AfB social & green IT eröffnet Store in Waghäusel-Wiesental

Ab 6. 12. werden hochwertige, wiederaufbereitete IT-Geräte in der Globus Markthalle angeboten

Ettlingen, im Dezember 2024 – Nachhaltig, fair und preisbewusst: Rechtzeitig zum Weihnachtsshopping eröffnet das gemeinnützige IT-Unternehmen AfB (Arbeit für Menschen mit Behinderung) seinen 21. Shop und bringt damit eine umfangreiche Auswahl an Notebooks, PCs, Smartphones und Co. dauerhaft nach Waghäusel-Wiesental. Den Start feiert AfB mit verschiedenen Eröffnungsangeboten.

Das Besondere bei AfB: Die Hardware ist refurbished, d.h. sie wurde zuvor meist nur wenige Jahre in Unternehmen genutzt und anschließend vom inklusiven Team – nahezu jeder zweite Mitarbeitende hat eine Behinderung – sorgfältig wiederaufbereitet. Diese IT-Geräte sind voll funktionsfähig und verfügen über ein aktuelles Betriebssystem. Dabei sind sie deutlich günstiger als Neuware und werden mit einer Garantie von mindestens zwölf Monaten angeboten. Ihr Zustand reicht von neuwertig bis fair und wird transparent beschrieben.

Bei refurbished IT von AfB kauft zudem das ökologische Gewissen mit: Durch die verlängerte Nutzungsdauer der Geräte werden – im Vergleich zur Neuproduktion – nachweislich Ressourcen geschont. So spart beispielsweise jedes von AfB wiederaufbereitete Notebook 114 kg CO 2 , 440 kWH Energie und 592 Liter Wasser ein.

Erfolgreiche Zusammenarbeit mit Globus

„Wir freuen uns sehr, dass Kundinnen und Kunden die erstklassigen runderneuerten IT-Geräte von AfB jetzt dauerhaft im Globus Markt finden“, sagt Mario Limbach, Geschäftsleiter des Globus Handelshofs in Wiesental. „Das soziale und ökologische Konzept von AfB hat uns bereits im Frühjahr begeistert, zumal sich der temporäre Pop-Up-Store des IT-Anbieters in kürzester Zeit zum beliebten Publikumsmagneten entwickelte.“

„Unser gemeinsamer Testlauf mit dem Globus Markt war ausgesprochen erfolgreich und hat uns darin bestätigt, auch weiterhin auf den stationären Handel zu setzen und diesen kontinuierlich auszubauen“, konstatiert Thorsten Krumhart, Leiter Stationärer Handel bei AfB, und ergänzt: „Da unser Start in Waghäusel-Wiesental genau auf den Nikolaustag fällt, haben wir einige Aktionen geplant, um den Weihnachtseinkauf zu verschönern.“

Die Eröffnungsangebote von AfB

Das Willkommensangebot am 6. und 7. Dezember beträgt 30 Euro Sofortrabatt ab einem Einkaufswert von 250 Euro (gilt nicht für Ware der Marke Apple sowie für Zubehör und ist nicht mit anderen Aktionen und Rabatten kombinierbar). Weitere Eröffnungsangebote gelten bis 14. Dezember. Dazu gehören u.a.:

Apple MacBook Pro A2141 Intel Core i9-9880H @ 2.30 GH, 32 GB RAM, 1 TB SSD, 16″ (3072 x 1920 Pixel), macOS, UK Tastatur (QWERTY) für 749 Euro.

Lenovo ThinkPad T14, Intel Core i5-1145G7 @ 2.60 GHz, Gen. 2, 16 GB RAM, 512 GB SSD, 14,1″ (1920 x 1080 Pixel), Windows 10 Pro/Windows 11 Pro für 449 Euro

Lenovo ThinkPad X1 Yoga Intel Core i5-8350U @ 1.70 GHz, Gen. 3, 16 GB RAM, 256 GB SSD, 14″ (1920 x 1080 Pixel), Windows 11 Pro für 249 Euro

Iiyama Smart-TV, USB 2.0, Sound, DVI, HDMI, RS-232C, 32″ (1920 x 1080 Pixel), Android 8.0.0 für 79 Euro

Apple iPhone 8, 256 GB, Space Grey für 99 Euro

Alle Preise verstehen sich inklusive gesetzlicher MwSt.

Im Pressebereich von AfB social & green IT sind weitere Informationen sowie Bildmaterial abrufbar: https://www.afb-group.de/service/presse/

Über AfB social & green IT

AfB ist Europas größtes gemeinnütziges IT-Unternehmen. Durch zertifiziertes IT-Remarketing trägt AfB seit 2004 dazu bei, Umweltressourcen einzusparen. An 20 Standorten in Deutschland, Österreich, Frankreich, der Schweiz und der Slowakei beschäftigt AfB rund 700 Mitarbeitende, davon 47% mit Behinderung.

Das Geschäftsmodell des IT-Refurbishers basiert auf Partnerschaften mit aktuell über 1.700 Unternehmen, Banken, Versicherungen und öffentlichen Einrichtungen. AfB übernimmt deren nicht mehr benötigte IT- und Mobilgeräte, löscht die enthaltenen Daten, rüstet die Geräte auf, installiert neue Software und verkauft sie mit mindestens zwölf Monaten Garantie hauptsächlich an Privatpersonen, gemeinnützige Organisationen und Schulen.

Für dieses Green-IT-Konzept wurde AfB unter anderem mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis (2024, 2021 und 2012) und dem German SDG-Award (2022) ausgezeichnet. AfB ist geprüft und zertifiziert vom TÜV Süd (ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001), als Entsorgungsfachbetrieb und als Microsoft Authorized Refurbisher.