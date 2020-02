Sonnet präsentiert die neue Fusion™ Dual 2,5-Zoll SSD RAID PCIe® 3.0 Karte

Hochleistungs-Speicherkarte verfügt über RAID Controller und 10Gbps USB-C Port

Irvine, Kalifornien, im Januar 2020 – Mit der Fusion™ Dual 2,5-Zoll-SSD RAID PCIe® 3.0 Karte erweitert Sonnet seine Reihe an Hochleistungs-Speicherkarten, die den Einbau von SSDs in den PCIe-Kartenslot eines Computers oder Thunderbolt-Erweiterungssystems ermöglichen. Die Fusion-Karte enthält einen Hardware-RAID-Controller zur Laufwerkskonfiguration sowie einen externen USB 3.2 Gen 2 USB-C-Anschluss mit 15 Watt Leistung.

Die Funktionsweise

Die Fusion Dual 2,5-Zoll-SSD-RAID-Karte ermöglicht es Benutzern, zwei 2,5-Zoll-SATA-SSDs (separat erhältlich) in einen PCIe-Kartensteckplatz voller Länge zu installieren. Die angeschlossenen SSDs werden durch den integrierten RAID-Controller der Karte verwaltet. Dieser unterstützt RAID 0-, RAID 1-, Span- und JBOD-Konfigurationen und bietet Anwendern ein leistungsstarkes Tool zur Konfiguration der SSDs für beste Leistung und Datensicherheit, ohne die Leistung ihres Systems zu beeinträchtigen. Für zusätzlichen Komfort ist ein USB-C-Port enthalten, der leistungsstarke, busgespeiste Laufwerke und andere USB-Peripheriegeräte unterstützt. Der USB-C-Anschluss unterstützt auch die USB 3.0-Ladespezifikation, die das gleichzeitige Laden und Synchronisieren eines iOS®- oder iPadOS®-Geräts ermöglicht.

Warum diese Lösung wichtig ist

Für viele Anwender, die einen schnelleren, hochkapazitiven internen Speicher für ihr System benötigen, sind 2,5-Zoll-SATA-SSDs die kostengünstige Wahl. Die Fusion Dual 2,5-Zoll-SSD-RAID-PCIe-Karte kann gleich zwei SSDs versorgen, derzeit mit einer Kapazität von bis zu 4 TB – in einem einzigen PCIe-Kartenslot in voller Länge, ohne Kabel, Adapter oder Montageablagen. Mit zwei SSDs, die als RAID 0 (schnell) konfiguriert sind, sind nachhaltige Datenübertragungen von bis zu 1000 MB/s möglich, was Anwendern eine hohe Geschwindigkeit für die meisten Arbeiten bietet. Die Integration eines 10Gbps USB-C-Ports auf der Karte ermöglicht es dem Benutzer, eine schnelle externe Geräteverbindung hinzuzufügen, ohne eine separate Adapterkarte installieren zu müssen.

Die Vorteile der Lösung

Die Fusion Dual 2,5-Zoll-SSD-RAID-Karte ist mit macOS®, Windows® und Linux® kompatibel. Sie ist die einzige Speichererweiterungskarte, die zwei kostengünstige 2,5-Zoll-SATA-SSDs mit integriertem Hardware-RAID-Controller sowie schnelle externe Laufwerke mit einem SuperSpeed USB 10Gbps USB-C-Anschluss unterstützt. Der RAID-Controller der Karte ermöglicht die Laufwerkskonfiguration, ohne dass der Anwender spezielle Software installieren oder Jumperblöcke auf der Karte verschieben muss. Der USB-C-Anschluss unterstützt Datenübertragungen von bis zu 1.000 MB/s und bietet außerdem eine Leistung von bis zu 15 Watt für busgespeiste Laufwerke, ohne dass ein zusätzliches Netzteil angeschlossen werden muss.

Preis und Verfügbarkeit

Die Fusion Dual 2,5-Zoll SSD RAID PCIe Karte (Artikelnummer FUS-SSD-2RAID-E) ist ab sofort zum empfohlenen Verkaufspreis von 165 Euro inklusive MwSt. erhältlich.

Mehr Informationen unter: https://www.sonnettech.com/product/fusion-dual-ssd-raid/

Weitere Informationen zu Sonnet: http://www.sonnettech.com/de

Video Link: https://www.sonnettech.com/product/fusion-dual-ssd-raid/techspecs.html#videos

Video Caption: Sonnet Fusion™ Dual 2.5-Inch SSD RAID Card Overview

Über Sonnet Technologies, Inc

Sonnet Technologies Inc. ist ein führender Anbieter von Thunderbolt 3 PCIe-Erweiterungsprodukten, externen Grafiklösungen (eGFX) für professionelle Anwender und Gamer, Pro-Media-Lesegeräten, Docks und Adaptern sowie Netzwerk-, Speicher- und anderen Schnittstellenkarten für professionelle Audio- Video- und Broadcast-Anwendungen. Die Thunderbolt Erweiterungsprodukte von Sonnet ermöglichen den Einsatz von Pro Audio I/O- und DSP-Karten, Karten für die professionelle Videobearbeitung und Transcodierung, GPU-Karten, Netzwerk- und Speicherschnittstellenkarten und anderen hochleistungsfähigen PCIe-Karten an Computern mit Thunderbolt-Schnittstelle. Seit 30 Jahren bringt Sonnet innovative und preisgekrönte Produkte auf den Markt, die die Leistung und Konnektivität von Macs, Windows-PCs und anderen Computern optimiert. Distributionspartner für Deutschland sind ComLine und Data World (DataWorld auch Österreich) sowie Cropmark in der Schweiz. Weitere Informationen sind verfügbar unter www.sonnettech.com/de

Alle hier genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

