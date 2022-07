SPREEFREUNDE forcieren weitere Expansion im Mobility Segment

Starke Zuwächse bei Automotive, E-Mobility und New Mobility verzeichnet

Die SPREEFREUNDE konnten in der jüngsten Vergangenheit starke Zuwächse bei Kunden und Projekten aus den Bereichen Automotive, E-Mobility und New Mobility verzeichnen. Nun ist geplant, dieses Segment künftig noch stärker auszubauen.

USP der SPREEFREUNDE Mobility Unit ist die strategische und kreative Ausrichtung – von der Customer Journey über das Talent Marketing bis zum After Sales für Automotive Kunden, Start-ups, E-Bike-Hersteller, Logistik- und Serviceunternehmen. Im Köcher haben die SPREEFREUNDE neben Live- und Digital-Marketing auch Brand Communication und Bewegtbild.

Das Leistungsversprechen basiert auf zertifizierten Kompetenzen. Neben der DIN 9001/27001 für Qualitätsmanagement und Informationssicherheit verfügt die Berliner Agentur bald auch über die TiSAX-Zertifizierung sowie demnächst auch über Nachhaltigkeitszertifikate.

Mit der fortschreitenden Klimakrise gewinnt das Thema E-Mobilität immer stärker an Bedeutung. 2020 waren 24,8 Prozent der Neuzulassungen E- beziehungsweise Hybrid-Mobile. Im Sommer 2021 gingen mehr als eine Million Elektroautos in Deutschland in die Zulassung, darunter 54 Prozent rein elektrisch. Dazu erklärt Tim Krannich, CEO der SPREEFREUNDE: „E-Mobilität spielt bei uns eine zentrale Rolle – nicht nur, weil wir unsere eigenen Events so nachhaltig wie möglich gestalten, sondern auch mit unseren Kundinnen und Kunden entsprechende Nachhaltigkeitskonzepte umsetzen. Im September 2021 haben wir zum Beispiel die bislang größte E-Fahrzeugübergabe der Volkswagen AG in der Gläsernen Manufaktur in Dresden für unseren Kunden Senec unter Berücksichtigung der gesetzten Nachhaltigkeitskriterien umgesetzt. Außerdem haben wir unsere agenturverursachten Emissionen aus 2021 mit planetly berechnet und kompensiert. Für 2022 haben wir uns das Ziel gesetzt, klimapositiv zu arbeiten.“

Zu den Best Mobility Cases gehört unter anderem Volkswagen We, das digitale Ökosystem der Volkswagen AG. Dafür konzipierten die SPREEFREUNDE ein flexibles Messestandsystem, das jahrelang auf den weltweit größten Digital- und Startup-Messen sowie innerhalb der Volkswagen Group im Einsatz war. Darüber hinaus entwickelten die Berliner Kreativen den We Space Showroom als Flagship-Store und Eventlocation für We.

Für TREK inszenierte SPREEFREUNDE die Weltpremiere von zwei Diamant-E-Citybikes in Berlin. Ebenfalls ein Best Mobility Case ist der Kick-off Event der Car.Software-Organisation, einem von der Volkswagen AG gegründeten Unternehmen zur Entwicklung der eigenen Softwareplattform. Zum Start setzte SPREEFREUNDE für sie eine TechShow in Ingolstadt um. Der dreitägige Digital-Event mit weltweit 3.600 Gästen überzeugte mit Fakten, Emotionen, Interaktionen, Incentives sowie Keynotes.

Die SPREEFREUNDE setzen sich darüber mit den Hintergründen der Mobilität auseinander. Unter anderem veröffentlichte die Agentur ein Mobilitäts-Ranking über Sharing-Anbieter in den 30 größten Städten Deutschlands und bewertete sowohl die Nahverkehr-Optionen als auch das Taxi-Angebot. In einem Whitepaper analysierten die Berliner Kreativen die Bedeutung der E-Mobilität in der Eventbranche.

Bildunterschrift: SENEC (frei zur Veröffentlichung bei Namensnennung)

SPREEFREUNDE GmbH

Die SPREEFREUNDE GmbH (www.spreefreunde.com) entwickelt für seine Kund:innen Live-, Digital- und Hybrid-Kommunikationskonzepte mit einer klaren strategischen und kreativen Ausrichtung. SPREEFREUNDE wurde 2009 von Tim Krannich und Philipp Panzer gegründet und zählt zu den führenden Unternehmen der Live-Kommunikationsbranche. Das 20-köpfige Team besteht aus Designer:innen, Strateg:innen, Event-Manager:innen, Künstler:innen, Programmierer:innen und weiteren digitalen Expert:innen, die jährlich rund 200 nationale und internationale Projekte realisieren. Dazu gehören unter anderem maßgeschneiderte und persönliche Corporate Events, Digital Events, Hybrid Events, Brandings, Messestände, Showrooms, Roadshows und Markenpositionierungen.

