Sonnet stellt Dual-Port 10 Gigabit Ethernet Thunderbolt-Adapter und PCIe-Karte vor

Die neuen kostengünstigen Lösungen von Sonnet ermöglichen 10Gb Ethernet (10GbE) Netzwerkverbindungen für Mac, Windows und Linux-Computer

Irvine, Kalifornien, im Dezember 2024 – Mit dem Twin10G SFP28 Thunderbolt-Adapter und der Twin10G SFP28 PCIe-Karte vergrößert Sonnet seine umfangreiche Palette an Ethernet-Netzwerkadaptern. Damit werden Computer um eine blitzschnelle optische 10Gb Ethernet (10GbE) Netzwerkkonnektivität mit zwei Anschlüssen erweitert. Anwender können diese somit über separat erhältliche LC-Glasfaserkabel mit 10GbE-fähiger Netzwerkinfrastruktur und Speichersystemen verbinden. Beide Produkte enthalten jeweils zwei 25GBASE-SR SFP28-Transceiver, welche die Auswahl der passenden Module erleichtern und 10GbE-Konnektivität über Entfernungen von bis zu 300 Metern ermöglichen.

Die Funktionen

Der Twin10G SFP28 Thunderbolt Adapter kann an Computer mit Thunderbolt 5, 4 oder 3 angeschlossen werden, die Twin10G SFP28 PCIe-Karte ist eine einfach zu installierende Low-Profile x8 PCIe 3.1 Adapterkarte für Computer mit PCIe-Kartensteckplätzen. Sie kann auch in einem Thunderbolt-zu-PCIe-Kartenerweiterungssystem mit mehreren Steckplätzen eingesetzt werden.

Mit einer Breite von vier Zoll, einer Länge von 8,25 Zoll und einer Höhe von 2,8 Zoll ist der Twin10G SFP28 Thunderbolt Adapter so klein, dass er sich problemlos integrieren lässt. Der temperaturgeregelte, drehzahlvariable Lüfter des Adapters sorgt für Kühlung und einen leisen Betrieb, sodass er auch in geräuschempfindlichen Arbeitsbereichen eingesetzt werden kann. Die Twin10G SFP28 PCIe-Karte zeichnet sich durch ihr flaches Design in einfacher Breite aus. Integrierte PCIe-Halterungen in voller Höhe und niedrigem Profil ermöglichen die Installation der Karte in fast jedem x8-PCIe-Kartensteckplatz.

Die Vorteile der Lösung

Videoinhalte werden mittlerweile hauptsächlich mindestens in 4K-Auflösung erstellt und ausgegeben. Daher hat sich 10GbE als Standard für die Datenübertragung in Postproduktion-Arbeitsgruppen mit gemeinsamem Speicher und anderen bandbreitenintensiven Workflows etabliert. Die meisten Computer benötigen jedoch einen Adapter für den Anschluss an eine 10GbE-Infrastruktur. Der Twin10G SFP28 Thunderbolt Adapter und die Twin10G SFP28 PCIe Karte von Sonnet sind kosteneffiziente Lösungen. Sie ermöglichen Anwendern eine blitzschnelle, zuverlässige Dual-Port-Glasfaserverbindung für Datenzugriff und -übertragung mit der zehnfachen Geschwindigkeit von Gigabit Ethernet. Zudem sind die Glasfaserkabel, die zum Anschluss dieser Produkte an die Infrastruktur verwendet werden, immun gegen elektromagnetische Störungen (EMI). Somit können Daten störungsfrei übertragen werden – bis zu 300 Meter weit und damit dreimal so weit wie mit Kupferkabeln.

Die Twin10G SFP28-Adapter von Sonnet lassen sich über einen einzigen Port mit der Infrastruktur verbinden. Alternativ können Anwender beide Ports anschließen und damit Leistung und Zuverlässigkeit optimieren. Mit der Unterstützung der Sonnet-Adapter für Server Message Block (SMB) Multichannel unter macOS, Windows und Linux können Benutzer die Bandbreite der Ports kombinieren, um die doppelte Datenübertragungsrate bei einer Verbindung mit einem SMB-Server zu erreichen. Durch die Verwendung von zwei Netzwerkverbindungen bleiben die Computer auch dann nahtlos verbunden, falls ein einzelnes Kabel unterbrochen wird oder einer der Ports ausfällt. Die SMB-Multichannel-Unterstützung der Sonnet-Adapter sorgt außerdem für erhöhte Skalierbarkeit, verbesserten Lastausgleich und geringere Latenzzeiten.

UVP und Verfügbarkeit

Der Twin10G SFP28 Thunderbolt Adapter (Artikelnummer TWIN10GM-SFP-TB) ist zum UVP von 932 Euro, die Twin10G SFP28 PCIe Karte (Artikelnummer G10E-SFP-2XM-E3) für 502 Euro, jeweils inklusive gesetzlicher MwSt., ab sofort im Fachhandel erhältlich.

Weitere Produktinformationen können unter folgenden Links abgerufen werden:

www.sonnettech.com/product/twin10g-sfp28

www.sonnettech.com/product/ twin10g-sfp28-pcie-card

Deutschsprachige Videos sind auf dem YouTube Channel von Sonnet verfügbar:

https://www.youtube.com/channel/UCVxuPzw_rp-M2M7703VK6ig

# # #

Über Sonnet Technologies

Sonnet Technologies, Inc. Ist ein führender Anbieter von Thunderbolt-Technologieprodukten sowie Netzwerk-, Speicher- und anderen Schnittstellenkarten unter der Marke SONNETTECH® für professionelle Anwender in der Audio-, Video-, Film- und Fernsehbranche. Die Thunderbolt-Produktpalette umfasst Docks, Netzwerk- und Display-Adapter sowie professionelle Medienlesegeräte und PCIe-Kartenerweiterungssysteme, die den Einsatz von professionellen Audio-I/O- und DSP-Karten, Video-Capture- und Transcoding-Karten, GPU-Karten, NVMe-SSD-Speicherkarten und anderen leistungsstarken PCIe-Karten in Computern mit Thunderbolt-Anschlüssen ermöglichen. Dank langjähriger Erfahrung mit der Thunderbolt-Technologie ist Sonnet zu einem führenden Designer/Hersteller von ODM-Boards geworden, die die Integration von Thunderbolt-Anschlüssen in Produkten von Drittanbietern ermöglichen. Seit fast 40 Jahren leistet Sonnet Pionierarbeit und hat zahlreiche innovative und preisgekrönte Produkte auf den Markt gebracht, welche die Leistung und Konnektivität von Mac-, Windows- und Linux-Computern verbessern.

Distributionspartner für Deutschland sind ComLine und Data World (DataWorld auch Österreich) sowie Cropmark in der Schweiz. Weitere Informationen sind verfügbar unter http://www.sonnettech.com/.

Alle hier genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Pressekontakt Unternehmen:

Sonnet Technologies, Inc.

Jolanda Blum

International Business Development Manager

Tel. + 1 (646)255-7031

Jolanda.blum@sonnettech.com

PR-Kontakt DACH:

Profil PR

Andrea Weinholz

Humboldtstr. 21

D-38106 Braunschweig

Tel: +49 (0)151 188 09 288

E-Mail: a.weinholz@profil-pr.com