bewussteren Leben sein. Dazu muss man kein Philosoph sein. Aber es erfordert etwas Ruhe, Zeit und Nachdenklichkeit.

Von Dr. Thies Claussen sind die Bücher „Unser Leben. Auf der Suche nach einem Kompass“ (2023), „Im Wandel der Zeit. Wo stehen wir? Wohin gehen wir?“ (2022), „Denkanstöße – Acht Fragen unserer Zeit“ (2021), „Unsere Zukunft nach Corona“ (2020), „Ludwig Erhard. Wegbereiter unseres Wohlstands“ (2019), „Zukunft beginnt heute“ (2018) und „Unsere Zukunft“ (2017) erschienen.

Der Autor war Ministerialdirigent im Bayerischen Wirtschaftsministerium und zuletzt Vizechef der LfA Förderbank Bayern.

Firmenkontakt

Buchautor Dr. Thies Claussen

Thies Dr. Claussen

Franzstraße 28

82152 Krailling

0176 43404026



https://shop.tredition.com/booktitle/Unser_Leben/W-136-017-180

Pressekontakt

Buchautor Dr. Thies Claussen

Thies Claussen

Franzstraße 28

82152 Krailling

0176 43404026



https://shop.tredition.com/author/thies-claussen-20009

